Confira o palpite Liverpool x Real Madrid com análise completa do duelo pela Champions League.

O duelo Liverpool x Real Madrid promete agitar a Champions League nesta terça-feira, 04 de novembro de 2025, em Anfield. O confronto reúne dois dos maiores campeões do torneio, em busca de vantagem nas oitavas de final.



O Liverpool tenta retomar o protagonismo europeu sob pressão, enquanto o Real Madrid chega embalado por uma sequência de vitórias e o favoritismo histórico na competição.



Acompanhe a análise completa, com palpite Liverpool x Real Madrid, escalações, estatísticas e melhores mercados para apostar. Confira as melhores odds na bet365 e veja onde encontrar o melhor retorno hoje.



Melhores Odds para Liverpool x Real Madrid na Champions League



Se você busca as melhores casas de apostas para investir no seu palpite Liverpool x Real Madrid, confira abaixo as cotações para mercado 1x2 e ambas marcam atualizadas.



Os 5 melhores palpites para Liverpool x Real Madrid



Com base nas estatísticas recentes e nas tendências dos dois clubes na Champions League, analisei números de gols, escanteios, cartões e desempenho ofensivo para selecionar os melhores palpites Liverpool x Real Madrid e histórico favorável.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Agora vou te explicar tudo sobre os melhores palpites. A análise leva em conta o desempenho ofensivo, tendências de gols, escanteios e histórico entre os clubes.



Palpite 1: Vitória do Real Madrid ou empate (Dupla Chance)



O Real Madrid chega com 5 vitórias consecutivas e sem perder há 10 jogos, mostrando força ofensiva e controle tático.



Os Merengues venceram 7 dos últimos 10 confrontos diretos contra o Liverpool e marcaram primeiro em 5 dos últimos 5 jogos.



Mesmo jogando fora, o time espanhol mantém média de 2.31 gols por jogo e 8.38 chutes no alvo, o que reforça a consistência no ataque.







Palpite 2: Menos de 10.5 escanteios no jogo



Esse mercado vem se repetindo em 7 dos últimos 9 jogos do Real Madrid e 4 dos últimos 5 do Liverpool.



A posse de bola equilibrada (62% do Liverpool contra 60% do Real) reduz o número de ataques longos e, consequentemente, os escanteios.



Ambas as equipes têm média inferior a 6 escanteios por partida (Liverpool 5.4 / Real Madrid 6.5), confirmando o padrão estatístico para o palpite de poucos cantos.







Palpite 3: Real Madrid vence o 1º tempo



Nos últimos jogos, o Real Madrid tem mostrado força desde o início, marcando primeiro em 5 partidas seguidas e dominando a etapa inicial em 6 das últimas 7.



A equipe cria mais chances (3.5 por jogo) e finaliza mais (20.6 chutes de média), o que pode sufocar o Liverpool, que vem sofrendo gols cedo, inclusive nos minutos iniciais contra Brentford e Chelsea.







Palpite 4: Liverpool marca no 1º tempo



Mesmo irregular, o Liverpool costuma começar bem em casa, marcando em 4 dos últimos 5 primeiros tempos.



O ataque ainda é eficiente, com média de 1.8 gol/jogo e 4.6 chutes certos por partida.



A ausência de Alisson e Frimpong pode forçar o Real Madrid a se expor mais, abrindo espaço para os contra-ataques rápidos dos Reds, liderados por Salah e Luis Díaz.







Palpite 5: Mais de 0.5 gol nos primeiros 15 minutos



Tanto o Liverpool quanto o Real Madrid começam jogos em alta rotação.



Os espanhóis marcaram 2 gols nos primeiros 15 minutos da Champions, enquanto o Liverpool sofreu um nesse mesmo período.



Ambas as equipes possuem média superior a 1 gol por tempo jogado, o que torna o “gol relâmpago” um cenário realista e um bom palpite over.







Estatísticas relevantes sobre o confronto



As estatísticas e classificações de Liverpool x Real Madrid mostram equilíbrio ofensivo, mas com clara vantagem dos Merengues em finalizações e eficiência no ataque, veja fatores que pesam nos palpites para este confronto da Champions League.

Estatística Liverpool Real Madrid Média Geral Jogos ganhos 8/15 12/13 Real Madrid com 92% de aproveitamento Ambos marcam 11/15 7/13 60% das partidas com gols dos dois lados

+2.5 gols 12/15 9/13 Média de 3,1 gols por jogo Gols marcados 1.87 2.31 2.09 Gols sofridos 1.60 0.85 1.22 xG sofrido 1.18 1.02 1.10 Chutes 14.73 20.62 17.67 Chutes no gol 4.93 8.38 6.65 Escanteios 5.4 6.54 5.97 Cartões 1.93 1.77 1.85 Posse de bola (%) 62.65 60.6% 61.6%

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos anos, Liverpool x Real Madrid se enfrentaram várias vezes pela Champions League, com clara vantagem para o time espanhol, que venceu três dos cinco duelos mais recentes.



Confira a sequência completa das partidas de Liverpool x Real Madrid para o melhor palpites de futebol:



Liverpool 2 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 27/11/2024;



Real Madrid 1 x 0 Liverpool – Liga dos Campeões – 15/03/2023;



Liverpool 2 x 5 Real Madrid – Liga dos Campeões – 21/02/2023;



Liverpool 0 x 1 Real Madrid – Liga dos Campeões – 28/05/2022;



Liverpool 0 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 14/04/2021.



Escalações das equipes para a Champions League



Os dois gigantes europeus chegam para Liverpool x Real Madrid com elencos poderosos, mas repletos de desfalques importantes que podem influenciar diretamente nos palpites das melhores casas de apostas.



Arne Slot e Xabi Alonso terão de lidar com ausências significativas de titulares, o que promete um duelo de ajustes táticos e intensidade alta em Anfield.



Liverpool



O técnico Arne Slot deve manter o esquema 4-2-3-1, priorizando a posse e a pressão alta pelos lados com Salah e Gakpo. Mesmo com baixas importantes como Alisson, Chiesa e Frimpong, o time conta com força ofensiva e transições rápidas.



Goleiro: Mamardashvili;



Defensores: Kerkez, Van Dijk, Konaté, C. Bradley;



Meio-campistas: Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai;



Atacantes: Gakpo, Salah e Isak.



Desfalques: Federico Chiesa, Alisson Becker, Curtis Jones, Ryan Gravenberch (em recuperação), Alexander Isak (dúvida física), Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni e Stefan Bajcetic.



Real Madrid



Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid deve ir a campo no 4-1-4-1, com Bellingham e Mbappé como principais armas ofensivas. O time vem embalado por cinco vitórias seguidas e aposta na solidez do meio-campo com Tchouaméni e Camavinga.



Goleiro: Courtois;



Defensores: Valverde, Militão, Huijsen, Carreras;



Meio-campistas: Tchouaméni, Güler, Camavinga, Bellingham;



Atacantes: Vinícius Jr. e Mbappé.



Desfalques: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger e Franco Mastantuono (lesionados). Dúvida: David Alaba (problema muscular).



Momento dos Times



Liverpool – A coisa está feia



O Liverpool chega pressionado para o confronto com o Real Madrid pela Champions League. A equipe vive uma fase delicada, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos e uma defesa que sofreu 11 gols nesse período.



Mesmo com alto volume ofensivo, o time de Arne Slot tem dificuldade para transformar posse de bola (62,6%) em gols e vem perdendo intensidade nas transições, fator que pesa nos palpites Liverpool x Real Madrid.



>> Confira tudo sobre o Liverpool para o confronto de hoje



Últimos resultados do Liverpool



Liverpool 0 x 3 Crystal Palace – Copa da Liga Inglesa – 29/10/2025;



Brentford 3 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/10/2025;



Eintracht Frankfurt 1 x 5 Liverpool – Liga dos Campeões – 22/10/2025;



Liverpool 1 x 2 Manchester United – Campeonato Inglês – 19/10/2025;



Chelsea 2 x 1 Liverpool – Campeonato Inglês – 04/10/2025.



