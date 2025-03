Palpite Fluminense Hoje: Veja Onde Apostar no Fluzão

Confira as melhores apostas para o jogo do Fluminense hoje. Análise dos principais mercados e uma dica grátis para apostar no Tricolor nesta rodada

O Fluzão é uma das maiores equipes do Brasil e nos últimos anos tem construído elencos fortes e extremamente competitivos - especialmente jogando no Maracanã, ao lado da sua torcida apaixonada.

Então, se você está pensando em apostar no Fluminense hoje, precisa levar em consideração alguns pontos essenciais para dar palpites certeiros nas melhores casas de apostas do mundo, afinal de contas, estou falando aqui de um clube com mais de 60 títulos oficiais no futebol brasileiro e que traz sempre boas apostas.



Equipe atual do Fluminense



Nesta última janela de transferências, a diretoria do Tricolor Carioca foi em busca de jogadores talentosos para compor o elenco. Com isso, o Flu mescla experiência com a boa leva das “Crias de Xerém.” Abaixo você encontra todo o elenco do Nense para a disputa das principais competições de 2025.

Goleiros:



Pedro Rangel;



Marcelo Pitaluga;



Defensores:



Thiago Silva - Capitão;



David Braz;



Nino;



Manoel;



Renê;



Samuel Xavier;



Jhonny.



Meio-campistas:



Paulo Henrique Ganso;



Hércules;



Otávio;



Rubén Lezcano;



Arias.



Atacantes:



Germán Cano;



Joaquín Lavega;



Agustín Canobbio;



Everaldo;



Paulo Baya.



Técnico:



Mano Menezes.



Melhores mercados para apostar no jogo do Fluminense hoje



Vitória Tricolor



Jogar no Maracanã com a torcida empurrando faz toda a diferença, e o Fluzão sabe muito bem disso! Quando atua em casa, o time costuma pressionar os adversários e buscar o controle da partida. Apostar na vitória do Fluminense é sempre uma opção interessante.



Escanteios



Se você quer fugir dos mercados tradicionais, os cantos podem ser uma boa opção de apostas. O Fluminense é um time que gosta de trabalhar a posse e atacar pelos lados do campo, o que gera muitas finalizações e, consequentemente, muitos escanteios. Ainda dá para explorar o mercado de escanteios ao vivo, pegando odds melhores à medida que o tempo passa.



Dupla Chance



Quando o Flu joga fora de casa, o famoso X2 (empate + vitória do Tricolor) pode ser uma ótima alternativa. O time tem qualidade para buscar bons resultados longe do Maraca, e essa entrada cobre duas das três opções possíveis no futebol – aumentando suas chances de sair no lucro!



Ambas as equipes marcam (BTTS)



Se tem um time que gosta de jogar para frente, esse time é o Fluminense! Com um estilo ofensivo, a equipe cria muitas chances de gol, mas também costuma levar sustos na defesa. O mercado de “ambas equipes marcam” pode ser uma excelente opção, já que o Flu tem sido presença constante nos placares movimentados nesta temporada.



Aposta ao vivo



Aqui, independentemente do mercado, você pode dar um pitaco ao vivo no jogo do Fluminense. Isso porque, em algumas ocasiões, as partidas do Flu se tornam imprevisíveis. Se isso acontecer, você pode assistir ao jogo e dar seu palpite em algum mercado que esteja trazendo uma odd bacana. E claro: existem diversas bets que pagam rápido na live.



Perguntas frequentes



Quais são as melhores casas para dar palpite no Fluminense?



Hoje, os melhores sites para apostar no Fluminense são: Betano, Esportes da Sorte e Superbet.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Fluminense?



Um dos melhores mercados para apostar no Flu é o de cantos, já que o Tricolor costuma atacar bastante pelos lados do campo.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Fluminense?



A Esportes da Sorte disponibiliza aos seus clientes apostas grátis nos jogos do Fluminense. A cada rodada, novas freebets são oferecidas. A Superbet também oferece boas promoções, já que é a patrocinadora oficial do time carioca.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

