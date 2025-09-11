Palmeiras x Internacional: Palpites, Dicas e Onde Assistir

Palpite Palmeiras x Internacional - Brasileirão - 13/09/2025Palmeiras x Internacional: palpites, estatísticas, escalações de Palmeiras x Internacional e onde assistir ao duelo decisivo do Brasileirão 2025
O confronto entre Palmeiras e Internacional acontece no dia 13 de setembro de 2025, às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.
O Verdão quer aproveitar o mando de campo para seguir na briga pela liderança, enquanto o Colorado busca a vitória para se manter próximo das vagas continentais.
Continue lendo para conferir meu palpite para Palmeiras x Internacional, escalações prováveis e melhores mercados para apostar.
Melhores Odds para Palmeiras x Internacional no Brasileirão
Aqui está o comparativo das principais casas de apostas, com odds para apostas simples no mercado vencedor e para ambos marcarem. Lembrando que as odds podem sofrer alterações constantes, tanto antes do jogo começar, quanto durante a partida em andamento:
|Casa de Apostas
|Vitória do Palmeiras
|Empate
|Vitória do Inter
|Ambas Marcam (Sim)
|Br4Bet
|1.57
|3.75
|6.00
|2.12
|Betano
|1.65
|3.80
|5.80
|2.15
|BetMGM
|1.63
|3.70
|5.80
|2.10
|bet365
|1.60
|3.75
|6.25
|2.10
|Superbet
|1.63
|3.80
|5.80
|2.12
Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Internacional
Com o favoritismo do Palmeiras em casa e o Internacional tentando se segurar fora de casa, selecionei cinco mercados interessantes para ficar de olho. Eles combinam estatísticas recentes, desempenho das equipes e boas odds nas principais casas de apostas:
- Palmeiras vence o jogo, com odds de 1.65 na Betano
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.72 na Superbet
- laco Lopez marca a qualquer momento, com odds de 2.50 na Br4Bet
- Palmeiras marca o primeiro gol do jogo, com odds de 1.50 na bet365
- Ambos não marcam no jogo, com odds de 1.64 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites para Palmeiras x Internacional
Depois de analisar as estatísticas, o momento das equipes e as odds oferecidas pelas principais casas de apostas, separei cinco palpites que considero os mais interessantes para Palmeiras x Internacional. Cada um deles tem bons argumentos e pode ajudar você a apostar com mais estratégia nesse confronto.
Palpite 1: Vitória do Palmeiras – Odds 1.65 na Betano
O Palmeiras chega embalado em casa, com uma sequência sólida no Allianz Parque e um elenco que sabe se impor diante da torcida.
>> Aposte com odds de 1.65 na Betano
O Internacional até faz bons jogos fora, mas costuma ter dificuldades contra equipes bem organizadas defensivamente. Por isso, o favoritismo é claro para o Verdão.
Palpite 2: Menos de 2.5 gols no jogo – Odds 1.72 na Superbet
Esse duelo tem tendência a ser equilibrado e de poucos gols. O Internacional joga de forma mais cautelosa quando enfrenta adversários fortes.
>> Aposte com odds de 1.72 na Superbet
Já o Palmeiras costuma administrar o placar quando abre vantagem. Cenário ideal para um jogo truncado, com no máximo dois gols.
Palpite 3: Flaco López marca a qualquer momento – Odds 2.50 na Br4Bet
O atacante argentino tem sido decisivo e é uma das principais armas do Palmeiras no Brasileirão.
>> Aposte com odds de 2.50 na Br4Bet
Pela fase que vive e pela forma como o time costuma criar chances claras dentro da área, apostar em um gol de López a qualquer momento é uma opção de valor.
Palpite 4: Palmeiras marca o primeiro gol do jogo – Odds 1.50 na bet365
O Verdão tem o hábito de começar forte no Allianz Parque, pressionando desde os minutos iniciais.
>> Aposte com odds de 1.50 na bet365
Além disso, em grande parte dos confrontos diretos recentes, foi o time paulista quem abriu o placar. Esse mercado reforça a consistência ofensiva do Palmeiras em casa.
Palpite 5: Ambos marcam NÃO – Odds 1.64 na BetMGM
Os números mostram que o Palmeiras mantém solidez defensiva, especialmente no Brasileirão. Já o Internacional encontra dificuldades para balançar as redes contra times do topo da tabela.
>> Aposte com odds de 1.64 na BetMGM
Assim, o cenário de vitória com a defesa palmeirense sem ser vazada tem boas chances de acontecer.
Outros mercados para apostar em Palmeiras x Internacional
Além dos palpites principais, existem diversos mercados interessantes para quem quer explorar outras possibilidades na partida entre Palmeiras e Internacional. É possível apostar em número de escanteios, número de cartões, handicap e até no primeiro tempo do jogo.
Cada mercado oferece estratégias diferentes e pode ser combinado em apostas múltiplas, aumentando o potencial de retorno e tornando a experiência mais dinâmica.
Você pode conferir essas opções nas principais casas de apostas, comparando odds para escolher a que oferece melhor valor para cada cenário.
Campeonato Brasileiro - Série A
O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 está em sua fase decisiva, com clubes buscando posições estratégicas para garantir vagas em competições internacionais ou evitar o rebaixamento. Cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.
O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 43 pontos conquistados em 20 jogos disputados. O alviverde soma 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Internacional é o décimo colocado na Série A, com 27 pontos conquistados em 21 jogos realizados. O Colorado soma 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.
