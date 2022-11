Alisson: quem é o goleiro do Brasil na Copa que conquistou a web

O bigode do goleiro do Brasil virou conversa nas redes sociais e dividiu opiniões entre o público na Copa do Mundo de 2022. Confira quem é Alisson Becker

A imagem do goleiro da seleção brasileira, Alisson Becker, e o seu bigode fizeram sucesso entre as postagens e pesquisas dos internautas durante o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022, nesta quinta-feira, 24, quando os comandados do técnico Tite venceram a Sérvia por 2 a 0.

O jogador rio-grandense de 30 anos de idade costumava estampar uma barba cheia e a sua mudança de visual na Copa no Catar faz parte de uma causa nobre.

A escolha de Becker está relacionada à conscientização para o Novembro Azul, promovida pela empresa Gillette com o objetivo de chamar atenção para o combate ao câncer de próstata; a campanha é chamada Bigodes pela Saúde do Homem.

O goleiro já é conhecido também pelo seu trabalho como embaixador da boa vontade da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Quem é Alisson Becker, goleiro do Brasil na Copa 2022

Nascido na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Alisson Ramses Becker faz parte de uma “linhagem” de goleiros.

Seu bisavô foi um goleiro amador na cidade-natal de Becker. A mãe atuava no colégio como goleira de handebol e o seu pai escolhia o espaço do gol nas companhias em que trabalhava.

A inspiração veio na figura do irmão mais velho, Muriel, goleiro que trabalhou em Portugal. Para o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Alisson compartilha que “[...] em cada passo, tentava imaginar o que faria o irmão”.

Ao entrar para a seleção brasileira, Alisson encontraria outro ídolo de infância, o ex-goleiro Taffarel; ambos construíram uma relação de amizade ao longo do tempo.

Como Alisson virou goleiro de ponta

O jogador atua pelo time do Liverpool desde o ano de 2018 e coleciona vitórias em seu times, entre elas a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, a Champions League e o Mundial de Clubes.

Alisson já foi indicado três vezes ao prêmio de Melhor Goleiro da Fifa e ganhou a “Luva de Ouro”, da Copa América, em 2019. Conquistou ainda a primeira edição do Troféu Yashin, pela revista “France Football”, para o melhor goleiro da temporada.

Na Copa do Mundo da Rússia em 2018 foi o goleiro do Brasil com 25 anos de idade, feito repetido em 2022 no Catar, onde pode se tornar, aos 30 anos, o segundo goleiro mais velho a conquistar o prêmio para o País.

Alisson tem namorada? É casado? O goleiro e a vida em família

Alisson Becker é casado com a médica gaúcha Natália Loewe. O casal se conheceu em 2012 e atualmente são os pais de três crianças: Helena, Matteo e o caçula Rafael.

O atleta e sua esposa foram nomeados embaixadores da boa vontade pela OMS para “promover vidas mais saudáveis, forças de trabalho de saúde mais fortes e melhorar a saúde mental globalmente”.

Alisson enfrenta problemas de saúde na pele (rosácea)

O titular da seleção brasileira possui uma condição de pele que deixa o seu rosto avermelhado. Embora fácil de confundir com acne, o caso é provavelmente rosácea, doença crônica e não-infecciosa que ocorre a partir de uma alteração inflamatória da pele.

O diagnóstico da rosácea é feito pelo dermatologista a partir da avaliação dos sintomas, mas exames adicionais podem ser solicitados.

Onde assistir ao goleiro Alisson Becker nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

