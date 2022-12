Brasil 1 x 0 Suíça: melhores momentos do jogo da Copa 2022 - Vídeo

Assista ao vídeo dos melhores momentos do jogo Brasil 1 x 0 Sérvia, pela Copa do Mundo 2022. Partida de hoje, 28, contou com gol de Casemiro

O Brasil ganhou hoje, 28, da Suíça por 1 a 0 pela segunda rodada do grupo G da Copa do Mundo 2022 no Catar. O único gol do jogo foi marcado por Casemiro.

O streamer Casimiro Miguel, que está sendo confundindo com o jogador que deu a vitória à seleção brasileira, realizou a transmissão do jogo online e grátis e você pode assistir aos principais lances da partida logo abaixo ou clicar aqui para conferir direto do YouTube.

Vídeo: melhores momentos de Brasil 1 x 0 Suíça, pela Copa do Mundo 2022

Casimiro ao vivo na Copa do Mundo 2022: como assistir na Twitch

Casimiro costuma realizar transmissões de futebol no canal da Twitch “Casimito” por um valor mensal de R$ 7,90 para conferir as lives do Campeonato Brasileiro. Contudo, a Copa do Mundo 2022 será apresentada gratuitamente com 22 partidas do total de 64 do evento que acontece no Catar.

Todos os jogos do Brasil serão exibidos, incluindo a abertura, semifinais e a final do Copa, independente da vitória do time brasileiro. Além de seu canal na Twitch, o influenciador transmite ao vivo pelo YouTube (CazéTV).

A equipe de Casimiro é composta por comentaristas, entre eles o lateral Marcelo e Edmilson, o campeão mundial de 2002, ambos ex-jogadores da Seleção Brasileira. Também se apresentam outros streamers e youtubers, como o comediante Ítalo Sena, e correspondentes internacionais no país-sede da Copa, o Catar.

Casimiro no Youtube e Twitch: como assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo 2022?

Para o público que deseja assistir pelo Youtube, basta pesquisar “CazéTV” na barra de buscas. Uma vez no canal, aperte a aba ao vivo para a transmissão da partida no horário estipulado. Até a publicação da matéria, o canal já possui 848 mil inscritos.

Na plataforma Twitch o pagamento e o cadastro não são obrigatórios e os interessados podem pesquisar “casimito” na barra de pesquisas para encontrar o canal do influenciador. Caso queira participar enviando mensagens pelo chat, o login será exigido.

Além de Casimiro, onde assistir aos jogos da Copa do Mundo 2022?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

TV - Rede Globo e SporTV

- Rede Globo e SporTV Online - Globoplay

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h

Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Colaborou Penélope Menezes

