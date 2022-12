Alex Telles: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

O lateral da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 substitui Alex Sandro na partida contra Camarões; conheça o jogador do Brasil, Alex Telles

A vitória do time brasileiro contra a Suíça na segunda-feira, 28, garantindo espaço nas oitavas de final para o Brasil, incluiu a participação do jogador Alex Telles como substituto de seu xará, Alex Sandro, devido à lesão no quadril esquerdo.

A condição de Sandro coloca Telles como o potencial titular da lateral-esquerda da seleção brasileira, posição que assumirá no jogo contra Camarões na sexta-feira, 2, às 16 horas (de Brasília), definindo o líder do Grupo G na Copa do Mundo 2022.

Alex Telles na Copa do Mundo 2022: Carreira no futebol

Natural do Rio Grande do Sul ao lado de outros companheiros da Copa, como o goleiro titular Alisson Becker e o atacante Raphinha, Alex Telles, de 29 anos de idade, iniciou a presença em campo nas categorias de base do Juventude, antes de estrear no time principal durante o Campeonato Gaúcho de 2011.

A contratação para o Grêmio chegou em 2013, tornando-se o titular da lateral-esquerda do time gaúcho. O destaque continuou durante o ano, quando recebeu o Prêmio Craque do Brasileirão, após participação na final do Campeonato Brasileiro.

A oportunidade internacional aconteceu a partir do time turco Galatasaray (2014), após 51 jogos pelo Grêmio, e incluiu passagens pelo Internazionale (2015), Porto (2016) e Manchester United (2020), antes do contrato para o seu time atual, o espanhol Sevilla (2022).

Alex Telles na Copa do Mundo 2022: Chegada à seleção brasileira

O lateral-esquerda foi convocado pela primeira vez em 2019 e participou das Eliminatórias da Copa do Mundo (2020), contra os times boliviano e peruano.

A disputa contra Camarões na sexta-feira, 2, será a sua décima participação com a camisa verde e amarela, entre 8 vitórias e um empate.

A Copa do Mundo 2022 marca a sua estreia no Mundial, aos 29 anos de idade.

Alex Telles na Copa do Mundo 2022: Vida pessoal

O jogador é casado com a compositora Vitoria Telles e espera a chegada da filha, Antonella. Com oito meses de gravidez, Vitoria estava no Catar durante a participação do marido contra a Suíça, mas já voltou para Sevilha, Espanha.

Onde assistir ao lateral-esquerda Alex Telles nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

