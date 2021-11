Governo brasileiro fecha fronteiras para voos e visitantes de 6 países africanos

Decisão entrará em vigor a partir desta segunda-feira, 28. Atualmente não existem casos da nova variante no Brasil

O governo brasileiro decidiu nesta sexta-feira, 26, fechar as fronteiras para voos e visitantes oriundos de seis países do continente: África do Sul, Botsuana, Essuatíni, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A portaria será publicada neste sábado, 27, e deverá vigorar a partir de segunda-feira, 28.

O Brasil fechará as fronteiras aéreas para seis países da África em virtude da nova variante do coronavírus. Vamos resguardar os brasileiros nessa nova fase da pandemia naquele país. Portaria será publicada amanhã e deverá vigorar a partir de segunda-feira.

A medida, anunciada pelo Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem como objetivo evitar a chegada da nova variante. A decisão foi tomada em conjunto e será assinada pela Casa Civil, pelo Ministério da Infraestrutura, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) batizou a nova variante identificada no continente africano como Omicron e classificou a cepa como uma Variante de Preocupação. Ainda nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que não foi identificado nenhum caso da variante, também chamada de B1.1.529, no Brasil.

