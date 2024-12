Confira o guia mais consistente da Premier League com tudo que você precisa saber sobre a liga mais disputada do planeta e as melhores odds

O Campeonato Inglês 2024/25 é histórico e pode coroar o Manchester City como primeiro pentacampeão de todos os tempos. Força dominante da Premier League, o time de Pep Guardiola quer manter a hegemonia em uma das ligas mais ricas e disputadas do mundo.



O desafio promete ser enorme, já que um Liverpool sob nova direção desde a saída surpreendente de Jurgen Klopp, e um Arsenal batendo na trave nos anos mais recentes, desafiam o reinado dos Citizens.



Vem comigo neste guia completo com todos os detalhes de como fazer sua aposta na Premier League, melhores mercados, principais jogadores e as odds para os favoritos ao título mais cobiçado da Europa.



Principais equipes e craques da Premier League



O Manchester City é o grande time da Premier League, e faz tempo. Campeão nas últimas quatro temporadas, a equipe azul da cidade industrial no nordeste da Inglaterra é uma máquina de quebrar recordes.

Com contrato renovado por mais duas temporadas, Pep Guardiola é a mente pensante e estrategista do clube azul. Considerado um dos maiores técnicos da história, o catalão levantou o troféu do Campeonato Inglês seis vezes, ficando atrás apenas da lenda Alex Ferguson, que conquistou 13 com o Manchester United.



Um dos principais jogadores, presente em muitas Premier Leagues, é Haaland, também do Manchester City. Uma máquina ofensiva, o norueguês é o atleta com mais gols, 35 tentos, em uma única temporada na história do Campeonato Inglês.



E olha que a concorrência de Haaland é de primeira linha; Mohamed Salah, do Liverpool, um dos melhores atacantes do mundo, chegou a anotar 32 gols em um único ano com a camisa dos Reds.



Eu aposto em uma briga entre Manchester City e Liverpool pelo título, apesar de os azuis terem perdido Rodri. Eleito o melhor jogador da atualidade, o espanhol sofreu grave contusão e deve perder a temporada praticamente inteira.



O Arsenal corre por fora, comandado por Mikel Arteta, pupilo de Guardiola, os Gunners chegaram a vencer nove das 10 primeiras partidas na temporada 2022/23, mas perderam fôlego no final. O time jovem, liderado por Bukayo Saka, é a terceira força no inglês.

Liverpool



Seus palpites da Premier League com os favoritos ao título precisam levar o Liverpool em consideração neste ano. A saída de Jurgen Klopp depois de nove temporadas não abalou o elenco, que responde bem ao trabalho de Arne Slot.



O começo de caminhada do Liverpool é muito consistente, como mostra a tabela Premier League 2024. Os Reds estão na liderança do Campeonato Inglês, com vantagem de quase dois dígitos para o segundo colocado. O time da cidade dos Beatles venceu 11 jogos e sofreu apenas uma derrota até o momento.



Mohamed Salah voltou a ter uma arrancada forte de temporada e é o artilheiro do Campeonato Inglês, com 13 gols. Se no passado o camisa 11 tinha Sadio Mané ao seu lado, a companhia agora é Luis Díaz. Jogador inteligente, dono de velocidade e capacidade de finalização impressionantes, Díaz soma cinco gols na Premier League, com duas assistências no período.



É sempre bom lembrar que o Liverpool foi o único time capaz de ganhar um título do Campeonato Inglês desde a chegada de Pep Guardiola ao Manchester City. Aconteceu na temporada 2019/20, ano em que Jurgen Klopp entrou definitivamente para a história dos Reds.



O troféu foi o primeiro do Liverpool na era moderna da Premier League, colocando ponto final em jejum de 30 anos sem o título mais importante do país.

Chelsea



O Chelsea pode tirar o lugar do Arsenal como terceira força nesta competição entre Manchester City e Liverpool. Depois de uma temporada passada decepcionante e sem classificação para a Champions League, os Blues começaram o ano com pé no acelerador.



A presença dos Chelsea nas apostas da Premier League para o título se justifica. A equipe de Londres é a segunda colocada do Campeonato Inglês neste momento. O início é promissor, com nove vitórias e somente duas derrotas.



A chegada do técnico italiano Enzo Maresca deu consistência e padrão de jogo ao time. O Chelsea joga mais solto e apresenta um futebol ofensivo. São 35 gols marcados, de longe o melhor ataque da Premier League.



O responsável pelo sucesso dos Blues é Cole Palmer. Promessa do futebol inglês, o meia-atacante está com 11 gols na competição, atrás apenas de Salah e Haaland. Palmer é um grande finalizador e chuta quase quatro vezes por partida. Dono de um passe excelente, o camisa 20 ostenta seis assistências até o momento.



Diferente dos concorrentes Manchester City, Liverpool e Arsenal, o Chelsea não disputa a Champions League nesta temporada, o que garante mais tempo de descanso aos seus principais jogadores.

Arsenal



O Arsenal é o atual vice-campeão e ficou dois pontos atrás do Manchester City. A temporada passada dos Gunners foi um espetáculo e o time esteve muito perto de encerrar um jejum incômodo.



Os Gunners vivem o maior período sem vencer a Premier League entre os cinco principais times da Inglaterra. O Arsenal não conquista o Campeonato Inglês desde o título invicto vencido por Arènse Wenger, Thierry Henry e companhia, em 2003.



Eu coloco a ansiedade como grande responsável pela queda de rendimento da equipe no ano passado. Ainda assim, o saldo do trabalho de Mikel Arteta é positivo, sobretudo pela sua capacidade de trabalhar com jovens jogadores.



Símbolo deste Arsenal perto da redenção, Bukayo Saka é o melhor jogador do time. Com cinco gols na atual temporada, o camisa 7 costuma ir às redes em momentos importantes para os Gunners.



O desempenho do Arsenal nesta edição da Premier League, no entanto, decepciona. O time não atende às expectativas de quem quase destronou o Manchester City e ocupa somente o terceiro lugar, com seis pontos atrás do Liverpool.



Apesar de ter perdido míseras duas partidas, o Arsenal empatou muito, cinco vezes até aqui. Diria que as odds para a Premier League não favorecem os Gunners, pelo menos por hora.



Manchester City



O Manchester City é quem tem mais Premier League desde o desembarque de Pep Guardiola. São seis troféus na conta do técnico catalão, que segue sedento por mais.



Como o futebol não é uma ciência exata, a construção do pentacampeonato já deu mostras de que será o maior desafio de Pep à frente do Manchester City. A equipe aparece apenas em quarto lugar, com distância de oito pontos para o Liverpool.



Guardiola amargou a maior sequência sem vitórias de sua carreira. Foram sete rodadas sem ganhar, com direito a seis derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, algo que o próprio Manchester City não vivia desde que foi vendido aos árabes, em 2008.



A contusão de Rodri, que rompeu o ligamento do joelho, está diretamente associada ao momento ruim. “Esta é uma temporada para sofrer”, definiu Guardiola, que viu sua equipe ser goleada pelo Tottenham e perder o clássico com o Liverpool.



Mas o City não pode ser descartado jamais. Um dos melhores elencos da Europa, os azuis contam com Haaland, que segue com o faro de gol apurado. São 13 gols para o camisa 9, com média de quase um tento por partida.



O ponto de virada do Manchester City pode ser entre o Natal e Ano Novo, período já famoso pelas arrancadas de Pep Guardiola. Em 2023, por exemplo, o time acumulou 32 partidas sem perder na Premier League.



Manchester United



O Manchester United está em um incômodo 13º lugar, com campanha de cinco vitórias, seis derrotas e quatro empates. O pior início de Premier League em três décadas resultou na demissão de Erik ten Hag.



A aposta da diretoria foi no promissor técnico português Rúben Amorim. Revelado ao mundo pelo excelente trabalho no Sporting, o treinador se despediu do Leão de Portugal com uma goleada de 4 x 1 diante do Manchester City, pela Champions League.



Foram apenas cinco jogos de Amorim como técnico do United, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Os Diabos Vermelhos foram batidos no clássico com o Arsenal e pelo Nottingham Forest, que ganhou em Old Trafford pela primeira vez em cerca de 30 anos.



Um gigante adormecido e longe das odds da Premier League para o título, o Manchester United é o maior vencedor da história do Campeonato Inglês com 13 títulos, todos com Alex Ferguson à frente do time.



O problema é que os Diabos Vermelhos perderam protagonismo desde a saída do treinador mais longevo de todos os tempos na Inglaterra.



O United foi vice-campeão duas vezes desde a aposentadoria de Ferguson em 2013. Uma infinidade de técnicos, como José Mourinho, Louis Van Gaal, Solskjaer e mais recentemente Erik ten Hag, estiveram no comando do ex-time mais importante de Manchester. O futuro em Old Trafford segue incerto e tão nebuloso quanto o tempo na cidade.



Tottenham



O Tottenham está em sua segunda temporada sob o comando de Ange Postecoglou. O técnico australiano coleciona decepções. A maior delas aconteceu ainda em seu primeiro ano, quando os Spurs não conseguiram classificação à Champions League.



Coadjuvante na cidade de Londres, o quinto colocado da edição anterior da Premier League ocupa atualmente a 11º posição. A campanha está abaixo do esperado. Derrotado no clássico com o Chelsea, o ponto alto do Tottenham foi a goleada de 4 x 1 para cima do Manchester City.



A trajetória dos Spurs até este momento é de seis triunfos, dois empates e sete derrotas. Antes figurinha carimbada na Seleção Brasileira, Richarlison continua em má fase.



O camisa 9 sofre com lesões e esteve em campo em apenas cinco partidas, nenhuma entre os titulares. O pombo, como é carinhosamente chamado pelos torcedores no Brasil, não fez gols e deu só uma assistência neste Campeonato Inglês.



Apesar da contratação de James Maddison (cinco gols e quatro assistências) ter elevado o nível do meio-campo, Son segue jogando praticamente sozinho neste time do Tottenham. O atacante sul-coreano está com quatro gols e quatro assistências na Premier League.



A fragilidade do elenco e a baixa competitividade colocam o Tottenham em uma situação delicada e ainda distante até mesmo da briga por uma vaga na Liga dos Campeões 2026.



Odds para apostar nos jogos da Premier League hoje







Como apostar na Premier League: passo a passo



Eu considero apostar na Premier League uma das coisas mais divertidas para os amantes de futebol. Com um nível de competitividade e imprevisibilidade extremos, o Campeonato Inglês sempre entrega grandes jogos.



Montei um passo a passo breve e simplificado para você dar seus pitacos na Premier League. Confira:

1. Faça seu cadastro



Primeiro, escolha uma entre as melhores plataformas de apostas do Brasil para se cadastrar. Importante ser maior de 18 anos e, claro, informar seus dados bancários e pessoais verdadeiros para concluir a operação com sucesso.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Eu sempre digo que ter o controle de suas apostas é essencial para o sucesso da empreitada. Por isso, opte por construir uma tabela, nada muito complicado, com seus objetivos, em quais partidas deseja fazer uma fezinha, qual sua capacidade de orçamento para dar os pitacos e, claro, tome nota dos ganhos.



3. Faça seu depósito



O primeiro depósito é um processo simples, mas que requer sua atenção com a casa de apostas. Escolha uma companhia de confiança e o método mais adequado para realizar a transação financeira. A minha dica é optar pelo PIX ou carteiras digitais. Para fechar, busque por plataformas para apostar a partir de 1 real.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Você não terá problemas em encontrar uma plataforma para dar seu palpite no Campeonato Inglês, já que a Premier League está presente no catálogo das melhores casas de apostas do mundo. Considero a cobertura de clássicos em tempo real consistente e com opções para diversificar seus palpites.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Na minha visão, uma boa análise de jogo tem que considerar a imprevisibilidade e alto número de gols das partidas na Premier League. Goleadas são mais comuns do que em outras competições, ainda mais em jogos com a presença de Haaland. Atenção com a variação do mercado.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Diferente de outras ligas, a Premier League pede que você seja mais ousado por causa das surpresas a cada rodada. O City, por exemplo, perdeu seis partidas seguidas e foi goleado pelo Tottenham. Quem poderia imaginar? Por isso, dar pitacos utilizando as apostas variáveis se torna uma opção interessante para ampliar seus ganhos.



Melhores plataformas para apostar na Premier League







Melhores mercados de apostas na Premier League



Separei os melhores mercados de apostas para você se apoiar na hora de fazer seus palpites na Premier League. Confira a lista completa abaixo:



1. Apostas em handicap



O ponto de partida do handicap é a quantidade do número de gols do adversário. As opções mais populares são: asiático e europeu. Dona de odds equilibradas e a mais popular, a primeira aproxima a diferença técnica entre as duas equipes e descarta o empate. O europeu é mais utilizado em cenários com um grande favorito, que pode até começar com desvantagem de gols.



2. Apostas em total de gols (over/under)



Já adianto que você pode escolher o over/under em partidas do Manchester City com a presença de Haaland. Como o nome dá a entender, este tipo de palpite abre espaço para a realização de apostas na quantidade de gols, especialidade do camisa 9 noruguês.



3. Apostas em resultado exato



Menina dos olhos pelo nível de dificuldade, apostar no resultado exato requer grande conhecimento do momento das equipes e eventuais suspensos de cada lado. O 1×2 mercado, como também é chamado, geralmente conta com odds mais robustas.



4. Apostas em primeiro ou último gol



Apostas no primeiro ou último gol de cada jogo é um tipo de palpite técnico. A máxima de que pênalti é treino, não sorte, se aplica neste cenário. O ideal, portanto, é que você busque por páginas especializadas em estatísticas para embasar seus palpites.



5. Apostas em intervalo de gols



Aqui, você tem a chance de apostar não só na quantidade de gols de cada partida, mas em qual será o intervalo de bola na rede para cada tempo de jogo.



Dicas para apostar no Campeonato Inglês: Iniciantes



Você, iniciante no universo do Campeonato Inglês, percebeu o mundo de possibilidades que se abre. Apesar de o Manchester City ter vencido o título nas últimas quatro temporadas, os resultados da maioria dos jogos costumam surpreender. É imprescindível ter conhecimento do dia a dia, para construir seus palpites com qualidade.



Veja a lista com alguns elementos para dar seus palpites:



Priorize casas com diversidade de mercados de apostas;



Poder fazer um cash out, que significa encerrar seus palpites antes do apito final, é um ponto a ser considerado neste mundo imprevisível da Premier League;



Sempre faça uma comparação das odds antes de apostar;



Não aposte antes de ter conhecimento da rodada anterior;



Fique de olho na performance de Haaland;



Busque por plataformas que pagam rápido, via Pix de preferência;

Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



Eu, que acompanho a Premier League desde 2007 mais ou menos, considero este um dos campeonatos mais legais do mundo. Com nível elevado de qualidade técnica, grandes equipes, torcidas e gramados de alta qualidade e estádios históricos, a liga inglesa não vai te decepcionar.



Com todas as informações necessárias em mãos, você já sabe que o Manchester City é o time a ser batido, embora encare dificuldades para conseguir o ainda mais histórico e inédito pentacampeonato.



O Liverpool se fortaleceu, mesmo com a saída de Jurgen Klopp, e Arsenal e Chelsea brigam para saber quem será o emergente com mais condições de encarar a dupla citada acima. Manchester United e Tottenham seguem mergulhados em uma crise de identidade que não tem fim. Pronto, com tudo isso dito, você pode dar seus palpites na Premier League com segurança.

Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão da Premier League?



O atual campeão da Premier League é o Manchester City. O time de Pep Guardiola é tetracampeão e venceu o Campeonato Inglês oito vezes desde 2011.



Quem vai ganhar a Premier League?



No momento, o Liverpool emerge como favorito ao título. Líder e com apenas uma derrota na Premier League, os Reds apresentam um futebol superior ao Manchester City. Ainda assim, é importante ressaltar que os atuais tetracampeões aparecem bem cotados nas melhores plataformas de apostas do Brasil.



Onde assistir a Premier League?



Você pode assistir a Premier League semanalmente em TV a cabo pelos canais ESPN e no streaming da Disney+.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente