Cruzeiro x Internacional: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Cruzeiro x Internacional - Série A - 23/08/2025Confira o palpite Cruzeiro x Internacional, veja as escalações de Cruzeiro x Internacional e descubra onde assistir ao duelo da Série A
No sábado, 23 de agosto de 2025, às 18h30, Cruzeiro x Internacional se enfrentam no Mineirão pela 21ª rodada do Brasileirão.
O Cruzeiro vive bom momento e quer seguir firme no topo, enquanto o Inter busca reação para não se afastar das primeiras posições.
Confira abaixo os palpites, estatísticas e Odds atualizadas.
Melhores Odds para Cruzeiro x Internacional no Brasileirão
O confronto entre Cruzeiro e Internacional, válido pela 21ª rodada da Série A, promete equilíbrio e boas opções de mercado para quem busca lucrar.
Confira abaixo as melhores odds disponíveis para este duelo no Mineirão.
|Casa de Apostas
|Vitória do Cruzeiro
|Empate
|Vitória do Internacional
|Ambas Marcam (Sim)
|Menos de 2.5 Gols
|Brazino
|1.75
|3.45
|5.00
|2.07
|1.63
|BetMGM
|1.72
|3.40
|5.60
|2.12
|1.58
|Esportiva Bet
|1.75
|3.75
|4.75
|2.05
|1.64
|Estrela Bet
|1.73
|3.66
|4.75
|2.08
|1.64
Os 5 melhores palpites para Cruzeiro x Internacional
Com base nas estatísticas de Cruzeiro x Internacional e no momento das equipes, selecionei os 5 palpites mais promissores para este confronto. Confira abaixo:
- Vitória do Cruzeiro, com odds de 1.76 na Brazino
- Mais de 8.5 escanteios, com odds de 1.38 na BetMGM
- Menos de 4.5 cartões, com odds de 2.20 na Esportiva Bet
- Menos de 2.5 gols, com odds de 1.64 na Estela Bet
- Cruzeiro vence sem sofrer gols, com odds de 2.57 na Superbet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Com base no desempenho recente, dados e classificações de Cruzeiro x Internacional, detalhei ainda mais os 5 palpites mais consistentes para este confronto.
São mercados que combinam boas estatísticas com odds atrativas:
Palpite 1: Vitória do Cruzeiro
O Cruzeiro é o 3º colocado com 38 pontos e tem 10 vitórias em 20 jogos, além de uma das melhores defesas (14 gols sofridos).
Jogando em casa, venceu 18 de 34 partidas recentes no Brasileirão.
Jogando em casa, venceu 18 de 34 partidas recentes no Brasileirão.
Com o Inter em 12º e irregular fora (21 gols sofridos em 36 jogos), a vitória da Raposa ganha valor.
Palpite 2: Mais de 8.5 escanteios
Cruzeiro tem média de 6 escanteios por jogo, e o Inter cerca de 5.
>> Aproveite Odds de 1.38 em escanteios na BetMGM
Com laterais ofensivos como Kaiki e Wanderson, a Raposa força jogadas pelas pontas.
O mercado de mais de 8.5 escanteios é promissor.
Palpite 3: Menos de 4.5 cartões
O histórico do confronto não costuma ser violento: 3 cartões em média por jogo.
O Cruzeiro tem média de 1.8 cartão por jogo, e o Inter 2.1.
O Cruzeiro tem média de 1.8 cartão por jogo, e o Inter 2.1.
Esse mercado Under/Over de menos de 4.5 cartões é seguro.
Palpite 4: Menos de 2.5 gols
Nos últimos 5 confrontos diretos, apenas 1 terminou com mais de 2 gols.
>> Aposte na Estrela Bet com Odds de 1.64
O Cruzeiro tem média de 1.6 gol por jogo, enquanto o Inter marca só 1.2.
Tendência de partida fechada, ideal para menos de 2.5 gols.
Palpite 5: Cruzeiro vence sem sofrer gols
Das suas 10 vitórias, o Cruzeiro conseguiu 5 sem levar gol.
O Inter marcou apenas 4 gols nos últimos 5 jogos fora.
O Inter marcou apenas 4 gols nos últimos 5 jogos fora.
Esse cenário reforça a aposta em Cruzeiro vencer sem sofrer gols.
Outros mercados para apostar em Cruzeiro x Internacional
Campeonato Brasileiro - Série A
O Brasileirão Série A chega à sua 21ª rodada com disputas intensas em todas as partes da tabela. O Flamengo lidera com 43 pontos, pressionado por Palmeiras e Cruzeiro, que seguem na caça pelo topo.
Na zona de classificação para as competições continentais, equipes como Bahia, Botafogo, Mirassol e São Paulo tentam se firmar no G-6.
Já Fluminense e Bragantino buscam reação após oscilações que os afastaram do grupo de cima. Cada rodada se torna decisiva para manter vivo o sonho de Libertadores.
Na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento esquenta. Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport Recife vivem situação delicada e precisam somar pontos para escapar do Z-4.
O equilíbrio do campeonato deixa claro que essa rodada pode redefinir tanto a briga pelo título quanto a sobrevivência na elite.
Próximas partidas pelo Brasileirão
- RB Bragantino x Fluminense – 23/08/2025 – 16:00;
- Grêmio x Ceará – 23/08/2025 – 21:00;
- Bahia x Santos – 24/08/2025 – 16:00;
- Vasco x Corinthians – 24/08/2025 – 16:00;
- Juventude x Botafogo – 24/08/2025 – 18:30;
- Fortaleza x Mirassol – 24/08/2025 – 18:30;
- São Paulo x Atlético-MG – 24/08/2025 – 20:30;
- Palmeiras x Sport Recife – 25/08/2025 – 19:00;
- Flamengo x Vitória – 25/08/2025 – 21:00.
