Palmeiras x Internacional: Palpites, Dicas e Onde Assistir

Palmeiras x Internacional: palpites, estatísticas, escalações de Palmeiras x Internacional e onde assistir ao duelo decisivo do Brasileirão 2025

O confronto entre Palmeiras e Internacional acontece no dia 13 de setembro de 2025, às 18h30, no Allianz Parque, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.



O Verdão quer aproveitar o mando de campo para seguir na briga pela liderança, enquanto o Colorado busca a vitória para se manter próximo das vagas continentais.



Continue lendo para conferir meu palpite para Palmeiras x Internacional, escalações prováveis e melhores mercados para apostar.



Melhores Odds para Palmeiras x Internacional no Brasileirão



Aqui está o comparativo das principais casas de apostas, com odds para apostas simples no mercado vencedor e para ambos marcarem. Lembrando que as odds podem sofrer alterações constantes, tanto antes do jogo começar, quanto durante a partida em andamento:

Casa de Apostas Vitória do Palmeiras Empate Vitória do Inter Ambas Marcam (Sim) Br4Bet 1.57 3.75 6.00 2.12 Betano 1.65 3.80 5.80 2.15 BetMGM 1.63 3.70 5.80 2.10 bet365 1.60 3.75 6.25 2.10 Superbet 1.63 3.80 5.80 2.12

Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Internacional



Com o favoritismo do Palmeiras em casa e o Internacional tentando se segurar fora de casa, selecionei cinco mercados interessantes para ficar de olho. Eles combinam estatísticas recentes, desempenho das equipes e boas odds nas principais casas de apostas:



Detalhes dos 5 melhores palpites para Palmeiras x Internacional



Depois de analisar as estatísticas, o momento das equipes e as odds oferecidas pelas principais casas de apostas, separei cinco palpites que considero os mais interessantes para Palmeiras x Internacional. Cada um deles tem bons argumentos e pode ajudar você a apostar com mais estratégia nesse confronto.



Palpite 1: Vitória do Palmeiras – Odds 1.65 na Betano



O Palmeiras chega embalado em casa, com uma sequência sólida no Allianz Parque e um elenco que sabe se impor diante da torcida.



O Internacional até faz bons jogos fora, mas costuma ter dificuldades contra equipes bem organizadas defensivamente. Por isso, o favoritismo é claro para o Verdão.







Palpite 2: Menos de 2.5 gols no jogo – Odds 1.72 na Superbet



Esse duelo tem tendência a ser equilibrado e de poucos gols. O Internacional joga de forma mais cautelosa quando enfrenta adversários fortes.



Já o Palmeiras costuma administrar o placar quando abre vantagem. Cenário ideal para um jogo truncado, com no máximo dois gols.







Palpite 3: Flaco López marca a qualquer momento – Odds 2.50 na Br4Bet



O atacante argentino tem sido decisivo e é uma das principais armas do Palmeiras no Brasileirão.



Pela fase que vive e pela forma como o time costuma criar chances claras dentro da área, apostar em um gol de López a qualquer momento é uma opção de valor.







Palpite 4: Palmeiras marca o primeiro gol do jogo – Odds 1.50 na bet365



O Verdão tem o hábito de começar forte no Allianz Parque, pressionando desde os minutos iniciais.



Além disso, em grande parte dos confrontos diretos recentes, foi o time paulista quem abriu o placar. Esse mercado reforça a consistência ofensiva do Palmeiras em casa.







Palpite 5: Ambos marcam NÃO – Odds 1.64 na BetMGM



Os números mostram que o Palmeiras mantém solidez defensiva, especialmente no Brasileirão. Já o Internacional encontra dificuldades para balançar as redes contra times do topo da tabela.



Assim, o cenário de vitória com a defesa palmeirense sem ser vazada tem boas chances de acontecer.







Outros mercados para apostar em Palmeiras x Internacional



Além dos palpites principais, existem diversos mercados interessantes para quem quer explorar outras possibilidades na partida entre Palmeiras e Internacional. É possível apostar em número de escanteios, número de cartões, handicap e até no primeiro tempo do jogo.



Cada mercado oferece estratégias diferentes e pode ser combinado em apostas múltiplas, aumentando o potencial de retorno e tornando a experiência mais dinâmica.



Você pode conferir essas opções nas principais casas de apostas, comparando odds para escolher a que oferece melhor valor para cada cenário.







Campeonato Brasileiro - Série A



O Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 está em sua fase decisiva, com clubes buscando posições estratégicas para garantir vagas em competições internacionais ou evitar o rebaixamento. Cada rodada traz confrontos importantes que podem alterar significativamente a tabela de classificação.



O Palmeiras é o terceiro colocado do Brasileirão, com 43 pontos conquistados em 20 jogos disputados. O alviverde soma 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Internacional é o décimo colocado na Série A, com 27 pontos conquistados em 21 jogos realizados. O Colorado soma 7 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.



Tabela de classificação do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Fortaleza x Vitória - 13/09/2025 - 16h00;



Grêmio x Mirassol - 13/09/2025 - 16h00;



Palmeiras x Internacional - 13/09/2025 - 18h30;



Fluminense x Corinthians - 13/09/2025 - 21h00;



Bragantino x Sport - 14/09/2025 - 11h00;



Atlético Mineiro x Santos - 14/09/2025 - 16h00.



Palmeiras - Continuar na briga pela liderança do Brasileirão



O Palmeiras chega para este confronto motivado a se manter na briga pela liderança do Brasileirão 2025. Com um elenco equilibrado e bem ajustado, a equipe busca consolidar a vantagem sobre os concorrentes que vem logo atrás e seguir firme na luta pelo título.



Fase atual



O time de Abel Ferreira vem de uma sequência de bons resultados, mostrando consistência tanto no ataque quanto na defesa. O desempenho recente indica uma equipe sólida, capaz de controlar o ritmo do jogo e impor seu estilo.



Desfalques e destaques



Apesar de algumas ausências pontuais como Veiga e Paulinho, o Palmeiras ainda conta com peças-chave como Gustavo Gómez e o goleiro Weverton. O entrosamento do time e a experiência em jogos decisivos fazem a diferença em partidas como a deste final de semana.



Resultados recentes



Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, a equipe não foi derrotada, somando três vitórias e dois empates. Com 43 pontos e um jogo a menos que o líder (Flamengo), o Palmeiras é um dos favoritos ao título do Brasileirão em 2025.



Últimos resultados do Palmeiras



Corinthians 1 x 1 Palmeiras;



Palmeiras 3 x 0 Sport;



Palmeiras 0 x 0 Universitário;



Botafogo 0 x 1 Palmeiras;



Universitário 0 x 4 Palmeiras.



Internacional - Seguir firme na briga por vaga na Libertadores



O Internacional chega para enfrentar o Palmeiras em um momento delicado da temporada. Atualmente na 10ª posição do Brasileirão com 27 pontos, o time precisa reagir para se afastar da zona de rebaixamento e garantir tranquilidade até o fim da competição.



Fase atual



Após ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, o foco do Inter se voltou exclusivamente para o Brasileirão. A equipe venceu apenas 2 dos últimos 5 jogos pelo campeonato, mostrando instabilidade que preocupa torcedores e comissão técnica.



Desfalques e destaques



O Internacional conta com jogadores importantes em seu elenco - como Alan Patrick e Enner Valencia - que podem decidir partidas em momentos críticos. Porém, o lateral-esquerdo Bernabei, uma das gratas surpresas da temporada, está fora por conta do terceiro cartão amarelo.



Resultados recentes



Nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão, o Internacional teve um retrospecto que ilustra a irregularidade apresentada em quase toda a temporada. Foram três derrotas e duas vitórias. A boa notícia é que no último jogo, diante do Fortaleza no Beira-Rio, o time venceu por 2 a 1.

Últimos resultados do Internacional



Internacional 2 x 1 Fortaleza;



Cruzeiro 2 x 1 Internacional;



Internacional 0 x 2 Flamengo;



Internacional 1 x 3 Flamengo;



Flamengo 1 x 0 Internacional.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O retrospecto recente entre Palmeiras e Internacional nos jogos com o Verdão como mandante mostra um domínio claro do time alviverde. Nos últimos encontros em São Paulo, o Palmeiras levou a melhor na maioria das partidas, o que pode influenciar confiança e estratégias para o próximo duelo.



Vamos conferir os resultados mais recentes para entender melhor essa rivalidade.



Palmeiras 0 x 1 Internacional - 17/04/2024;



Palmeiras 3 x 0 Internacional - 11/11/2023;



Palmeiras 2 x 1 Internacional - 24/07/2022;



Palmeiras 1 x 0 Internacional - 17/10/2021;



Palmeiras 1 x 1 Internacional - 02/09/2020.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Com o duelo se aproximando, já é possível ter uma boa ideia das prováveis escalações de Palmeiras e Internacional. Ambas as equipes devem entrar com seus titulares, buscando desempenho ofensivo equilibrado e solidez defensiva para atingir seus objetivos no Brasileirão.



Palmeiras



Goleiro: Weverton;



Defensores: Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez;



Meio-campistas: Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício;



Atacante: Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.



Internacional



Goleiro: Rochet;



Defensores: Aguirre, Vitão, Juninho, Victor Gabriel;



Meio-campistas: Thiago Maia, Alan Rodriguez, Alan Patrick;



Atacante: Bruno Tabata, Carbonero e Enner Valencia.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Veja outras estatísticas relevantes que podem ajudar a fazer apostas mais informadas nas melhores casas de apostas:



Flaco López é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 17 gols;

Nos últimos 10 confrontos em São Paulo, ambos não marcaram em 8 duelos;

Foram marcados menos de 2.5 gols em 8 dos 10 últimos jogos em São Paulo;

O Palmeiras venceu 9 dos últimos 11 jogos contra o Internacional em São Paulo.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão?



O jogo será realizado no estádio Allianz Parque, em São Paulo.



Onde assistir Palmeiras x Internacional?



Palmeiras x Internacional terá transmissão pelo Sportv e Premiere.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Palmeiras é o favorito para vencer a partida por jogar em casa, estar mais bem colocado que o Inter na classificação e pelo retrospecto recente nos duelos em São Paulo.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

