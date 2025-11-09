Manchester City x Liverpool: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Manchester City x Liverpool: veja escalações de Manchester City x Liverpool, estatísticas e quem chega favorito na Premier League 2025

O clássico Manchester City x Liverpool promete agitar a Premier League neste domingo, 09 de novembro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.



Saiba tudo sobre seu palpite Manchester City x Liverpool aqui. As odds estão equilibradas e refletem o peso do duelo entre dois dos elencos mais fortes da Europa. C



Confira as melhores cotações disponíveis na Luva Bet, onde cada aposta torna o clássico inglês ainda mais emocionante.



Melhores Odds para Manchester City x Liverpool na Premier League



Antes de definir seu palpite Manchester City x Liverpool, confira as odds atualizadas das melhores casas de apostas.



Casa de Apostas Vitória do Manchester City Empate Vitória do Liverpool Ambos Marcam bet365 1.90 3.90 3.70 1.44 Luva Bet 1.79 3.82 3.57 1.40 Multibet 1.78 3.75 3.66 1.45 Superbet 1.88 3.90 3.75 1.45 Br4Bet 1.83 3.80 3.80 1.45

Os 5 melhores palpites para Manchester City x Liverpool



Considerando o momento atual das equipes, as estatísticas de Manchester City x Liverpool e o desempenho recente de ambos, preparei uma lista com os palpites mais promissores para o clássico da Premier League:



Empate no 1º tempo, com odds de 2.50 na bet365

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.44 na Luva Bet

Ambas as equipes marcam (Sim), com odds de 1.45 na Multibet

Haaland marca a qualquer momento, com odds de 4.00 na Superbet

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.66 na Br4Bet



Detalhes dos 5 melhores palpites



Abaixo, analiso os cinco palpites mais promissores e te detalho tudo para o duelo de Liverpool x Manchester City na Premier League 2025/26.



Palpite 1: Empate no 1º tempo



Esse mercado é atraente porque os dois times costumam ter inícios equilibrados. O Manchester City, com média de 65,3% de posse de bola, impõe o ritmo, mas raramente abre grande vantagem antes do intervalo.



Já o Liverpool tende a se defender bem nos primeiros 45 minutos, sofrendo apenas 1,4 gol por jogo.



>> Aposte com odds de 2.50 na bet365



Nos últimos cinco confrontos diretos, três foram empatados no 1º tempo, o que reforça o bom valor desse palpite.







Palpite 2: Mais de 2.5 gols



Com ataques potentes e média combinada de 4,3 gols por jogo, esse é um mercado de alto potencial.



O City marca 2.5 gols por partida, enquanto o Liverpool anota cerca de 1.8. Além disso, 7 dos últimos 10 encontros entre eles ultrapassaram a linha de 2.5 gols.



>> Aposte com odds de 1.44 na Luva Bet



A tendência ofensiva das equipes torna esse palpite under/over ideal para quem busca emoção e boas chances de retorno.







Palpite 3: Ambas as equipes marcam (Sim)



Tanto Manchester City quanto Liverpool têm ataques extremamente produtivos e raramente passam em branco.



Nos últimos 8 duelos entre eles, 6 tiveram gols para ambos os lados. As defesas são fortes, mas vulneráveis quando enfrentam adversários diretos.



>> Aposte com odds de 1.45 na Multibet



Com Haaland de um lado e Salah do outro, a chance do mercado ambos marcam é altíssima.







Palpite 4: Haaland marca a qualquer momento



O atacante norueguês é o artilheiro do Manchester City e uma máquina de gols, com média superior a 1 gol por jogo em 2025/26.



Diante de uma defesa que já sofreu 14 gols em 10 rodadas, Haaland tem tudo para deixar sua marca novamente.



>> Aposte com odds de 4.00 na Superbet



Haaland marcou em 4 dos últimos 5 jogos do City — um dos palpites mais consistentes do confronto.







Palpite 5: Mais de 9.5 escanteios



Ambas as equipes criam muito pelas laterais e finalizam bastante — o City tem 8 chutes certos por jogo e o Liverpool, 4.5.



Isso naturalmente gera um alto volume de escanteios. Nos últimos 6 confrontos diretos, 5 ultrapassaram a marca de 9.5.



>> Aposte com odds de 1.66 na Br4Bet



Com dois ataques agressivos e laterais ofensivos, o mercado de escanteios é um dos mais promissores para palpite Manchester City x Liverpool.







Outros mercados para apostar em Manchester City x Liverpool







Estatísticas relevantes sobre o confronto



As estatísticas de Manchester City x Liverpool mostram o equilíbrio entre as equipes, mas também revelam diferenças táticas importantes. Confira os principais dados abaixo:



Estatística Manchester City Liverpool Média Geral Pontos conquistados 19 18 18.5 Gols marcados por jogo 2.5 1.8 2.15 Gols sofridos por jogo 0.8 1.4 1.1 Finalizações certas por jogo 8.0 4.5 6.25 Posse de bola média (%) 65.3% 61.6% 63.45% Precisão nos passes (%) 91.9% 85.1% 88.5% Desarmes por jogo 13.8 13.7 13.75 Escanteios por jogo 6.8 5.9 6.35 Cartões amarelos por jogo 2.3 1.9 2.1 Clean sheets (últimos 5 jogos) 2 3 2.5

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O clássico Manchester City x Liverpool tem sido marcado por muito equilíbrio, mas com leve vantagem recente para os Reds, que venceram dois dos últimos cinco encontros. Veja os placares exatos das últimas partidas:



Manchester City 0 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 23/02/2025;



Liverpool 2 x 0 Manchester City – Campeonato Inglês – 01/12/2024;



Liverpool 1 x 1 Manchester City – Campeonato Inglês – 10/03/2024;



Manchester City 1 x 1 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/11/2023;



Manchester City 4 x 1 Liverpool – Campeonato Inglês – 01/04/2023.



