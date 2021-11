Passaporte de vacina será exigido em restaurantes, bares e eventos no Ceará; restrições de horários vão acabar. Informação foi dada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, nesta sexta-feira, 12, após reunião do Comitê de Enfrentamento á Pandemia no Estado.

Vacinação no Ceará em relação

12 milhões e 238 mil doses aplicadas

85,9% da população vacinável já tomou a 1ª dose

69,3% tomou o esquema completo (duas doses ou dose única)

Vacinação no Ceará em relação a doses recebidas

114 municípios já aplicaram 80% das doses recebidas

68 municípios já aplicaram entre 50% e 80% das doses recebidas

2 municípios estão abaixo dos 50% das doses recebidas

Vacinação no Ceará em relação à população vacinável

26 municípios acima de 80%

144 entre 50 a 80%

14 abaixo de 50%





