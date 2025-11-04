Liverpool x Real Madrid: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Liverpool x Real Madrid - Champions League - 04/11/2025Confira o palpite Liverpool x Real Madrid com análise completa do duelo pela Champions League. Veja Liverpool x Real Madrid hoje
O duelo Liverpool x Real Madrid promete agitar a Champions League nesta terça-feira, 04 de novembro de 2025, em Anfield. O confronto reúne dois dos maiores campeões do torneio, em busca de vantagem nas oitavas de final.
O Liverpool tenta retomar o protagonismo europeu sob pressão, enquanto o Real Madrid chega embalado por uma sequência de vitórias e o favoritismo histórico na competição.
Acompanhe a análise completa, com palpite Liverpool x Real Madrid, escalações, estatísticas e melhores mercados para apostar. Confira as melhores odds na bet365 e veja onde encontrar o melhor retorno hoje.
Melhores Odds para Liverpool x Real Madrid na Champions League
Se você busca as melhores casas de apostas para investir no seu palpite Liverpool x Real Madrid, confira abaixo as cotações para mercado 1x2 e ambas marcam atualizadas.
|Casa de Apostas
|Vitória do Liverpool
|Empate
|Vitória do Real Madrid
|Ambas Marcam (Sim)
|bet365
|2.55
|3.75
|2.50
|1.36
|BetMGM
|2.60
|3.80
|2.55
|1.41
|Superbet
|2.55
|3.70
|2.55
|1.37
|Multibet
|2.40
|3.66
|2.42
|1.36
|Estrela Bet
|2.45
|3.66
|2.50
|1.36
Os 5 melhores palpites para Liverpool x Real Madrid
Com base nas estatísticas recentes e nas tendências dos dois clubes na Champions League, analisei números de gols, escanteios, cartões e desempenho ofensivo para selecionar os melhores palpites Liverpool x Real Madrid e histórico favorável.
- Vitória do Real Madrid ou empate (Dupla Chance), com odds de 1.50 na bet365
- Menos de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 2.17 na BetMGM
- Real Madrid vence o 1º tempo, com odds de 2.95 na Superbet
- Liverpool marca no 1º tempo, com odds de 1.70 na Multibet
- Mais de 0.5 gol nos primeiros 15 minutos, com odds de 2.40 na Estrela Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Agora vou te explicar tudo sobre os melhores palpites. A análise leva em conta o desempenho ofensivo, tendências de gols, escanteios e histórico entre os clubes.
Palpite 1: Vitória do Real Madrid ou empate (Dupla Chance)
O Real Madrid chega com 5 vitórias consecutivas e sem perder há 10 jogos, mostrando força ofensiva e controle tático.
Os Merengues venceram 7 dos últimos 10 confrontos diretos contra o Liverpool e marcaram primeiro em 5 dos últimos 5 jogos.
>> Aposte com odds de 1.50 na bet365
Mesmo jogando fora, o time espanhol mantém média de 2.31 gols por jogo e 8.38 chutes no alvo, o que reforça a consistência no ataque.
Palpite 2: Menos de 10.5 escanteios no jogo
Esse mercado vem se repetindo em 7 dos últimos 9 jogos do Real Madrid e 4 dos últimos 5 do Liverpool.
A posse de bola equilibrada (62% do Liverpool contra 60% do Real) reduz o número de ataques longos e, consequentemente, os escanteios.
>> Aposte com odds de 2.17 na BetMGM
Ambas as equipes têm média inferior a 6 escanteios por partida (Liverpool 5.4 / Real Madrid 6.5), confirmando o padrão estatístico para o palpite de poucos cantos.
Palpite 3: Real Madrid vence o 1º tempo
Nos últimos jogos, o Real Madrid tem mostrado força desde o início, marcando primeiro em 5 partidas seguidas e dominando a etapa inicial em 6 das últimas 7.
>> Aposte com odds de 2.95 na Superbet
A equipe cria mais chances (3.5 por jogo) e finaliza mais (20.6 chutes de média), o que pode sufocar o Liverpool, que vem sofrendo gols cedo, inclusive nos minutos iniciais contra Brentford e Chelsea.
Palpite 4: Liverpool marca no 1º tempo
Mesmo irregular, o Liverpool costuma começar bem em casa, marcando em 4 dos últimos 5 primeiros tempos.
O ataque ainda é eficiente, com média de 1.8 gol/jogo e 4.6 chutes certos por partida.