Cruzeiro - Quer se manter vivo na disputa do Título
O Cruzeiro ocupa a 3ª colocação com 38 pontos, firme na briga pela ponta da tabela. A equipe de Leonardo Jardim tem se destacado pela defesa sólida (apenas 14 gols sofridos) e pelo equilíbrio entre ataque e marcação.
Para o duelo, o time tem baixas importantes: Fagner e João Marcelo estão fora, enquanto William e Marquinhos são dúvidas.
Por outro lado, jogadores como Matheus Pereira, maestro da criação, e Kaio Jorge, referência ofensiva, seguem como destaques que podem decidir partidas.
A consistência no Mineirão é uma das principais armas da Raposa na busca pelo bicampeonato. Mesmo com o empate contra o Mirassol e a derrota para o Santos, o time se mantém competitivo e forte candidato ao topo da tabela.
Últimos resultados do Cruzeiro
Últimos resultados do Cruzeiro
- Mirassol 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 18/08/2025;
- Cruzeiro 1 x 2 Santos – Brasileirão – Série A – 10/08/2025;
- CRB 0 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil – 07/08/2025;
- Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;
- Cruzeiro 0 x 0 CRB – Copa do Brasil – 30/07/2025.
Internacional - Precisa vencer depois dos fiascos
O Internacional ocupa a 12ª posição com 24 pontos, distante do G-6 e mais próximo da parte inferior da tabela.
O time de Roger Machado tem mostrado fragilidade defensiva, com 26 gols sofridos em 19 jogos, e precisa reagir para não se complicar ainda mais no Brasileirão.
O Colorado tem baixas importantes: Enner Valencia, principal atacante, está fora junto de Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Lucca Drummond e o goleiro Ivan.
A fase não é boa. O Inter vem de três derrotas seguidas para o Flamengo (duas na Libertadores e uma no Brasileirão). Antes disso, conseguiu vencer o Bragantino por 3x1 e empatar com o Fluminense pela Copa do Brasil.
A sequência ruim recente mostra a urgência em voltar a vencer para ganhar moral e subir na tabela.
Últimos resultados do Internacional
Últimos resultados do Internacional
- Internacional 0 x 2 Flamengo – Copa Libertadores – 20/08/2025;
- Internacional 1 x 3 Flamengo – Brasileirão – Série A – 17/08/2025;
- Flamengo 1 x 0 Internacional – Copa Libertadores – 13/08/2025;
- RB Bragantino 1 x 3 Internacional – Brasileirão – Série A – 09/08/2025;
- Fluminense 1 x 1 Internacional – Copa do Brasil – 06/08/2025.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O Internacional leva vantagem no histórico recente contra o Cruzeiro, com mais vitórias nos duelos diretos.
Confira abaixo o histórico dos últimos confrontos entre Cruzeiro e Internacional.
- Internacional 3 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 06/04/2025;
- Cruzeiro 0 x 0 Internacional – Brasileirão – Série A – 28/08/2024;
- Internacional 1 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 25/08/2024;
- Cruzeiro 1 x 2 Internacional – Brasileirão – Série A – 05/11/2023;
- Internacional 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 01/07/2023.
Escalações das equipes para o Brasileirão
O duelo de futebol entre Cruzeiro e Internacional, válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série A, promete equilíbrio e intensidade.
Confira abaixo as escalações de Cruzeiro x Internacional e veja como os técnicos devem mandar seus times a campo.
Cruzeiro
O time de Leonardo Jardim deve manter o esquema 4-2-3-1, apostando na força do Mineirão e no equilíbrio entre defesa sólida e meio-campo criativo. Destaque para Matheus Pereira, referência na armação, e Kaio Jorge, na finalização.
- Goleiro: Cássio;
- Defensores: Kaiki, Villalba, Fabrício Bruno, Jonathan;
- Meio-campistas: Lucas Silva, L. Romero, Wanderson, Matheus Pereira, Christian;
- Atacante: Kaio Jorge;
- Técnico: Leonardo Jardim.
Internacional
O Colorado de Roger Machado também deve atuar no 4-2-3-1, tentando explorar Alan Patrick na criação e Borré como principal finalizador. Mesmo com desfalques importantes, o Inter aposta na qualidade de seus meias para surpreender fora de casa.
- Goleiro: Rochet;
- Defensores: Bernabei, Juninho, Vitão, Aguirre;
- Meio-campistas: T. Maia, Rodríguez, Weelrey, Alan Patrick, Tabata;
- Atacante: Borré;
- Técnico: Roger Machado.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- O Cruzeiro marcou primeiro em 4 dos últimos 6 jogos no Mineirão;
- O Internacional sofreu gol em 7 dos últimos 9 jogos como visitante;
- A média recente do Cruzeiro em casa é de 1,6 gols por jogo. O Inter tem média de 1,2 gols por jogo fora de casa;
- A defesa colorada sofreu em média 1,4 gols por jogo nas últimas rodadas;
- Nos últimos 7 jogos entre eles, houve 4 empates.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo Cruzeiro x Internacional pelo Brasileirão?
O duelo acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, no domingo, 24 de agosto, às 16h (de Brasília), válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
Onde assistir Cruzeiro x Internacional?
O duelo terá transmissão ao vivo pelo Amazon Prime Video.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O equilíbrio é grande, mas jogando em casa, o Cruzeiro aparece ligeiramente favorito, enquanto o Internacional precisa surpreender.
Recado do autor
