Palpite Arsenal x Manchester City: Melhores Odds Para Apostar

Como diria quem é do mundo da bola, esse jogo é uma final antecipada. Mas calma, sei que o campeonato é de pontos corridos, mas esse confronto é direto pela liderança, mesmo que nenhum dos times esteja nessa posição no momento. Ainda assim, promete ser o grande jogo da rodada.



Vou te mostrar tudo sobre como acompanhar esse jogaço: informações sobre as apostas, as melhores casas de apostas do Brasil, as escalações de City x Arsenal, Odds e muito mais. Lembrando que a partida será no domingo, 2 de fevereiro, em Londres, no tecnológico Estádio Emirates, a casa dos Gunners, como o Arsenal é chamado pelos seus torcedores.

Os 5 melhores palpites do jogo - Arsenal x Manchester City



Se você está se preparando para o grande confronto entre Manchester City e Arsenal, é importante escolher as melhores opções para suas apostas, não é mesmo? Para você que está buscando bons palpites, nos melhores sites de apostas do mundo, veja abaixo alguns palpites no Manchester City x Arsenal:



Número de gols – mais de 2,5



Com as duas equipes apresentando um futebol de ataque envolvente e tendo jogadores capazes de decidir o jogo a qualquer momento, um palpite de “Mais de 2.5 gols” na partida pode ser bastante atraente. O Arsenal tem mostrado um bom desempenho ofensivo, e o Manchester City goleou nos últimos jogos da Premier League. Esse pode ser um excelente palpite em plataformas de apostas que pagam rápido e com boas Odds.



Vitória do Manchester City



Um dos palpites mais populares para o jogo entre Arsenal e Manchester City é a vitória do City. A equipe de Guardiola tem mostrado uma recuperação impressionante após um início irregular na temporada, e seus números nos últimos anos falam por si.



Como atual campeão e com um elenco recheado de estrelas, o Manchester City possui um futebol sólido, especialmente nos confrontos diretos.



Phil Foden para marcar



Phil Foden é um dos principais jogadores do Manchester City e tem a capacidade de decidir jogos com sua visão de jogo e precisão nos passes e finalizações. Mesmo quando a equipe não está no seu melhor, ele é capaz de brilhar e aparecer em momentos decisivos. Apostar em Foden para marcar pode ser uma ótima escolha, dado seu papel importante no esquema tático de Guardiola.



Arsenal para marcar no segundo tempo



O Arsenal tem se destacado por sua capacidade de pressionar no segundo tempo, especialmente quando joga em casa. A equipe de Arteta tem mostrado consistência nas segundas partes dos jogos, quando se aproveita das fraquezas dos adversários.



Apostar no Arsenal para marcar no segundo tempo pode ser uma boa escolha, considerando que o time tende a ter um melhor ritmo de jogo no tempo final.



Menos de 10 escanteios no jogo



O número de escanteios pode ser uma boa maneira de avaliar o ritmo de jogo. Arsenal e Manchester City, apesar de seus ataques fortes, têm jogado com controle e podem não gerar tantos escanteios quanto se poderia esperar.



Palpitar em “menos de 10 escanteios” pode ser uma boa estratégia, mesmo que ambas as equipes tenham a tendência de jogar mais nas laterais, pois possuem uma boa quantidade de posse de bola e isso reduz a quantidade de escanteios ao longo da partida.



Campeonato Inglês - Premier League



O Campeonato Inglês é uma das ligas de futebol mais emocionantes e competitivas do mundo, com uma grande variedade de equipes de alto nível e um histórico repleto de jogos memoráveis. Em 2025, a liga segue mostrando sua intensidade, e os fãs de futebol têm testemunhado performances impressionantes, como a do líder Liverpool e a sensação do campeonato, o Nothing Forest.



Arsenal e City ocupam a parte de cima da tabela. O Arsenal, atualmente em segundo lugar na tabela, tem se mostrado uma equipe sólida e determinada, brigando diretamente pela liderança e mostrando um futebol de velocidade e muita intensidade com a garotada.



Já o Manchester City, que ocupa o quarto lugar, vive um momento de recuperação, mas está voltando a demonstrar o futebol de alta qualidade que o consagrou nos últimos anos. Sob o comando de Pep Guardiola, a equipe tem mostrado sinais de força e promete continuar subindo na tabela.



Arsenal - Perseguindo o Liverpool em busca da primeira colocação



O Arsenal continua sua perseguição ao Liverpool na luta pela primeira colocação do Campeonato Inglês. Com uma campanha sólida até o momento, a equipe vem demonstrando consistência, mas enfrenta desafios significativos.



Apesar de algumas oscilações, como o empate contra o Aston Villa e a derrota nos pênaltis para o Manchester United na Copa da Inglaterra, o time conseguiu importantes vitórias, como a sobre o Tottenham no clássico do norte de Londres e uma convincente vitória sobre o Zagreb na Liga dos Campeões.



A equipe tem lidado com alguns desfalques importantes, mesmo assim, a atuação ofensiva tem sido um ponto forte, com o bom momento de Havertz, Martinelli e Odegaard demonstrando eficiência com passes em momentos decisivos. O time está mais que vivo na busca do título.



Últimos resultados do Arsenal



Wolves 0 x 1 Arsenal - Campeonato Inglês - 25/01/2025



Arsenal 3 x 0 Zagreb - Liga dos Campeões - 22/01/2025



Arsenal 2 x 2 Aston Villa - Campeonato Inglês - 18/01/2025



Arsenal 2 x 1 Tottenham - Campeonato Inglês - 15/01/2025



Arsenal 1 x 1 Manchester United (3-5 nos pênaltis) - Copa da Inglaterra - 12/01/2025



Manchester City - aos poucos estão voltando ao normal



Não há nada de “normal” no time do City, que vem acumulando números impressionantes nos últimos anos. O Manchester City é o atual campeão da Premier League e, na verdade, a equipe de Guardiola conquistou os últimos quatro títulos, incluindo um deles em uma recuperação impressionante, quando estava em uma posição semelhante à atual e o líder da competição era justamente o Arsenal.



Embora o início da temporada tenha sido complicado, o time tem mostrado uma incrível recuperação, goleando seus últimos adversários, com uma destacada vitória de 3 a 1 sobre o Chelsea em casa. A princípio, parece que o City voltou à sua melhor forma e está conquistando pontos cruciais na briga pelo título.



Últimos resultados do Manchester City



PSG 4 x 2 Manchester City - Liga dos Campeões - 22/01/2025



Ipswich 0 x 6 Manchester City - Campeonato Inglês - 19/01/2025



Brentford 2 x 2 Manchester City - Campeonato Inglês - 14/01/2025



Manchester City 8 x 0 Salford City - Copa da Inglaterra - 11/01/2025



Manchester City 4 x 1 West Ham - Campeonato Inglês - 04/01/2025



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Analisando as estatísticas de Arsenal x City, percebe-se que os times têm apresentado desempenhos equilibrados, com momentos de domínio de ambas as equipes.



Nos últimos cinco jogos, o Arsenal venceu uma vez, enquanto três partidas terminaram em empate, incluindo um confronto na Supercopa da Inglaterra. Acompanhe os resultados em seguida:



Manchester City 2 x 2 Arsenal - Campeonato Inglês - 22/09/2024



Manchester City 0 x 0 Arsenal - Campeonato Inglês - 31/03/2024



Arsenal 1 x 0 Manchester City - Campeonato Inglês - 08/10/2023



Arsenal 1 x 1 Manchester City - Supercopa da Inglaterra - 06/08/2023



Manchester City 4 x 1 Arsenal - Campeonato Inglês - 26/04/2023



Escalações das equipes para a Premier League



As escalações de Arsenal e Manchester City podem variar, devido a algumas ausências. Fique ligado e veja os prováveis times.



Arsenal



O Arsenal enfrenta desafios com alguns jogadores importantes machucados, o que impacta a escalação para o próximo jogo. O técnico Mikel Arteta optou por uma formação em 4-3-3, buscando equilíbrio entre defesa e ataque. Entre os desfalques, destacam-se Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Ben White e Takehiro Tomiyasu, que estão fora devido a lesões. A escalação provável do Arsenal é:



Goleiro: David Raya;



David Raya; Defensores: Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Oleksandr Zinchenko;



Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Oleksandr Zinchenko; Meio-campistas: Martin Ødegaard, Declan Rice, Thomas Partey;



Martin Ødegaard, Declan Rice, Thomas Partey; Atacantes: Trossard, Kai Havertz, Gabriel Martinelli.



Manchester City



O Manchester City também lida com ausências importantes, mas Pep Guardiola mantém sua formação característica em 4-1-4-1. Jeremy Doku, Nathan Aké e Rodri estão entre os jogadores machucados, o que pode afetar a dinâmica do time. A escalação provável do City é:



Goleiro: Ederson;



Ederson; Defensores: Lewis, Gvardiol, Akanji, Nunes;



Lewis, Gvardiol, Akanji, Nunes; Meio-campistas: Bernardo, Kovacic, Savinho, De Bruyne, Foden;



Bernardo, Kovacic, Savinho, De Bruyne, Foden; Atacante: Haaland.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do Manchester City é Erling Haaland - 18 gols na Premier League;

Ambos os times ganharam 3 dos últimos 5 jogos;

O último vencedor do confronto direto entre os times foi o Arsenal;

Mesmo machucado, Saka ainda é o maior garçom do time, com 10 assistências.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Arsenal x Manchester City pela Premier League?



O jogo entre Arsenal e Manchester City pela Premier League ocorrerá no Emirates Stadium, em Londres, dia 2 de fevereiro, às 13:30, horário de Brasília.



Onde assistir Arsenal x Manchester City?



O jogo pode ser assistido através de plataformas de streaming e canais de televisão que detém os direitos de transmissão da Premier League. No Brasil, por exemplo, os jogos da Premier League são geralmente transmitidos pela ESPN.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Manchester City é frequentemente considerado o favorito em confrontos contra o Arsenal, porém, resultados passados mostram diferença desta opinião e o jogo está realmente em aberto em relação ao favorito.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