Real Madrid – Vem embalado depois do clássico



O Real Madrid chega ao duelo contra o Liverpool em um dos seus melhores momentos da temporada.



A equipe de Xabi Alonso soma cinco vitórias consecutivas, incluindo o triunfo por 2 a 1 sobre o Barcelona, que consolidou o time entre os líderes da La Liga e reforçou a confiança antes da Champions League.



Com média de 2.31 gols marcados por jogo e um sistema ofensivo que cria mais de 20 finalizações por partida, os Merengues entram em campo com moral e amplo favoritismo nos palpites Liverpool x Real Madrid.



>> Confira tudo sobre o Real Madrid para o confronto de hoje



Últimos resultados do Real Madrid



Real Madrid 2 x 1 Barcelona – Campeonato Espanhol – 26/10/2025;



Real Madrid 1 x 0 Juventus – Liga dos Campeões – 22/10/2025;



Getafe 0 x 1 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 19/10/2025;



Real Madrid 3 x 1 Villarreal – Campeonato Espanhol – 04/10/2025;



Kairat Almaty 0 x 5 Real Madrid – Liga dos Campeões – 30/09/2025.



Classificação e Próximos Jogos da Champions League



Champions League 2025/26 segue pegando fogo após três rodadas, com grandes clubes brigando ponto a ponto na parte de cima da tabela.



O PSG lidera com 100% de aproveitamento (3 vitórias e 10 gols marcados), seguido de perto por Bayern de Munique, Inter de Milão, Arsenal e Real Madrid, todos também com nove pontos. O equilíbrio entre os gigantes deixa a disputa aberta por uma vaga direta nas oitavas de final.



O Liverpool, por sua vez, ocupa a 10ª colocação, com uma vitória e duas derrotas, e precisa reagir diante do Real Madrid, que está em 5º lugar com campanha perfeita. Esse confronto é decisivo para os ingleses manterem chances de classificação.



Próximas partidas da Champions League



Slavia Praha x Arsenal – 04/11/2025 – 14:45;



Napoli x Eintracht Frankfurt – 04/11/2025 – 14:45;



Atlético de Madrid x St. Gilloise – 04/11/2025 – 17:00;



Bodo Glimt x Monaco – 04/11/2025 – 17:00;



Juventus x Sporting – 04/11/2025 – 17:00;



Olympiacos x PSV – 04/11/2025 – 17:00;



PSG x Bayern de Munique – 04/11/2025 – 17:00;



Tottenham x FC Copenhagen – 04/11/2025 – 17:00;



Patos FC x Villarreal – 05/11/2025 – 14:45;



FK Qarabag x Chelsea – 05/11/2025 – 14:45;



Ajax x Galatasaray – 05/11/2025 – 17:00;



Club Brugge x FC Barcelona – 05/11/2025 – 17:00;



Inter de Milão x Kairat Almaty – 05/11/2025 – 17:00;



Manchester City x Borussia Dortmund – 05/11/2025 – 17:00;



Newcastle United x Athletic Bilbao – 05/11/2025 – 17:00;



Marseille x Atalanta – 05/11/2025 – 17:00;



Benfica x Leverkusen – 05/11/2025 – 17:00.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Liverpool x Real Madrid pela Champions League?



A partida entre Liverpool x Real Madrid acontece no Anfield, em Liverpool, na terça-feira, 04 de novembro de 2025, às 17h (horário de Brasília). O duelo é válido pela 4ª rodada da UEFA Champions League 2025/26 e terá transmissão ao vivo pela TNT Sports e SBT.



Quem é o favorito a vencer?



Com base nas estatísticas recentes e desempenho nas últimas rodadas, o Real Madrid chega como favorito.



Quantos gols deve ter o jogo?



Os dados indicam um confronto com boas chances de gols. O Real Madrid vem de 5 partidas seguidas com mais de 2.5 gols, enquanto o Liverpool apresenta médias ofensivas semelhantes na Champions.



Recado do Autor



