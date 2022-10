Gabigol marcou gol em todas as finais de Libertadores que jogou pelo Flamengo

Gabigol fez o tento que garantiu a vitória do Flamengo na final da Copa Libertadores 2022. O jogador balançou as redes nos acréscimos do primeiro tempo diante do Athletico-PR. Com o gol que abriu o placar em Guayaquil, ele marcou pela terceira final seguida no torneio.

Além desse, Gabigol anotou os dois gols no triunfo de 2 a 1 sobre o River Plate da Argentina na decisão de 2019. Na ocasião, o Rubro-Negro ganhou de virada e ficou com o caneco. Também foi dele o gol de honra na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras na final da temporada passada.

Gabigol também igualou o feito de Zico, que marcou quatro gols em finais pelo Flamengo. O Galinho marcou quatro gols nas três partidas contra o Cobreloa, do Chile, em 1981. Naquela época a final era disputa em duas ou três partidas e não em jogo único como hoje.

Por fim, Gabigol também conseguiu outro feito: chegou aos 29 gols e se igualou a Luizão como o maior artilheiro brasileiro na história da Copa Libertadores. O jogador conquistou o título em 2019 pelo Flamengo e pode ganhar o torneio continental pela segunda vez neste sábado.

