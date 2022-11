TAS pune Equador por 'caso Castillo', mas confirma seleção na Copa do Mundo

O tribunal Arbitral do Esporte (TAS) puniu a seleção do Equador com a retirada de três pontos nas próximas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e aplicou uma multa de 100 mil francos suíços pelo chamado 'Caso Castillo', mas não excluiu a equipe do Mundial do Catar.

As federações de Peru e Chile tinham denunciado na Fifa a possibilidade de escalação irregular do jogador Byron Castillo em oito jogos das Eliminatórias e pedido a desclassificação da seleção equatoriana da Copa, que começa no dia 20 de novembro.

bur-mcd/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags