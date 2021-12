Estabelecimentos públicos estaduais vão cobrar passaporte da vacina a partir do próximo dia 20

Os estabelecimentos públicos do Governo do Ceará irão passar a cobrar o passaporte da vacina a partir do dia 20 de dezembro. Anúncio foi feito em live pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Marcus Gadelha. Essa foi a única alteração prevista para o novo decreto, deliberada em reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia nesta tarde.

"Durante essa próxima semana, a Sesa vai definir os protocolos e critérios dependendo das atividades de cada setor do Governo. Mas a partir do dia 20 terá a obrigatoriedade de apresentação do passaporte nos estabelecimentos públicos do Estado do Ceará", explicou o governador.

Nessa terça-feira, 7, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), enviou à Câmara Municipal de Fortaleza projeto de lei que determina a obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacinação para a entrada em repartições e prédios públicos da Prefeitura de Fortaleza.

Vacinação no Ceará

"Das pessoas aptas a receber vacina, temos 89,6% vacinada com a primeira dose. O dado importante: quase 80% acima de 12 anos já tomaram o esquema completo", destacou o governador.

Conforme Gadelha, o cenário da Covid-19 no Ceará continua em estabilidade. "Não está tendo aumento no número de casos nem de óbitos. O número de pessoas com teste positivo também não tem aumentado. Isso mostra a estabilidade do cenário epidemiológico. Temos que continuar aumentando a cobertura vacinal e estimular a dose de reforço", disse o secretário.

O chefe do executivo estadual alertou para a importância da dose de reforço para evitar sintomas graves. Segundo ele, parte da população que já está apta a receber a terceira dose, principalmente os idosos, não estão indo tomar.



"Saiu um estudo feito pela USP mostrando que 93% das pessoas que perderam a vida de março a novembro no Ceará não tinham se vacinado", disse Camilo.

Ele afirmou ainda que a vacinação vai continuar durante o fim do ano: "não vamos parar entrega de vacinas e vacinação". O governador pediu para que os municípios não desativem as unidades de vacinação no período. "É fundamental que permaneçam com as unidades e as equipes funcionando".

Camilo destacou a preocupação em todo o mundo a respeito do surgimento da Ômicron e os efeitos dessa variante diante vacina e dos vacinados. "O número de casos na Europa tem aumentado. Estamos acompanhando o comportamento em outros continentes, países e tomando medidas de precaução. Os números continuam estáveis, isso é muito positivo. Mas monitoramos para evitar qualquer tipo de recrudescimento do vírus no Estado", acrescentou.

Decreto anterior

O último decreto estadual, publicado no dia 27 de novembro, estabeleceu a proibição de grandes festas de Réveillon. Festas em locais abertos deverão ter no máximo cinco mil pessoas e em ambientes fechados o máximo será 2.500 pessoas. As medidas são válidas a partir de 16 de dezembro.

Além disso, estabelecimentos que ainda estão sob restrições de capacidade como academias, cinemas e teatros foram liberados a ampliar o funcionamento para 100% da capacidade desde que passem a exigir o passaporte de vacinação e documentação de identificação com foto.

Decretos na 2ª onda no Ceará

2º lockdown: o isolamento rígido em Fortaleza começou em 5 de março de 2021. No dia 13, decreto estadual estendeu as medidas para todo o Estado.

12 de abril: no dia 4 de abril, Camilo Santana anunciou o início da flexibilização no Ceará para o dia 12 de abril. Com a reabertura, foram permitidas algumas atividades de serviço e comércio em horários reduzidos, toque de recolher de segunda à sexta-feira e lockdown aos fins de semana.

17 de abril: decreto anterior foi mantido, com liberação de atividades físicas individuais em espaços públicos.

23 de abril: flexibilização avança com liberações para escolas, igrejas, templos. barracas de praia e academias de ginástica. Lockdown continua aos sábados e domingos.

30 de abril: Camilo anuncia flexibilização aos sábados e domingos, com autorização para funcionamento de comércio e restaurantes. Na semana, as regras seguem as mesmas.

7 de maio: após quatro semanas de flexibilização, o Ceará não avança na reabertura, mantendo as medidas em vigor. Dois indicadores acenderam sinal de alerta: alto patamar de internações e aumento na positividade de exames

14 de maio: Região de Fortaleza e de Sobral avançam na flexibilização, com ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais. Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe continuam com as mesmas restrições.

22 de maio: decreto anterior é prorrogado mantendo ampliação Fortaleza e de Sobral e medidas mais rígidas nas outras três regiões do Estado

29 de maio: decreto amplia flexibilização no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que passam à mesma situação de Fortaleza e Sobral. Cariri mantém restrições

4 de junho: decreto amplia horário de funcionamento de shoppings e restaurantes até 22 horas e toque de recolher vai para 23 horas. Exceção é Cariri, onde restrições são mantidas

11 de junho: governo libera aulas em todas as séries do ensino médio, amplia a capacidade de público em academias, reabre museus, bibliotecas e cinemas. Apenas o Cariri continua com restrições

18 de junho: governador anuncia prorrogação do decreto, interrompendo a sequência de reabertura. Restrições mais severas mantidas no Cariri.

25 de junho: governo libera aulas presenciais em universidades.

28 de junho: decreto autoriza o funcionamento de feiras livres.

9 de julho: anunciado aumento do horário do comércio.

23 de julho: restaurantes podem funcionar até 23 horas. Eventos podem receber até 200 pessoas.

6 de agosto: por causa da chegada da variante Delta, decreto é prorrogado sem mudanças.

20 de agosto: Camilo anuncia que restaurantes moderão funcionar até meia noite.

3 de setembro: Camilo amplia horário de comércio e academias.

17 de setembro: aulas liberadas com 100% da capacidade e anúncio de evento-teste

1º de outubro: restaurante poderão funcionar até 2h; ensino presencial reforçado

15 de outubro: jogos autorizados com 30% da capacidade; as igrejas poderão funcionar com 100% da capacidade; e lojas, eventos e restaurantes também tiveram capacidade ampliada

29 de outubro: Decreto: Camilo amplia para 80% público nos estádios e exige vacinação

12 de novembro: Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará

26 de novembro: Ceará não terá grandes festas de Réveillon. Festas em locais abertos deverão ter no máximo cinco mil pessoas e em ambientes fechados o máximo será 2.500 pessoas.

