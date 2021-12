Covid: Fortaleza terá mutirão de 3ª dose de segunda, 13, a quarta, 15

Fortaleza terá mutirão de aplicação da terceira dose contra a Covid-19 de segunda a quarta-feira, dias 13 a 15, no drive-trhu e no salão do Centro de Eventos. Atendimento será sem agendamento prévio e voltado a fortalezenses a partir de 18 anos que receberam a 2ª dose há mais de cinco meses e que não tenham sido convocados.

Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza, mutirão é uma chance para quem quem já completou os cinco meses e ainda aguarda agendamento. Quem recebeu a 2ª dose até 12 de julho pode buscar a dose de reforço no Centro de Eventos, das 9 às 17 horas.

"Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal de Fortaleza, fortalecendo cada vez mais a proteção individual e coletiva", comentou o prefeito José Sarto (PDT) nas redes sociais.

Disponibilizaremos drive e salão no Centro de Eventos para atender, sem agendamento prévio, fortalezenses a partir de 18 anos que receberam a 2ª dose até 12 de julho, ou seja, que atingiram 5 meses desde a última aplicação, mesmo que não tenham sido convocados anteriormente. — Sarto (@sartoprefeito12) December 10, 2021

