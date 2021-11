Ivermectina com uso indiscriminado pode ser responsável por surto de sarna, diz estudo

Medicamento faz parte do chamado "Kit Covid", como forma de tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19, mesmo sendo comprovadamente ineficaz

O uso indiscriminado de ivermectina pode ser o responsável por um surto de sarna humana registrado em Recife, capital de Pernambuco. Estudo realizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) evidencia que o abuso do remédio pode ter desenvolvido uma superresistência do ácaro causador da doença.

Mesmo comprovadamente ineficaz para o tratamento de pessoas infectadas com a Covid-19, a ivermectina faz parte de um grupo de medicamentos do chamado “Kit Covid”, que chegou a ser indicado por médicos, planos de saúde e até pelo próprio Governo Federal, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em Pernambuco, pelo menos três municípios registraram 413 pacientes com queixas de uma intensa coceira que evoluiu para feridas e escoriações na pele.

Surto esse que ainda não tem sua origem conhecida, mas de acordo com pesquisa da UFAL, o Sarcoptes scabiei, ácaro causador da sarna humana (também conhecida como escabiose), pode ter desenvolvido resistência à ivermectina.

“Se essa hipótese se confirmar, temos um problema enorme, pois a doença poderia atingir qualquer população, e o que é pior, com dificuldade de tratamento”, afirmou Sabrina Neves, pesquisadora do Instituto de Ciências Farmacêuticas (ICF), da UFAL, ao G1.

“O nosso artigo lança a hipótese de que poderíamos ter problemas com surtos de escabiose resistente, por conta do uso irracional da ivermectina. O surto está configurado, pois está havendo um aumento rápido de casos de lesões de pele com coceira e outros sintomas”, continuou ela.

Ainda são necessários mais testes e o descarte de outras hipóteses sobre o que está acontecendo em Pernambuco para então poder confirmar as questões levantadas no artigo.

O documento também traz a assinatura do pesquisador Alfredo Oliveira-Filho e dos estudantes estudantes Lucas Bezerra e Natália Alves.



