Site de agendamento e passaporte da vacina em Fortaleza fica indisponível; veja onde ver as listas

A plataforma Vacine Já, da Prefeitura de Fortaleza, está fora do ar nesta sexta-feira, 10. O site fornece informações sobre a vacinação contra a Covid-19, além de permitir a emissão do passaporte da vacina na Capital. Nesta madrugada, sites do Ministério da Saúde sofreram um ataque hacker e a emissão de certificados da vacinação está indisponível.

Ao acessar o site vacineja.sms.fortaleza.ce.gov.br, aparece uma mensagem apontando o erro 502 Bad Gateway - código que indica uma falha de servidor. O vacinômetro, hospedado no site coronavirus.fortaleza.ce.gov.br, também está indisponível nesta manhã.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a pasta passa por problemas elétricos que estão comprometendo o acesso no Vacinejá e Canal Corona. Por isso, as listas de agendamento estão também no portal da Prefeitura para acesso público.

Os cearenses também contam com a plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), para fazer consultas sobre o agendamento. A ferramenta está funcionando normalmente.