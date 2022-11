Copa do Mundo: Comércio do Ceará projeta alta nas vendas e empregos

Evento esportivo deve trazer um aumento de 9% das vendas no varejo e 25% de crescimento no setor de bares e restaurantes

O comércio do Ceará já projeta alta nas vendas e geração de empregos durante a Copa do Mundo de Futebol em 2022.

Em coletiva realizada nesta quinta-feira, 8, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Fortaleza, Assis Cavalcante, e o representante da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Ceará, Wellington Oliveira, anunciaram também a operação do comércio durante os jogos.



De acordo com Wellington, os shoppings já estão montando as estratégias para atrair os consumidores durante o período do evento esportivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Cada shopping vai ter a sua estratégia de atrair mais torcedores nesse momento da Copa. São dias muito festivos e um momento importante para a gente agregar valor para os nossos negócios e vendas para as nossas lojas, com telões nas praças, espaços exclusivos para assistir aos jogos, além de orientar as lojas que enfeitem os estabelecimentos para a Copa", disse.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), os setores que mais devem ser procurados no período da Copa do Mundo são o de vestuário, calçados, eletrônicos, artigos esportivos, além de aumento na procura pelo álbum da Copa.

Questionado sobre o crescimento de pesquisas por smartvs para ver os jogos, Assis garantiu que os estabelecimentos já sabem o que esperar do período e que as promoções já começaram: "as lojas de eletro já pesquisaram e já sabem exatamente o que vão vender, em especial as smartvs. A perspectiva é de crescimento e as lojas estão abastecidas" disse.

Aumento nos contratos temporários

Para esse período de Mundial, Black Friday e festas de fim de ano, a CDL disse que já foram contratados mais de 1.000 funcionários de forma temporária, e sugeriu que quem entrou nessa condição dê o seu melhor para ser efetivado.

"O varejo tem uma necessidade grande de mão de obra qualificada e esse é o momento de as pessoas que querem trabalhar se engajarem e serem no futuro grandes consultores, gerentes ou até mesmo empreendedores", afirmou o presidente da CDL.

Segundo Assis, os bares e restaurantes devem ser o setor mais beneficiado durante o evento esportivo, estimando um aumento de 25% das vendas.

É esperado que a Copa do Mundo gere um aumento de 9% na Economia, e que o número pode chegar a 12% somado ao Black Friday.

Mais notícias de Economia