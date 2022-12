Alex Sandro tem lesão confirmada e desfalca Brasil contra Camarões

Segundo Rodrigo Lasmar, médico da seleção, uma ressonância magnética foi realizada na manhã desta terça-feira, 29, e foi detectada uma lesão no músculo do quadril esquerdo do atleta

Alex Sandro não enfrentará Camarões na próxima sexta-feira, 1° de dezembro, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O lateral-esquerdo tem lesão confirmada no músculo do quadril e desfalca a Amarelinha. O substituto deve ser Alex Telles, que entrou na vaga do companheiro no segundo tempo de Brasil e Suíça.

Segundo Rodrigo Lasmar, médico da seleção, uma ressonância magnética foi realizada na manhã desta terça-feira, 29, e foi detectada uma lesão no músculo do quadril esquerdo do atleta.

“Sobre o jogo de ontem, Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo e não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã ele foi reavaliado. Nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou lesão no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para a que a gente possa recuperá-lo o quanto antes”, afirmou.

Após a vitória sobre os europeus, Alex Sandro falou na zona mista que havia sentido “um cansaço a mais” e minimizou o risco de uma lesão mais séria.

Alex Sandro se junta a Neymar e Danilo no departamento médico, que saíram lesionados da partida contra a Sérvia, na primeira rodada. A comissão técnica entende que pode contar com a dupla para o mata-mata.



