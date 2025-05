Palpite Liverpool x Arsenal Hoje: Melhores Odds Para Apostar

Liverpool x Arsenal fazem um jogão no dia 11 de maio de 2025. A partida colocará frente a frente o time de Arne Slot, campeão antecipado, e os Gunners, que ocupam a 2ª posição da Premier League.

Os Reds fizeram uma temporada impecável no Campeonato Inglês e conquistaram o seu 20º título da liga nacional com quatro rodadas de antecedência. E o jogo da taça foi realmente uma apresentação de gala do time da cidade dos Beatles.



Por outro lado, o Arsenal nunca ameaçou de fato o título dos rivais, mas se consolidou ao longo do torneio na segunda posição e praticamente garantiu sua vaga na próxima Champions. Por falar no torneio europeu, os Gunners chegaram até as semifinais, mas não foram páreos para superar o PSG.



Se você quer saber tudo sobre esse duelo entre as duas melhores equipes da Premier em 2025 e fazer apostas com mais chances de acertos, não perca o conteúdo!



Este texto vai trazer tudo que você necessita para apostar nessa partida: os principais palpites Liverpool x Arsenal, os mercados mais promissores, as melhores casas de apostas do mundo, as odds e escalações dos dois times atualizadas! Vamos lá.



Os 5 melhores palpites do jogo – Liverpool x Arsenal



Os últimos jogos entre os dois times foram emocionantes e cheios de gols. Para que você possa fazer apostas esportivas com mais confiabilidade, trouxe aqui os 5 melhores palpites Liverpool x Arsenal para esse duelo pela Premier. Assim, você poderá aproveitar ao máximo cada uma das suas apostas no jogo!



Ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols



As duas equipes são extremamente eficientes no ataque e contam ótimos nomes no setor ofensivo, como Salah, Luis Diaz e Gakpo pelo Liverpool, e Trossard, Martinelli e Saka pelo lado do Arsenal.



Dos últimos seis confrontos entre os Liverpool x Arsenal, em apenas um deles o mercado “ambas equipes marcam ou mais de 2,5 gols “ não bateu, o que mostra uma tendência de gols para os dois lados e um bom número de bolas na rede por partida.



Mais de 9,5 escanteios



As duas equipes possuem um grande número de escanteios a seu favor, e isso demonstra que elas costumam fazer jogos de muita intensidade e com bastante movimentação na área dos adversários.



Liverpool e Arsenal são extremamente ofensivos e exploram muito as laterais, e com certeza vão em busca de uma vitória para terminar a temporada com ainda mais moral. Com tudo isso, espero um jogo com muitos cantos para os dois lados e o mercado “Mais de 9,5 escanteios” é uma boa opção para esse duelo.



Mais de 3,5 cartões no jogo



Os confrontos entre dois dos maiores times da Inglaterra são recheados de tensão e costumam ter um número alto de cartões amarelos. No histórico mais recente, somente uma partida das últimas cinco não teve quatro ou mais cartões.



Assim, acredito que mesmo que já não tenha grande importância no contexto de classificações para Liverpool x Arsenal, que essa partida seja tensa e tenha muitos jogadores amarelados. O mercado “mais de 3,5 cartões no jogo” tem muito valor em minha opinião.



Mais de 21,5 faltas no jogo



Dos últimos sete confrontos entre os dois times, em apenas um deles houve menos de 22 faltas no jogo. Ainda que não seja um duelo tão faltoso, ele fica na média da Premier League nos últimos anos.



Analisando os números, acredito que o mercado “mais de 21,5 faltas no jogo” é um palpite para Liverpool x Arsenal bastante confiável, já que espero que esse duelo seja “pegado” como sempre.



Resultado Final: Liverpool



Mesmo que já tenha conquistado o título e provavelmente não utilize mais todo seu elenco titular (muitas estrelas ficarem no banco na derrota para o Chelsea, por exemplo), o Liverpool é sim o grande favorito à vitória.



Os Reds vêm de sete vitórias seguidas jogando em Anfield e com certeza chega forte para esse duelo contra os rivais de Londres. Portanto, o mercado “Resultado Final: Liverpool” é uma escolha que chama muito a minha atenção.



Premier League



A Premier League é a maior liga de clubes do mundo e também a mais valiosa. Todos os anos, 20 clubes disputam o principal torneio da Inglaterra em busca do título, além de vagas em competições europeias (Champions League, Europa League e Conference League).



Essa edição tem sido muito emocionante justamente na luta pela classificação à Liga dos Campeões da próxima temporada.



O Liverpool conquistou seu segundo título da Premier League (o 20º da primeira divisão inglesa) com muita folga e jogando um futebol de encher os olhos. O nome do campeonato foi o egípcio Mohamed Salah, autor de 28 gols e 18 assistências no torneio até aqui.



Já o Arsenal, que foi o principal rival dos Reds na luta pela taça, fez mais uma temporada decepcionante e sem títulos. A equipe treinada por Mikel Arteta não conseguiu fazer frente aos comandados de Arne Slot, mas também praticamente não teve a segunda posição ameaçada ao longo do torneio.



Liverpool - Fazer o maior número de pontos até o final do torneio



Os Reds não podem mais bater o recorde de pontos do primeiro título conquistado pelo time na Premier League na temporada 2019-2020. Naquela edição, a equipe comandada por Jurgen Klopp fez 99 pontos e conquistou 32 vitórias.



Apesar disso, os comandados de Arne Slot com certeza vão dar tudo o que tem em campo para fazer o maior número de pontos até o final do torneio.



Caso vença as três partidas restantes, o Liverpool pode chegar a 91 pontos e 28 vitórias. Por isso mesmo, os principais nomes devem entrar nas rodadas finais, como Mohamed Salah e Virjil van Dijk.



Aliás, o capitão dos Reds pode se tornar o quarto jogador dos Países Baixos a alcançar a marca de 300 jogos na Premier League. Uma vitória do Liverpool sobre o segundo colocado vai aumentar para onze o número de triunfos seguidos do time em casa em torneios nacionais, demonstrando assim seu domínio na temporada.



Últimos resultados do Liverpool



Chelsea 3x1 Liverpool;



Liverpool 5x1 Tottenham;



Leicester 0x1 Liverpool;



Liverpool 2x1 West Ham;



Fulham 3x2 Liverpool.



Arsenal - Em busca de garantir o vice-campeonato



O Arsenal chegou até às semifinais da Champions League, algo que não acontecia desde a temporada 2008/2009. Mas apesar de ter eliminado o poderoso Real Madrid, a equipe de Mikel Arteta não resistiu ao PSG (que já havia sido responsável por tirar o Liverpool ainda nas oitavas de final).



Agora, o objetivo dos Gunners é garantir o terceiro vice-campeonato consecutivo e, para isso, a vitória contra o campeão é fundamental. Afinal, o City já está colado na equipe londrina com apenas três pontos de diferença.



Um triunfo contra os Reds também seria importante para quebrar um incômodo jejum sem vitórias em Anfield que dura desde 2012. Naquela ocasião, o próprio Arteta ainda jogava pelo Arsenal. Para quebrar essa escrita, os principais jogadores estarão disponíveis, como Bukayo Saka e Martin Odegaard.



Últimos resultados do Arsenal



PSG 1x2 Arsenal;



Arsenal 1x2 Bournemouth;



Arsenal 0x1 PSG;



Arsenal 2x2 Crystal Palace;



Ipswich 0x4 Arsenal.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Os últimos jogos de Arsenal x Liverpool têm sido marcados pelo bom número de gols e também pelo equilíbrio, apesar de um leve favoritismo dos Reds. Dos cinco confrontos mais recentes, foram duas vitórias do Liverpool, uma dos Gunners e dois empates.



Além disso, em apenas um desses jogos não houve gols para ambos os lados. Tudo isso demonstra que o duelo pela 36ª rodada da Premier League desta temporada deverá ser cheio de emoção e, com certeza, muita bola na rede. Confira abaixo o histórico mais recente nas partidas de Liverpool x Arsenal.



Arsenal 2x2 Liverpool - 27/10/2024;



Liverpool 2x1 Arsenal - 31/07/2024;



Arsenal 3x1 Liverpool - 04/02/2024;



Arsenal 0x2 Liverpool - 07/01/2024;



Liverpool 1x1 Arsenal - 23/12/2023.



Escalações das equipes para a Premier League



Arsenal x Liverpool devem ir com seus times considerados titulares e jogaram as últimas partidas. Isso porque os dois clubes têm problemas de jogadores lesionados, como Kay Havertz e Gabriel Jesus no Arsenal, porém esses já são desfalques há alguns meses. Confira as possíveis escalações de Liverpool x Arsenal:



Liverpool



O técnico Arne Slot deixou alguns jogadores no banco na última partida contra o Chelsea, mas eles acabaram entrando durante o jogo, quando os Reds já estavam perdendo fora de casa. O mais provável é que as principais estrelas estejam no duelo contra os Gunners:



Goleiro: Alisson;



Alisson; Laterais: Andrew Robertson, Trent Aleksandr-Arnold;



Andrew Robertson, Trent Aleksandr-Arnold; Zagueiros: Virgil van Dijk, J. Quansah;



Virgil van Dijk, J. Quansah; Meio-campistas: Ryan Gravenberch,Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai;



Ryan Gravenberch,Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Atacantes: Luis Diaz, Cody Gakpo e Mohamed Salah.



Arsenal



O técnico Mikel Arteta já conta com alguns desfalques há vários meses, como os atacante Havertz e Jesus, mas o resto do time está “inteiro” para essa dura partida contra o Liverpool. A escalação deve ser:



Goleiro: David Raya;



David Raya; Laterais: Jurriën Timber, Myles Lewis-Skelly;



Jurriën Timber, Myles Lewis-Skelly; Zagueiros: Jakub Kiwior, William Saliba;



Jakub Kiwior, William Saliba; Meio-campistas: Thomas Partey, Martin Odegaard, Declan Rice;



Thomas Partey, Martin Odegaard, Declan Rice; Atacantes: Mikel Merino, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as principais estatísticas de Liverpool x Arsenal que vão ajudar nos seus palpites nas casas de apostas que pagam rápido:



O artilheiro do Liverpool e da Premier League 2024/2025 é Mohamed Salah com 28 gols em 35 jogos;

O Liverpool perdeu apenas uma vez jogando em casa na Premier League 2024/2025;

O Arsenal marcou pelo menos um gol em seus últimos 6 jogos como visitante;

Os Gunners não vencem o Liverpool em Anfiled desde 2012;



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá a partida Liverpool x Arsenal pela Premier League?



A partida entre Arsenal x Liverpool pela 36ª rodada da Premier League 2024/2025 vai acontecer no dia 11 de maio, no Estádio Anfield Road, em Liverpool, às 12h30, no horário de Brasília.



Onde assistir Liverpool x Arsenal?



A partida entre Liverpool e Arsenal poderá ser assistida ao vivo no Brasil pelo streaming Disney+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Liverpool é o favorito para vencer esse jogo, já que o time de Arne Slot dominou a temporada na Premier League e vem em um momento melhor do que o Arsenal.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

