A UCL é, sem sombra de dúvidas, o torneio que mais movimenta as apostas esportivas em todo o mundo. E nessa temporada 2024/2025, as coisas não poderiam ser diferentes. Com o novo formato feito pela UEFA, temos ainda mais jogos e, dessa forma, mais oportunidades de fazer palpites na Liga dos Campeões.



Foi pensando exatamente nisso que decidi produzir esse conteúdo, incluindo times favoritos, as melhores odds do torneio, a tabela da Liga dos Campeões, as melhores casas de apostas do mundo e mais outros tópicos importantes que vão lhe ajudar na sua trajetória como apostador.



Preparado para ficar craque nos seus palpites para a Champions League hoje? Então vamos nessa!



Tabela UEFA Champions League



Principais equipes e craques da Champions League



Apontar duas equipes que podem ser finalistas, em um campeonato como a UCL, é difícil. Aqui temos os melhores times do mundo, verdadeiros craques em campo e orçamentos milionários.



Mas todo mundo sabe: o Real sempre é favorito. O Bayern é um time que chega forte em toda temporada. Já o Liverpool, por exemplo, faz uma Premier League de encher os olhos e pode beliscar a Orelhuda. Aqui, separei para você alguns times que podem brilhar nesta temporada.



Real Madrid



A equipe espanhola de Vinícius Júnior e Bellingham tem titubeado na La Liga, mas, como você deve saber, os Merengues são os maiores campeões da história da UEFA Champions League. Então, obviamente, preciso colocar a equipe de Carlos Ancelotti como favorita ao título.



Sem contar que Vini Jr. vem brilhando ano após ano - inclusive, na grande final do ano passado, onde meteu caixa.



Milan



O Milan há alguns anos não está na prateleira de favoritos a ganhar a Champions League, mas é um dos maiores vencedores da competição. Ao todo, os Rossoneros conquistaram 7 vezes o título europeu.

Mas, para esse 2024/2025, não sugiro ou aponto que valha a pena dar um palpite na Champions League a favor dos italianos.



A meu ver, o Milan, hoje, está numa prateleira inferior aos demais times de ponta do Velho Continente. Então, cuidado aqui, ok? Embora as casas de apostas esportivas ofereçam odds altas para que os italianos sejam campeões, é preciso ter cautela neste tipo de prognóstico.



Bayern Munich



Os bávaros, como sempre, montam elencos de ponta. Na Bundesliga, a equipe quer voltar a conquistar a taça após um 2023/2024 apagado.



Já na UCL, a equipe de Müller quer beliscar mais uma Orelhuda - o último troféu europeu foi conquistado em 2019/2020). E convenhamos: os alemães podem muito bem levar esta.



Liverpool



O Liverpool tem feito um ano magnífico até aqui, brigando ponto a ponto pelo topo da Premier League.



Mesmo com a saída de Jürgen Klopp, os Reds voltaram a brilhar dentro da Liga Inglesa e devem incomodar também a nível continental. Então, meu amigo apostador, fique de olho nas odds a favor do time de Anfield.



Como apostar na Champions League: passo a passo



Fazer seu prognóstico da Champions League é uma das coisas mais fáceis que existem. É só criar a sua conta em uma plataforma de apostas confiável, depositar, dar o seu palpite e correr para o abraço.



Abaixo, separei para você um passo a passo completo para realizar palpites na Champions League.

1. Faça seu cadastro



O primeiro passo é criar a sua conta em uma plataforma de apostas esportivas. Esse é o pontapé inicial.



De maneira geral, registrar-se em uma casa de apostas não tem segredo. Basta:



Acessar o site da operadora;



Clicar no botão de “Cadastro” - que geralmente fica localizado no campo superior direito da tela;



Inserir seus dados pessoais, como: e-mail, nome completo, CPF, nome de usuário e senha;



Aceitar os “Termos & Condições” e, por fim, finalizar o cadastro.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Tendo realizado o cadastro, você precisa definir um orçamento para jogar. E aqui, por favor, preste atenção: utilize apenas aquele dinheiro que está sobrando e jamais comprometa as suas contas fixas do mês.



3. Faça seu depósito



Conta criada e orçamento definido, é hora de realizar o depósito na operadora escolhida.



Para isso, de modo geral, basta:



Acessar o site de apostas;



Fazer login na sua conta;



Em seguida, clicar em “Depositar”;



Depois, escolher o valor a ser depositado e o método de pagamento - vale lembrar que existem diversas plataformas para apostar a partir de 5 reais,



Por fim, é necessário concluir a transação.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Agora é a hora de realmente realizar o seu palpite Liga dos Campeões. Para isso, é só encontrar a aba Futebol, depois ir atrás da UEFA Champions League e, em seguida, escolher o jogo de futebol da sua preferência.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Tendo escolhido a partida que você deseja apostar na UCL, vá atrás de informações que possam fundamentar os seus palpites para Champions League hoje, como sites de notícias, estatísticas, tabela da Liga dos Campeões e outros dados.



E claro: estude todas as possibilidades de apostas que as operadoras oferecem, como: vencedor do jogo, número de gols, total de escanteios, cartões, marcador de gol e mais uma infinidade de probabilidades.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Para finalizar o passo a passo para fazer apostas na Champions, é só colocar o valor que você deseja jogar e finalizar o seu pitaco.



Melhores mercados de apostas na Champions League



A UEFA Liga dos Campeões é um dos campeonatos com o maior número de mercados de apostas do mundo. Isso porque é um evento de grande magnitude, então as operadoras aproveitam para trazer diversas opções aos usuários.



Mas e aí, quer saber quais as opções mais vantajosas que você tem para dar um palpite na Liga dos Campeões? Se liga aí embaixo.



1. Apostas em handicap



As apostas em handicap são aquelas que dão uma vantagem ou uma desvantagem a um determinado clube.



Vamos imaginar que nesta edição da Champions vai jogar Manchester City contra o Dínamo de Zagreb, ok?



Sabendo que os ingleses têm uma equipe muito superior, você pode dar uma desvantagem ao time de Pep Guardiola. Com isso, é como se o City saísse atrás no placar e, desse modo, você pega odds mais vantajosas.



2. Apostas em total de gols (over/under)



O famoso over e under é um dos mercados mais populares em todo o mundo. Na UCL, onde temos os melhores jogadores do mundo, é sempre uma boa pedida apostar no Mais de 2.5 gols, por exemplo.

No entanto, em jogos de mata-mata, ficar de olho no under pode ser uma excelente ideia.



3. Apostas em resultado exato



Se você curte odds altas, é possível fazer prognósticos da Liga dos Campeões no placar correto de uma partida. Mas já vou avisar com antecedência: esse é um mercado de difícil previsibilidade.



4. Apostas em primeiro ou último gol



Acho que um time tem tudo para sair na frente no placar? Ou que eles têm "gás” para marcar o último gol do jogo? Esse mercado é bem interessante quando uma equipe de grande calibre enfrenta uma zebra.



5. Apostas em intervalo de gols



Na UCL também é possível apostar em quantos gols você acredita que irá acontecer em cada etapa do jogo. Essas apostas de HT/FT são muito populares e podem trazer grandes retornos.



Dicas para apostar na Liga dos Campeões hoje



Além de te fazer ficar atento a cada rodada da UCL, fazer apostas neste campeonato pode te treinar para que, futuramente, você também faça as suas previsões em outras ligas (até mesmo em jogos do nosso país).



Abaixo, separei para você algumas regrinhas de ouro que vão lhe fazer deslanchar nos seus pitacos na liga mais vibrante do universo:



Escolha bem a operadora, de preferência com boa variedade, odds de valor de mercados e ofertas interessantes;



Estude a competição e as equipes antes de apostar. Informação é tudo e vai te fazer um apostador mais inteligente;



Se for apostar ao vivo, assista ao jogo e analise o desempenho das equipes antes de decidir;



Compare as odds entre as mais diversas plataformas e busque as melhores cotações;



Acompanhe o jogo ao vivo para fazer cash out ou uma aposta de cobertura, se necessário;



Gerencie sua banca com responsabilidade e nunca aposte um valor alto em um único evento.



Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Neste artigo eu te revelei que dar palpites na Champions League pode ser uma excelente ideia. Há muitos mercados a serem explorados, oportunidades de ouro durante todo o campeonato e um grande número de partidas por rodada.



Então, seja você um apostador iniciante ou até mesmo uma pessoa que já domina tudo desse mundo, jamais deixe de entender a situação dos times no torneio. Pprocure saber as formações táticas de cada clube, estude as odds dos jogos, domine os mercados de apostas e faça suas previsões com cautela.



Para essa temporada, conforme as próprias casas de apostas esportivas sugerem, temos Liverpool, Real Madrid, Arsenal, Barcelona, Bayern de Munique e mais alguns times como favoritos. Então, veja se isso realmente faz sentido e dê o seu chute.



Espero que você tenha entendido ainda mais sobre como apostar na Liga dos Campeões e que você possa tirar proveito de tudo que foi ensinado neste conteúdo.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão da Champions League?



O Real Madrid foi o campeão da temporada 2023/2025 da UEFA Champions League.



Quem vai ganhar a Champions League?



Liverpool, Real Madrid, Arsenal e Barcelona, segundo as casas de apostas, são os times com maiores chances de título.



Onde assistir a Champions League?



Você pode assistir a Liga dos Campeões 2024/2025 no SBT, TNT, Space e na plataforma de streaming Max.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

