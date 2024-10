Quer fazer um palpite no Real Madrid? Então confira as melhores dicas neste artigo e aposte no jogo do Real x Celta de Vigo

O Real Madrid vai até Vigo para enfrentar o Celta de Vigo pela 10ª rodada da La Liga. O duelo vai acontecer no próximo sábado (19/10), às 16h, no horário de Brasília. Até lá, você pode aproveitar para fazer seus palpites no Real Madrid nas melhores casas de apostas do mundo.



As classificações de Real Madrid e Celta de Vigo e os objetivos das duas equipes são bem distintas na competição. O Real Madrid precisa da vitória para não deixar o Barcelona abrir vantagem na liderança, enquanto o Celta vai com tudo, confiante no apoio de sua torcida, para não perder e acabar saindo da posição central da tabela de classificação.



Os 5 melhores palpites do jogo



As duas equipes estão em situações distintas na competição, mas têm fortes motivos para jogar com força máxima, em busca do melhor resultado. Esta condição é favorável a diversos tipos de mercados e palpites de apostas. Deixo abaixo algumas boas opções com níveis de risco variados, mas que possuem boas chances, independentemente das odds, para apostar no Real Madrid hoje.

Mercado Palpite

Odds Casa de aposta

1x2 Real Madrid vence

1.78 1xBet Total de gols

Acima de 2.5 gols

1.72 bet365

Gols da equipe

Real Madrid +1.5

1.68

1xBet Ambas marcam

Sim 1.71

Estrela Bet Handicap

Real Madrid -1

2.82

Betano

Real Madrid vence a partida - Odds 1.78 na 1xBet

O Real venceu 4 das últimas 5 partidas na La Liga, e o Celta de Vigo conseguiu êxito em apenas uma das últimas 6 partidas. A equipe do Real vai para a partida com força máxima para não deixar o Barcelona se distanciar na liderança da competição. No meu palpite, Real Madrid vence.



Acima de 2.5 gols na partida - Odds 1.72 na bet365



As duas equipes gostam bastante de atacar e acabam se expondo muito. Esta característica tem proporcionado jogos com muitos gols quando elas estão envolvidas. Real x Celta de Vigo deve ser uma partida de muitos gols.



Real Madrid faz mais de 1.5 gols - Odds 1.68 na 1xBet



De um esquadrão que conta com Mbappé, Endrick, Vini Jr. e Rodrigo, não é difícil esperar que mais de dois gols sejam feitos. Além disso, a adversária é uma equipe modesta que vem de 4 derrotas em 5 jogos, tendo sofrido, no mínimo,3 gols em cada uma delas.







Ambas equipes marcam - odds 1.71 na Estrela Bet



Ambas equipes se expõem muito em suas partidas e geralmente marcam, mas também sofrem gols, tanto jogando dentro quanto fora de casa. O fato de o Celta ser o mandante da partida reforça ainda mais este palpite do jogo do Real Madrid.







Handicap -1 para o Real Madrid - Odds 2.82 na Betano



O Real Madrid é uma equipe muito ofensiva e sempre entra no jogo querendo dar espetáculo para o público presente, por isso, continua a atacar mesmo quando está em vantagem.









Real Madrid Crédito: Divulgação

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



A equipe do Celta de Vigo não vence o Real Madrid desde 2017. De lá para cá, foram 16 partidas com 13 vitórias dos “Merengues” e 3 empates, totalizando 46 gols de um lado e apenas 15 do outro. Por esses motivos, é muito favorável fazer um palpite no Real Madrid, nas melhores plataformas novas para apostar.



Notícias e resultados do Real Madrid



A equipe do Real Madrid ainda não havia perdido nesta temporada, mas sua invencibilidade foi quebrada justamente em uma importante partida, válida pela segunda rodada da Champions League.



A equipe madrilenha fez uma má partida, sentindo a ausência do craque Mbappé, que está machucado, e a estreia do craque brasileiro Endrick na competição não foi o bastante para reverter o resultado contra o Lille.



Últimos resultados do Real Madrid



Lille 1 x 0 Real Madrid;



Atlético de Madrid 1 x 1 Real Madrid;



Real Madrid 3 x 2 Alavés;



Real Madrid 4 x 1 Espanyol;



Real Madrid 3 x 1 Stuttgart.



Notícias e resultados do Celta de Vigo



O Celta de Vigo ocupa uma posição central na tabela. Após iniciar a competição com duas vitórias importantes, contra Alavés e Valência, a equipe vem caindo de produção e conquistou apenas 4 dos últimos 18 pontos disputados na La Liga.



Últimos resultados do Celta de Vigo



Celta de Vigo 1 x 1 Girona;



Celta de Vigo 0 x 1 Atlético de Madrid;



Atlético de Bilbao 3 x 1 Celta de Vigo;



Celta de Vigo 3 x 1 Valladolid;



Osasuna 3 x 2 Celta de Vigo.



Escalações das equipes



As equipes ainda não estão definidas, mas estas são as prováveis escalações:



Real Madrid

Lunín; Lucas Vázquez (Carvajal), Rüdiger, Éder Militão e Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Bellingham; Vinicius Júnior e Rodrygo.



Celta de Vigo



Guaita, Jailson, Starfelt e Javi Rodríguez; Mingueza, Sotelo, Damián Rodríguez e Hugo Álvarez; Bamba, Douvikas e Iago Aspas. Técnico: Claudio Giráldez.



Estatísticas relevantes para seus palpites



As estatísticas abaixo são muito importantes e você pode utilizá-las para fazer seus palpites nos melhores sites de apostas brasileiros:



Em 17 dos últimos 20 jogos do Celta de Vigo aconteceram 3 gols ou mais;

O Real Madrid não perdia uma partida há dois meses, até a última rodada;

A média de gols por partida do Real Madrid na temporada é de 2 gols;

A média de gols sofridos por partida pelo Celta de Vigo na temporada é de 1.88.



Onde assistir jogo do Real Madrid



Quer saber onde assistir ao jogo do Real Madrid x Celta de Vigo? A partida da nova temporada de LaLiga deve ser sintonizada no canal da ESPN em sua televisão. Outra opção para assistir o campeonato espanhol é assinar a Disney+, que transmite algumas partidas com exclusividade no seu serviço de streaming.



