Raphinha: quem é o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022

Descubra quem é Raphinha, o jogador do Brasil na Copa do Mundo 2022 que nunca perdeu jogando com a camisa da seleção brasileira

O Brasil começou a sua participação na Copa do Mundo 2022 contra a Sérvia na última quinta-feira, 24, marcando a sua primeira vitória com o placar de 2 a 0. Na composição do time canarinho estava a figura do atacante Raphael Dias Bettoli, 25 anos de idade, mais conhecido como Raphinha.

Entre os 26 convocados para o Mundial que acontece no Catar nos dias 20 de novembro até 18 de dezembro, 16 jogadores estão vivenciando a sua primeira Copa. Raphinha, atacante do time Barcelona, está no time brasileiro desde agosto do ano passado.

CONFIRA quem é o jogador do Brasil autor de golaço na Copa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como Raphinha chegou até a Copa do Mundo 2022 pelo Brasil?

O atleta é natural de Porto Alegre, Rio Grande Sul, mesmo estado do goleiro titular do Brasil, Alisson Becker. A sua carreira no País, porém, ficou restrita à categoria de base no Avaí e aos 17 anos partiu para Portugal, jogando pelo Vitória Guimarães com quatro temporadas de destaque.

Foi contratado por diversos times europeus até chegar ao Barcelona em julho de 2022, entre eles o Sporting (2018), Rennes (2019) e Leeds United (2020).

A sua estreia oficial como titular na seleção brasileira chegou pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, no ano anterior. Durante a partida, o atacante fez dois gols contra o Uruguai e o placar terminou na vitória de 4 a 1 para o Brasil.

Raphinha já disputou 11 jogos pelo time do Brasil e marcou cinco gols, sem derrota nas partidas em que esteve presente (oito vitórias e três empates). Essa experiência não foi quebrada durante a sua 12ª atuação na quinta-feira, 24, quando o time brasileiro venceu, mas sem gols do camisa 11.

O jogador recebeu críticas online ao perder duas chances de gol contra o goleiro sérvio Vanja Milikovic-Savic na partida de estreia do Brasil no Estádio Lusail.

Vida pessoal: Raphinha está comprometido além do futebol?

O jogador é casado com a modelo Natália “Taia” Rodrigues. Os dois se conhecem há 10 anos e o matrimônio aconteceu em fevereiro de 2022.

Com a separação da cantora Shakira e de Piqué, ex-jogador do Barcelona, Taia foi apontada como uma nova opção de musa para o time e vive na Europa ao lado de Raphinha e Chanel, cachorra de Taia.

Onde assistir ao atacante Raphinha nos jogos do Brasil na Copa?

A Rede Globo mantém a exclusividade na transmissão da Copa do Mundo na TV aberta, além do canal fechado SporTV e do serviço de streaming Globoplay que também irão transmitir a competição de forma integral.

O influencer Casimiro também recebeu os direitos de transmissão para os jogos do Mundial pelo YouTube (CazéTV) e pela Twitch (Casimito).

A própria Federação Internacional de Futebol (Fifa), responsável pela Copa do Mundo, lançou seu streaming gratuito e online para os fãs aproveitarem os jogos em alta resolução, o Fifa Plus (Fifa +).

Copa do Mundo 2022: calendário por fase



Fase de grupos: 20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia)



20 de novembro a 2 de dezembro (quatro jogos por dia) Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia)



3 de dezembro a 6 de dezembro (dois jogos por dia) Quartas de final: 9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia)



9 e 10 de dezembro (dois jogos por dia) Semifinais: 13 e 14 de dezembro



13 e 14 de dezembro Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro



17 de dezembro Final: 18 de dezembro

Copa do Mundo 2022: grupos



Confira a seguir a relação dos grupos da Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia, Suíça e Camarões:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda



Catar, Equador, Senegal, Holanda Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales



Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia



Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia Grupo D: França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia



França, Peru/Austrália, Dinamarca, Tunísia Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão



Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia



Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões



Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul

Copa do Mundo 2022: horários dos jogos



Fase de grupos: 7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h)



7h, 10h, 13h e 16h (última rodada: 12h e 16h) Oitavas e quartas: 12h e 16h



12h e 16h Semifinal: 16h



16h Decisão do 3º lugar e final: 12h



Copa do mundo 2022: CURIOSIDADES sobre o Catar

Sobre o assunto Copa do Mundo: trabalhador "folga" nos dias de jogos do Brasil?

Copa do Mundo: Tite aponta os cinco principais rivais do Brasil

Pesquisa aponta que 71% dos brasileiros acreditam no hexa da seleção na Copa do Catar

Tags