Tabela de classificação do Brasileirão
Próximas partidas pelo Brasileirão
- Fortaleza x Vitória - 13/09/2025 - 16h00;
- Grêmio x Mirassol - 13/09/2025 - 16h00;
- Palmeiras x Internacional - 13/09/2025 - 18h30;
- Fluminense x Corinthians - 13/09/2025 - 21h00;
- Bragantino x Sport - 14/09/2025 - 11h00;
- Atlético Mineiro x Santos - 14/09/2025 - 16h00.
Palmeiras - Continuar na briga pela liderança do Brasileirão
O Palmeiras chega para este confronto motivado a se manter na briga pela liderança do Brasileirão 2025. Com um elenco equilibrado e bem ajustado, a equipe busca consolidar a vantagem sobre os concorrentes que vem logo atrás e seguir firme na luta pelo título.
Fase atual
O time de Abel Ferreira vem de uma sequência de bons resultados, mostrando consistência tanto no ataque quanto na defesa. O desempenho recente indica uma equipe sólida, capaz de controlar o ritmo do jogo e impor seu estilo.
Desfalques e destaques
Apesar de algumas ausências pontuais como Veiga e Paulinho, o Palmeiras ainda conta com peças-chave como Gustavo Gómez e o goleiro Weverton. O entrosamento do time e a experiência em jogos decisivos fazem a diferença em partidas como a deste final de semana.
Resultados recentes
Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, a equipe não foi derrotada, somando três vitórias e dois empates. Com 43 pontos e um jogo a menos que o líder (Flamengo), o Palmeiras é um dos favoritos ao título do Brasileirão em 2025.
Últimos resultados do Palmeiras
- Corinthians 1 x 1 Palmeiras;
- Palmeiras 3 x 0 Sport;
- Palmeiras 0 x 0 Universitário;
- Botafogo 0 x 1 Palmeiras;
- Universitário 0 x 4 Palmeiras.
Internacional - Seguir firme na briga por vaga na Libertadores
O Internacional chega para enfrentar o Palmeiras em um momento delicado da temporada. Atualmente na 10ª posição do Brasileirão com 27 pontos, o time precisa reagir para se afastar da zona de rebaixamento e garantir tranquilidade até o fim da competição.
Fase atual
Após ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o foco do Inter se voltou exclusivamente para o Brasileirão. A equipe venceu apenas 2 dos últimos 5 jogos pelo campeonato, mostrando instabilidade que preocupa torcedores e comissão técnica.
Desfalques e destaques
O Internacional conta com jogadores importantes em seu elenco - como Alan Patrick e Enner Valencia - que podem decidir partidas em momentos críticos. Porém, o lateral-esquerdo Bernabei, uma das gratas surpresas da temporada, está fora por conta do terceiro cartão amarelo.
Resultados recentes
Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Internacional teve um retrospecto que ilustra a irregularidade apresentada em quase toda a temporada. Foram três derrotas e duas vitórias. A boa notícia é que no último jogo, diante do Fortaleza no Beira-Rio, o time venceu por 2 a 1.
Últimos resultados do Internacional
- Internacional 2 x 1 Fortaleza;
- Cruzeiro 2 x 1 Internacional;
- Internacional 0 x 2 Flamengo;
- Internacional 1 x 3 Flamengo;
- Flamengo 1 x 0 Internacional.
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O retrospecto recente entre Palmeiras e Internacional nos jogos com o Verdão como mandante mostra um domínio claro do time alviverde. Nos últimos encontros em São Paulo, o Palmeiras levou a melhor na maioria das partidas, o que pode influenciar confiança e estratégias para o próximo duelo.
Vamos conferir os resultados mais recentes para entender melhor essa rivalidade.
- Palmeiras 0 x 1 Internacional - 17/04/2024;
- Palmeiras 3 x 0 Internacional - 11/11/2023;
- Palmeiras 2 x 1 Internacional - 24/07/2022;
- Palmeiras 1 x 0 Internacional - 17/10/2021;
- Palmeiras 1 x 1 Internacional - 02/09/2020.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Com o duelo se aproximando, já é possível ter uma boa ideia das prováveis escalações de Palmeiras e Internacional. Ambas as equipes devem entrar com seus titulares, buscando desempenho ofensivo equilibrado e solidez defensiva para atingir seus objetivos no Brasileirão.
Palmeiras
- Goleiro: Weverton;
- Defensores: Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez;
- Meio-campistas: Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício;
- Atacante: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
Internacional
- Goleiro: Rochet;
- Defensores: Aguirre, Vitão, Juninho, Victor Gabriel;
- Meio-campistas: Thiago Maia, Alan Rodriguez, Alan Patrick;
- Atacante: Bruno Tabata, Carbonero e Enner Valencia.
Estatísticas relevantes para seus palpites
Veja outras estatísticas relevantes que podem ajudar a fazer apostas mais informadas nas melhores casas de apostas:
- Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols;
- Nos últimos 10 confrontos em São Paulo, ambos não marcaram em 8 duelos;
- Foram marcados menos de 2.5 gols em 8 dos 10 últimos jogos em São Paulo;
- O Palmeiras venceu 9 dos últimos 11 jogos contra o Internacional em São Paulo.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão?
O jogo será realizado no estádio Allianz Parque, em São Paulo.
Onde assistir Palmeiras x Internacional?
Palmeiras x Internacional terá transmissão pelo Sportv e Premiere.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O Palmeiras é o favorito para vencer a partida por jogar em casa, estar mais bem colocado que o Inter na classificação e pelo retrospecto recente nos duelos em São Paulo.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