Escalações das equipes para a Premier League



Acompanhe as escalações de Manchester City x Liverpool para apostar de forma mais informada nas melhores casas de apostas.



Manchester City



O Manchester City aposta novamente em seu estilo dominante, com Rodri controlando o meio-campo e Haaland como principal arma no ataque.



Apesar da ausência de Mateo Kovai e da dúvida sobre Abdulkodir Khusanov, o elenco segue muito competitivo sob o comando de Pep Guardiola.



Provável escalação:



Donnarumma; Gvardiol, Rúben Dias, Reijnders e M. Nunes; Rodri, B. Silva e O’Reilly; Doku, Foden e Haaland.



Desfalques: Mateo Kovai (lesão) e Abdulkodir Khusanov (dúvida).



Liverpool



O Liverpool, de Arne Slot, chega com desfalques importantes, como Alisson, Frimpong e Isak, mas ainda mantém poder ofensivo com Salah e Gakpo.



Mesmo com sete ausências confirmadas, os Reds devem manter o esquema 4-2-3-1, explorando as jogadas pelas laterais com Robertson e Bradley.



Provável escalação:



Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Szoboszlai, Gakpo e Ekitike; Salah.



Desfalques: Alisson, Curtis Jones, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Alexander Isak e Stefan Bajcetic (todos lesionados).



Momento dos Times



Manchester City – Disputa direta, tem que vencer



O Manchester City segue firme na briga pela liderança da Premier League, ocupando a 2ª colocação com 19 pontos, apenas um atrás do Arsenal.



A equipe de Pep Guardiola mantém o estilo dominante, com 65% de posse média e 2,5 gols por jogo, mas precisa da vitória para não se distanciar do topo.



Nos últimos compromissos, o City mostrou força ofensiva e equilíbrio, vencendo quatro das últimas cinco partidas em todas as competições, um sinal claro de que chega confiante para o clássico contra o Liverpool.



>> Confira mais previsões para apostar no Manchester City hoje



Últimos resultados do Manchester City



Manchester City 4 x 1 Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 05/11/2025;



Manchester City 3 x 1 Bournemouth – Campeonato Inglês – 02/11/2025;



Swansea 1 x 3 Manchester City – Copa da Liga Inglesa – 29/10/2025;



Aston Villa 1 x 0 Manchester City – Campeonato Inglês – 26/10/2025;



Villarreal 0 x 2 Manchester City – Liga dos Campeões – 21/10/2025.



Liverpool – Agora vai, vem bem dos últimos jogos



O Liverpool mostra sinais claros de recuperação após um início irregular na Premier League, onde ocupa a 3ª posição com 18 pontos.



O time de Arne Slot vem retomando o bom futebol ofensivo, com média de 1,8 gol por jogo e solidez crescente no meio-campo com Mac Allister e Szoboszlai.



Mesmo com muitos desfalques, os Reds voltaram a vencer adversários fortes, reforçando a confiança antes do confronto com o Manchester City.



>> Confira mais previsões para apostar no Liverpool hoje



Últimos resultados do Liverpool



Liverpool 1 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 04/11/2025;



Liverpool 2 x 0 Aston Villa – Campeonato Inglês – 01/11/2025;



Liverpool 0 x 3 Crystal Palace – Copa da Liga Inglesa – 29/10/2025;



Brentford 3 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/10/2025;



Eintracht Frankfurt 1 x 5 Liverpool – Liga dos Campeões – 22/10/2025.



Classificação e Próximos Jogos da Premier League



A Premier League 2025/26 segue pegando fogo, com o Arsenal liderando a tabela com 25 pontos, seguido de perto por Manchester City (19) e Liverpool (18).



A disputa promete ser intensa rodada a rodada, com os três clubes brigando diretamente pela ponta e apresentando o melhor futebol do campeonato até aqui.



A 11ª rodada traz confrontos decisivos, incluindo o aguardado duelo Manchester City x Liverpool, além de jogos importantes como Sunderland x Arsenal e Chelsea x Wolves. A rodada acontece entre os dias 8 e 9 de novembro, prometendo muita emoção.



Tabela atualizada do Campeonato







Próximas partidas da Premier League



Tottenham x Manchester United – 08/11/2025 – 09:30;



Everton x Fulham – 08/11/2025 – 12:00;



West Ham x Burnley – 08/11/2025 – 12:00;



Sunderland x Arsenal – 08/11/2025 – 14:30;



Chelsea x Wolves – 08/11/2025 – 17:00;



Crystal Palace x Brighton – 09/11/2025 – 11:00;



Brentford x Newcastle United – 09/11/2025 – 11:00;



Aston Villa x Bournemouth – 09/11/2025 – 11:00;



Nottingham Forest x Leeds – 09/11/2025 – 11:00.



Melhores plataformas para apostar na Premier League







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Manchester City x Liverpool pela Premier League?



A partida entre Manchester City x Liverpool será disputada no Etihad Stadium, em Manchester, neste domingo, 09 de novembro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília). A transmissão ao vivo será feita por Prime Video e ESPN.



Quem é o favorito a vencer?



O Manchester City aparece como o favorito nas principais casas de apostas. fator casa e o excelente momento ofensivo sob o comando de Pep Guardiola pesam a favor dos Citizens.



Quantos gols deve ter o jogo?



O duelo promete ser movimentado, com tendência de mais de 2,5 gols, já que ambos os times têm ataques poderosos, o City com média de 2,5 gols por partida e o Liverpool com 1,8.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



