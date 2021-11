Réveillon no Ceará poderá ter máximo de 5 mil pessoas em ambiente aberto, anuncia Camilo

Ceará proíbe grandes festas de Réveillon. Anúncio foi feito em live pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Marcus Gadelha. Festas em locais abertos deverão ter no máximo cinco mil pessoas e em ambientes fechados o máximo será 2.500 pessoas. Medidas serão válidas a partir de 16 de dezembro.

As decisões foram tomadas em reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, realizada nesta sexta-feira, 26, e que traça as ações no Ceará. Segundo Camilo, estabelecimentos que ainda estão sob restrições de capacidade como academias, cinemas e teatros poderão ampliar o funcionamento para 100% da capacidade desde que passem a exigir o passaporte de vacinação. Apresentar documento de identidade junto.

Situação do Estado

Segundo o secretário, após a determinação para cobrança do passaporte da vacina houve aumento da procura pela imunização. "Além de que a população tem se mostrado favorável à cobrança do passaporte. Isso é muito importante", afirmou. O governador frisou que os números mostram a prevalência de sintomas leves nos casos de pessoas vacinadas que contraem o vírus.

"A grande maioria das pessoas que estão precisando de internação, seja em leito de enfermaria ou em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são pessoas que não se vacinaram ou não tomaram as doses completas contra a Covid-19. Isso mostra a eficiência, eficácia da vacina", afirmou.

Camilo citou ainda a preocupação pela nova variante identificada primeiramente na África, que tem preocupado especialistas. "É bom lembrar que sempre o crescimento da Covid-19 começa dos países da Europa e depois vai se espalhando para o mundo. Então, temos que estar em alerta para o cenário mundial", frisou.

"Identificamos aumento de positividade em alguns municípios, regiões do Ceará. Estamos acompanhando isso há algumas semanas com muita prudência", disse o governador. Gadelha destacou que esse aumento de positividade lembra que o vírus ainda circula pelo Estado. "Se ainda existe circulação do vírus, deve aumentar mais ainda a preocupação da gente em aumentar a cobertura vacinal e de as pessoas cumprirem os protocolos", alertou.

No Estado, considerando pessoas acima de 12 anos, 87,4% já recebeu pelo menos uma dose e 74,2% foi imunizada com o esquema total contra a Covid-19. Segundo o titular da Sesa, apenas seis municípios têm cobertura vacinal abaixo de 50%. São 134 municípios com taxa entre 50% e 80% e 44 com mais de 80% de cobertura vacinal.

Decreto anterior

O último decreto estabeleceu a exigência de passaporte de vacinação Covid-19 para a entrada em restaurantes, bares e eventos no Ceará. Além disso, foi anunciado que as restrições de horários nos estabelecimentos foram encerradas. As medidas estão valendo desde o dia 15 de novembro.

Decretos na 2ª onda no Ceará

2º lockdown: o isolamento rígido em Fortaleza começou em 5 de março de 2021. No dia 13, decreto estadual estendeu as medidas para todo o Estado.

12 de abril: no dia 4 de abril, Camilo Santana anunciou o início da flexibilização no Ceará para o dia 12 de abril. Com a reabertura, foram permitidas algumas atividades de serviço e comércio em horários reduzidos, toque de recolher de segunda à sexta-feira e lockdown aos fins de semana.

17 de abril: decreto anterior foi mantido, com liberação de atividades físicas individuais em espaços públicos.

23 de abril: flexibilização avança com liberações para escolas, igrejas, templos. barracas de praia e academias de ginástica. Lockdown continua aos sábados e domingos.

30 de abril: Camilo anuncia flexibilização aos sábados e domingos, com autorização para funcionamento de comércio e restaurantes. Na semana, as regras seguem as mesmas.

7 de maio: após quatro semanas de flexibilização, o Ceará não avança na reabertura, mantendo as medidas em vigor. Dois indicadores acenderam sinal de alerta: alto patamar de internações e aumento na positividade de exames

14 de maio: Região de Fortaleza e de Sobral avançam na flexibilização, com ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais. Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe continuam com as mesmas restrições.

22 de maio: decreto anterior é prorrogado mantendo ampliação Fortaleza e de Sobral e medidas mais rígidas nas outras três regiões do Estado

29 de maio: decreto amplia flexibilização no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que passam à mesma situação de Fortaleza e Sobral. Cariri mantém restrições

4 de junho: decreto amplia horário de funcionamento de shoppings e restaurantes até 22 horas e toque de recolher vai para 23 horas. Exceção é Cariri, onde restrições são mantidas

11 de junho: governo libera aulas em todas as séries do ensino médio, amplia a capacidade de público em academias, reabre museus, bibliotecas e cinemas. Apenas o Cariri continua com restrições

18 de junho: governador anuncia prorrogação do decreto, interrompendo a sequência de reabertura. Restrições mais severas mantidas no Cariri.

25 de junho: governo libera aulas presenciais em universidades.

28 de junho: decreto autoriza o funcionamento de feiras livres.

9 de julho: anunciado aumento do horário do comércio.

23 de julho: restaurantes podem funcionar até 23 horas. Eventos podem receber até 200 pessoas.

6 de agosto: por causa da chegada da variante Delta, decreto é prorrogado sem mudanças.

20 de agosto: Camilo anuncia que restaurantes moderão funcionar até meia noite.

3 de setembro: Camilo amplia horário de comércio e academias.

17 de setembro: aulas liberadas com 100% da capacidade e anúncio de evento-teste

1º de outubro: restaurante poderão funcionar até 2h; ensino presencial reforçado

15 de outubro: jogos autorizados com 30% da capacidade; as igrejas poderão funcionar com 100% da capacidade; e lojas, eventos e restaurantes também tiveram capacidade ampliada

29 de outubro: Decreto: Camilo amplia para 80% público nos estádios e exige vacinação

12 de novembro: Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará

