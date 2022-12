Técnico de Camarões define jogo contra Brasil como "uma final"

O técnico da seleção de Camarões, Rigobert Song, chamou de "final" a partida que a seleção africana fará nesta sexta-feira, 2, contra o Brasil, em duelo válido pela terceira e última rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar, no estádio Lusail, em Doha.

Só a vitória interessa aos camaroneses, que ainda por cima precisam torcer para que a Suíça não vença a Sérvia no outro jogo da chave. "Amanhã temos uma partida importante. Acho que é o jogo mais esperado. Nós nos preparamos no estado de espírito certo, na esperança de superar a primeira fase", disse.

O Brasil de Tite, já classificado após duas vitórias, vai entrar em campo com uma equipe majoritariamente reserva, mas Song garantiu que está focado apenas no time dele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu não quero saber do que eles vão fazer. O importante é como nós vamos nos comportar em campo. Amanhã é uma final. Será um jogo muito importante. Vamos fazer de tudo para que possamos conquistar os 3 pontos. E depois vemos o que vai acontecer". falou.

Sobre o assunto Tite admite risco de usar time reserva, mas ressalta importância de dar chance a todos

Marrocos suporta pressão, vence Canadá e se classifica em 1° no Grupo F

Algoz do Brasil em 2018, Bélgica empata com a Croácia e é eliminada da Copa

Song foi perguntado sobre como foi a experiência de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, quando sua seleção foi derrotada pelos futuros tetracampeões por 3 a 0 e ele acabou sendo expulso por dar um carrinho em Bebeto.

"Eu tinha 17 anos e aquele jogo foi contra uma das melhores equipes do mundo. Fiz o que podia e me impus e não sabia que havia certas regras que deveriam ser respeitadas", brincou.

"Mas isso permitiu que eu ganhasse maturidade. Hoje a mensagem que transmito aos jogadores é de se concentrarem mais para não colocar tudo a perder".