>> Aposte com odds de 1.70 na Multibet
A ausência de Alisson e Frimpong pode forçar o Real Madrid a se expor mais, abrindo espaço para os contra-ataques rápidos dos Reds, liderados por Salah e Luis Díaz.
Palpite 5: Mais de 0.5 gol nos primeiros 15 minutos
Tanto o Liverpool quanto o Real Madrid começam jogos em alta rotação.
Os espanhóis marcaram 2 gols nos primeiros 15 minutos da Champions, enquanto o Liverpool sofreu um nesse mesmo período.
>> Aposte com odds de 2.40 na Estrela Bet
Ambas as equipes possuem média superior a 1 gol por tempo jogado, o que torna o “gol relâmpago” um cenário realista e um bom palpite over.
Outros mercados para apostar em Liverpool x Real Madrid
Estatísticas relevantes sobre o confronto
As estatísticas e classificações de Liverpool x Real Madrid mostram equilíbrio ofensivo, mas com clara vantagem dos Merengues em finalizações e eficiência no ataque, veja fatores que pesam nos palpites para este confronto da Champions League.
|Estatística
|Liverpool
|Real Madrid
|Média Geral
|Jogos ganhos
|8/15
|12/13
|Real Madrid com 92% de aproveitamento
|Ambos marcam
|11/15
|7/13
|60% das partidas com gols dos dois lados
|+2.5 gols
|12/15
|9/13
|Média de 3,1 gols por jogo
|Gols marcados
|1.87
|2.31
|2.09
|Gols sofridos
|1.60
|0.85
|1.22
|xG sofrido
|1.18
|1.02
|1.10
|Chutes
|14.73
|20.62
|17.67
|Chutes no gol
|4.93
|8.38
|6.65
|Escanteios
|5.4
|6.54
|5.97
|Cartões
|1.93
|1.77
|1.85
|Posse de bola (%)
|62.65
|60.6%
|61.6%
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Nos últimos anos, Liverpool x Real Madrid se enfrentaram várias vezes pela Champions League, com clara vantagem para o time espanhol, que venceu três dos cinco duelos mais recentes.
Confira a sequência completa das partidas de Liverpool x Real Madrid para o melhor palpites de futebol:
- Liverpool 2 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 27/11/2024;
- Real Madrid 1 x 0 Liverpool – Liga dos Campeões – 15/03/2023;
- Liverpool 2 x 5 Real Madrid – Liga dos Campeões – 21/02/2023;
- Liverpool 0 x 1 Real Madrid – Liga dos Campeões – 28/05/2022;
- Liverpool 0 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 14/04/2021.
Escalações das equipes para a Champions League
Os dois gigantes europeus chegam para Liverpool x Real Madrid com elencos poderosos, mas repletos de desfalques importantes que podem influenciar diretamente nos palpites das melhores casas de apostas.
Arne Slot e Xabi Alonso terão de lidar com ausências significativas de titulares, o que promete um duelo de ajustes táticos e intensidade alta em Anfield.
Liverpool
O técnico Arne Slot deve manter o esquema 4-2-3-1, priorizando a posse e a pressão alta pelos lados com Salah e Gakpo. Mesmo com baixas importantes como Alisson, Chiesa e Frimpong, o time conta com força ofensiva e transições rápidas.
- Goleiro: Mamardashvili;
- Defensores: Kerkez, Van Dijk, Konaté, C. Bradley;
- Meio-campistas: Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai;
- Atacantes: Gakpo, Salah e Isak.
Desfalques: Federico Chiesa, Alisson Becker, Curtis Jones, Ryan Gravenberch (em recuperação), Alexander Isak (dúvida física), Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic.
Real Madrid
Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid deve ir a campo no 4-1-4-1, com Bellingham e Mbappé como principais armas ofensivas. O time vem embalado por cinco vitórias seguidas e aposta na solidez do meio-campo com Tchouaméni e Camavinga.
- Goleiro: Courtois;
- Defensores: Valverde, Militão, Huijsen, Carreras;
- Meio-campistas: Tchouaméni, Güler, Camavinga, Bellingham;
- Atacantes: Vinícius Jr. e Mbappé.
Desfalques: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger e Franco Mastantuono (lesionados). Dúvida: David Alaba (problema muscular).
Momento dos Times
Liverpool – A coisa está feia
O Liverpool chega pressionado para o confronto com o Real Madrid pela Champions League. A equipe vive uma fase delicada, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos e uma defesa que sofreu 11 gols nesse período.
Mesmo com alto volume ofensivo, o time de Arne Slot tem dificuldade para transformar posse de bola (62,6%) em gols e vem perdendo intensidade nas transições, fator que pesa nos palpites Liverpool x Real Madrid.
>> Confira tudo sobre o Liverpool para o confronto de hoje
Últimos resultados do Liverpool
- Liverpool 0 x 3 Crystal Palace – Copa da Liga Inglesa – 29/10/2025;
- Brentford 3 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/10/2025;
- Eintracht Frankfurt 1 x 5 Liverpool – Liga dos Campeões – 22/10/2025;
- Liverpool 1 x 2 Manchester United – Campeonato Inglês – 19/10/2025;
- Chelsea 2 x 1 Liverpool – Campeonato Inglês – 04/10/2025.
Real Madrid – Vem embalado depois do clássico
O Real Madrid chega ao duelo contra o Liverpool em um dos seus melhores momentos da temporada.
A equipe de Xabi Alonso soma cinco vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Barcelona, que consolidou o time entre os líderes da La Liga e reforçou a confiança antes da Champions League.
Com média de 2.31 gols marcados por jogo e um sistema ofensivo que cria mais de 20 finalizações por partida, os Merengues entram em campo com moral e amplo favoritismo nos palpites Liverpool x Real Madrid.
>> Confira tudo sobre o Real Madrid para o confronto de hoje
Últimos resultados do Real Madrid
- Real Madrid 2 x 1 Barcelona – Campeonato Espanhol – 26/10/2025;
- Real Madrid 1 x 0 Juventus – Liga dos Campeões – 22/10/2025;
- Getafe 0 x 1 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 19/10/2025;
- Real Madrid 3 x 1 Villarreal – Campeonato Espanhol – 04/10/2025;
- Kairat Almaty 0 x 5 Real Madrid – Liga dos Campeões – 30/09/2025.
Classificação e Próximos Jogos da Champions League
Champions League 2025/26 segue pegando fogo após três rodadas, com grandes clubes brigando ponto a ponto na parte de cima da tabela.
O PSG lidera com 100% de aproveitamento (3 vitórias e 10 gols marcados), seguido de perto por Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid, todos também com nove pontos. O equilíbrio entre os gigantes deixa a disputa aberta por uma vaga direta nas oitavas de final.
O Liverpool, por sua vez, ocupa a 10ª colocação, com uma vitória e duas derrotas, e precisa reagir diante do Real Madrid, que está em 5º lugar com campanha perfeita. Esse confronto é decisivo para os ingleses manterem chances de classificação.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas da Champions League
- Slavia Praha x Arsenal – 04/11/2025 – 14:45;
- Napoli x Eintracht Frankfurt – 04/11/2025 – 14:45;
- Atlético de Madrid x St. Gilloise – 04/11/2025 – 17:00;
- Bodo Glimt x Monaco – 04/11/2025 – 17:00;
- Juventus x Sporting – 04/11/2025 – 17:00;
- Olympiacos x PSV – 04/11/2025 – 17:00;
- PSG x Bayern de Munique – 04/11/2025 – 17:00;
- Tottenham x FC Copenhagen – 04/11/2025 – 17:00;
- Patos FC x Villarreal – 05/11/2025 – 14:45;
- FK Qarabag x Chelsea – 05/11/2025 – 14:45;
- Ajax x Galatasaray – 05/11/2025 – 17:00;
- Club Brugge x FC Barcelona – 05/11/2025 – 17:00;
- Inter de Milão x Kairat Almaty – 05/11/2025 – 17:00;
- Manchester City x Borussia Dortmund – 05/11/2025 – 17:00;
- Newcastle United x Athletic Bilbao – 05/11/2025 – 17:00;
- Marseille x Atalanta – 05/11/2025 – 17:00;
- Benfica x Leverkusen – 05/11/2025 – 17:00.
Melhores plataformas para apostar na Champions League
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Liverpool x Real Madrid pela Champions League?
A partida entre Liverpool x Real Madrid acontece no Anfield, em Liverpool, na terça-feira, 04 de novembro de 2025, às 17h (horário de Brasília). O duelo é válido pela 4ª rodada da UEFA Champions League 2025/26 e terá transmissão ao vivo pela TNT Sports e SBT.
Quem é o favorito a vencer?
Com base nas estatísticas recentes e desempenho nas últimas rodadas, o Real Madrid chega como favorito.
Quantos gols deve ter o jogo?
Os dados indicam um confronto com boas chances de gols. O Real Madrid vem de 5 partidas seguidas com mais de 2.5 gols, enquanto o Liverpool apresenta médias ofensivas semelhantes na Champions.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
