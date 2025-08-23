Newcastle x Liverpool: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Newcastle x Liverpool com estatísticas, escalações e onde assistir ao duelo da Premier League entre Liverpool x Newcastle

O confronto entre Newcastle e Liverpool acontece nesta segunda-feira, 25 de agosto, pela Premier League. A bola rola em St. James’ Park, prometendo um duelo equilibrado.



O Newcastle tenta reagir na tabela após resultados irregulares, enquanto o Liverpool chega forte na briga pela liderança. A vitória é importante para ambos os lados.



Se você busca as melhores odds para apostar, a BetMGM oferece mercados competitivos. Continue lendo e confira o palpite para Newcastle x Liverpool com estatísticas, escalações e onde assistir.



Melhores Odds para Newcastle x Liverpool na Premier League



O clássico entre Newcastle e Liverpool, válido pela Premier League, promete equilíbrio e boas oportunidades de aposta.



Para ajudar na sua escolha, separei abaixo as melhores odds disponíveis nas principais casas de apostas.



Casa de Apostas

Vitória do Newcastle

Empate

Vitória do Liverpool

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

BetMGM 3.45 4.20 2.02 1.48 1.52 Br4bet 3.10 3.75 2.05 1.47 1.52 Superbet 3.20 3.85 2.10 1.49 1.54 Multibet 3.14 3.80 2.08 1.47 1.52

Os 5 melhores palpites para Newcastle x Liverpool

Com base nas estatísticas de Newcastle x Liverpool, histórico do confronto e odds atualizadas, selecionei os mercados mais promissores para este duelo da Premier League.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Deixei mais explicado a seguir as cinco opções de apostas que considero com bom valor para Newcastle x Liverpool na Premier League.



Cada uma delas tem fundamentos sólidos e pode ser usada na sua estratégia.



Palpite 1: Mais de 2.5 gols



Newcastle e Liverpool têm ataques fortes e costumam produzir jogos movimentados na Premier League.



O Liverpool, com Salah e Núñez em boa fase, tem média alta de finalizações por partida. O Newcastle, por sua vez, é agressivo dentro de casa e cria muitas chances.



>> Aposte em gols com Odds de 1.52 na BetMGM



Por isso, apostar em mais de 2.5 gols faz sentido, já que ambos têm potencial para balançar as redes mais de uma vez.







Palpite 2: Newcastle marca primeiro



Jogando em casa, o Newcastle costuma começar os jogos em ritmo intenso, pressionando desde os minutos iniciais. Isso aumenta a chance de abrir o placar.



>> Odds de 2.08 no Newcastle na Br4Bet



O time já mostrou força ofensiva no St. James’ Park, aproveitando a energia da torcida para sair na frente.



Contra o Liverpool, que às vezes demora a se ajustar defensivamente fora de casa, esse cenário se repete como uma boa oportunidade de palpite.







Palpite 3 : Mais de 9.5 escanteios



Newcastle e Liverpool são equipes que finalizam muito, o que aumenta a chance de defesas, desvios e, consequentemente, mais escanteios.



Nos últimos jogos entre eles, a média de escanteios tem sido alta, ultrapassando com frequência a linha de 10.



>> Aproveite Odds de 1.53 na Superbet



Com dois ataques agressivos e defesas que cedem espaço, o cenário é perfeito para esperar pelo menos 10 escanteios no confronto.







Palpite 4: Salah marca a qualquer momento



Salah é o grande nome do Liverpool e peça-chave para desequilibrar jogos. Sua média de gols por temporada é consistente e ele sempre aparece em momentos decisivos.



>> Salah marcar com Odds de 2.45 na Multibet



O egípcio também é o cobrador oficial de pênaltis, o que aumenta suas chances de marcar.



Com a defesa do Newcastle deixando espaços, apostar em Salah para balançar as redes é uma opção segura e atrativa.







Palpite 5: Intervalo/Final – Empate/Liverpool



O Liverpool costuma crescer na segunda etapa, aproveitando sua intensidade e opções de banco para desgastar o adversário.



>> Odds de 1.28 para o Liverpool na bet365



Já o Newcastle tende a perder fôlego no decorrer da partida, o que abre espaço para a virada dos Reds.



Esse padrão torna interessante o mercado de empate no intervalo e vitória do Liverpool no final, com uma odd alta e bastante valor.







Outros mercados para apostar em Newcastle x Liverpool







Campeonato Inglês - Premier League



A Premier League começou em alta intensidade e já deixou claro que a temporada promete ser das mais equilibradas dos últimos anos. Logo na 1ª rodada, favoritos como Manchester City, Tottenham e Liverpool confirmaram a força, enquanto equipes como Newcastle e Chelsea ficaram apenas no empate, mostrando que ainda buscam ritmo.



A tabela inicial já traz nuances importantes: o City lidera com saldo expressivo, enquanto o Liverpool surge logo atrás, embalado por uma goleada.



Do outro lado, times tradicionais como Manchester United e West Ham começaram tropeçando, pressionados por recuperação imediata.



Jogos diretos entre candidatos às vagas europeias e times de meio de tabela podem já indicar tendências para o restante da Premier League, para você apostar nas melhores casas de apostas.



Próximas partidas pela Premier League



West Ham x Chelsea – 22/08/2025 – 16:00;



Man City x Tottenham – 23/08/2025 – 08:30;



Brentford x Aston Villa – 23/08/2025 – 11:00;



Bournemouth x Wolves – 23/08/2025 – 11:00;



Burnley x Sunderland – 23/08/2025 – 11:00;



Arsenal x Leeds – 23/08/2025 – 13:30;



Everton x Brighton – 24/08/2025 – 10:00;



Crystal Palace x Nottingham Forest – 24/08/2025 – 10:00;



Fulham x Man Utd – 24/08/2025 – 12:30.



Newcastle - Começar com resultados bons é importante



O Newcastle chega pressionado para ir cada dia mais longe na Premier League. A estreia com empate sem gols diante do Aston Villa mostrou solidez defensiva, mas também certa dificuldade em transformar volume de jogo em gols.



Entre os destaques estão Anthony Gordon, decisivo no ataque, e Bruno Guimarães, referência no meio-campo.



A defesa segue sendo o ponto mais seguro do time, comandada por Schär e Trippier, embora o histórico recente aponte fragilidade em jogos grandes.



Nos últimos cinco confrontos, o time não venceu: três empates e duas derrotas. O desempenho ofensivo limitado preocupa, mas a consistência defensiva mantém o Newcastle competitivo e ainda vivo na luta pela parte de cima da tabela.



Últimos resultados do Newcastle



Aston Villa 0 x 0 Newcastle – Campeonato Inglês – 16/08/2025;



Newcastle 0 x 2 Atlético de Madrid – Amistoso – 09/08/2025;



Newcastle 2 x 2 Espanyol – Amistoso – 08/08/2025;



Tottenham 1 x 1 Newcastle – Amistoso – 03/08/2025;



Korea League Stars 1 x 0 Newcastle – Amistoso – 30/07/2025.



Liverpool - É favorito, querendo ou não



O Liverpool chega em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos e média alta de gols, já que em 12 dos últimos 13 duelos houve mais de 2,5 bolas na rede.



Apesar de lidar com alguns desfalques, Arne Slot mantém a base titular consistente. Salah segue decisivo, Wirtz acrescenta criatividade no meio e Van Dijk sustenta a defesa, enquanto Alisson é sempre fundamental para dar segurança no gol.



O time também tem iniciado bem as partidas, marcando primeiro em quatro jogos seguidos, apoiado no trio Salah, Gakpo e Wirtz. A consistência ofensiva reforça o favoritismo natural para este confronto.



>> Confira mais previsões para apostar no Liverpool hoje



Últimos resultados do Liverpool



Liverpool 4 x 2 Bournemouth – Campeonato Inglês – 15/08/2025;



Crystal Palace 2 x 2 Liverpool – Supercopa da Inglaterra – 10/08/2025;



Liverpool 3 x 2 Athletic Bilbao – Amistoso – 04/08/2025;



Liverpool 4 x 1 Athletic Bilbao – Amistoso – 01/08/2025;



Yokohama F. Marinos 1 x 3 Liverpool – Amistoso – 30/07/2025.



Melhores plataformas para apostar na Premier League







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico entre Liverpool x Newcastle mostra equilíbrio e muitos gols. Nos cinco jogos mais recentes, tivemos vitórias para os dois lados e até empate.



Isso confirma que as partidas de Liverpool x Newcastle costumam ser intensas e decisivas no Campeonato Inglês e nas copas.



Liverpool 1 x 2 Newcastle – Copa da Liga Inglesa – 16/03/2025;



Liverpool 2 x 0 Newcastle – Campeonato Inglês – 26/02/2025;



Newcastle 3 x 3 Liverpool – Campeonato Inglês – 04/12/2024;



Liverpool 4 x 2 Newcastle – Campeonato Inglês – 01/01/2024;



Newcastle 1 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 27/08/2023.

Escalações das equipes para a Premier League



O clássico entre Newcastle e Liverpool pela Premier League promete ser um dos jogos mais intensos da rodada, reunindo dois elencos fortes e com objetivos diferentes no campeonato.



As escalações de Newcastle x Liverpool mostram que ambos os técnicos pretendem usar força máxima, mesmo lidando com alguns desfalques importantes. Acompanhe:



Newcastle



O time comandado por Eddie Howe aposta no esquema 4-3-3, com solidez defensiva e criatividade no meio. Mesmo sem Isak e Willock, a equipe conta com Gordon no comando do ataque e Guimarães organizando as jogadas.



Goleiro: Pope;



Defensores: Livramento, Burn, Schär e Trippier;



Meio-campistas: Joelinton, Tonali e Guimarães;



Atacantes: Barnes, Gordon e Elanga;



Desfalques: Alexander Isak e Joe Willock.



Liverpool



Sob o comando de Arne Slot, o Liverpool deve manter o 4-2-3-1, com Salah como referência ofensiva e Gakpo garantindo velocidade pelos lados. Apesar das ausências de Frimpong, Bradley e Bajcetic, o time chega embalado após boa estreia.



Goleiro: Alisson;



Defensores: Kerkez, Van Dijk, Konaté e Jones;



Meio-campistas: Gravenberch, Mac Allister e Wirtz;



Atacantes: Gakpo, Salah e Ekitiké;



Desfalques: Jeremie Frimpong, Conor Bradley e Stefan Bajcetic.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Newcastle não venceu nenhum dos últimos 5 confrontos diretos;

O Liverpool teve mais de 2.5 gols em 7 dos últimos 7 jogos;

O Newcastle passou de 10.5 escanteios em 5 dos últimos 7 jogos;

Ambos os times marcaram em 4 dos últimos 5 jogos entre eles;

O Newcastle sofreu gols em 10 partidas seguidas.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Newcastle x Liverpool pela Premier League?



A partida entre Newcastle x Liverpool será disputada no St. James’ Park, em Newcastle, na segunda-feira, 25 de agosto, às 16h (horário de Brasília).



Onde assistir Newcastle x Liverpool?



O confronto terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium Brasil, com cobertura completa e em alta definição.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Liverpool chega como favorito pelo retrospecto recente contra o Newcastle, mas jogando em casa os Magpies prometem equilibrar o duelo.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente