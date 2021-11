Anvisa recebe pedido de uso emergencial do primeiro antiviral oral para Covid-19

A farmacêutica americana Merck Sharp & Dohme (MSD), em colaboração com a Ridgeback Biotherapeutics, anunciaram nesta sexta-feira, 26, que solicitaram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a Autorização de Uso de Emergência do primeiro medicamento antiviral oral para Covid-19. Segundo as empresas, o fármaco é chamado Molnupiravir e atua prevenindo a replicação do vírus.

O remédio teria demonstrado eficácia clínica consistente em diversas variantes virais, incluindo as mais prevalentes: Gamma, Delta e Mu. Os resultados do estudo de fase 3 mostraram que o Molnupiravir reduziu significativamente o risco de hospitalização ou morte. De acordo com o presidente da MSD no Brasil, Hugo Nisenbom, o medicamento é um complemento para as vacinas já disponíveis. “As vacinas continuam sendo essenciais no controle da Covid-19 e a disponibilização de tratamentos antivirais será uma forte aliada no combate à pandemia para reduzir as complicações pela doença”, afirma o representante.

“Estamos confiantes que os resultados de eficácia de molnupiravir, assim como informações técnicas e científicas serão suficientes para recebermos a autorização da Anvisa e darmos acesso o quanto antes à população brasileira”, diz Erika Machado, diretora de Assuntos Regulatórios da MSD no Brasil.

O medicamento já tem aprovação no Reino Unido desde 4 de novembro. Além disso, já recebeu recomendação prévia favorável da agência regulatória europeia de medicamentos, a EMA (European Medicines Agency) no último dia 19. O medicamento também já foi submetido para outras agências regulatórias, como o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e a Agência Japonesa de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos.





