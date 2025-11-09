Manchester City x Liverpool: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Manchester City x Liverpool - Premier League - 09/11/2025Palpite Manchester City x Liverpool: veja escalações de Manchester City x Liverpool, estatísticas e quem chega favorito na Premier League 2025
O clássico Manchester City x Liverpool promete agitar a Premier League neste domingo, 09 de novembro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.
Saiba tudo sobre seu palpite Manchester City x Liverpool aqui. As odds estão equilibradas e refletem o peso do duelo entre dois dos elencos mais fortes da Europa. C
Melhores Odds para Manchester City x Liverpool na Premier League
Antes de definir seu palpite Manchester City x Liverpool, confira as odds atualizadas das melhores casas de apostas.
|Casa de Apostas
|Vitória do Manchester City
|Empate
|Vitória do Liverpool
|Ambos Marcam
|bet365
|1.90
|3.90
|3.70
|1.44
|Luva Bet
|1.79
|3.82
|3.57
|1.40
|Multibet
|1.78
|3.75
|3.66
|1.45
|Superbet
|1.88
|3.90
|3.75
|1.45
|Br4Bet
|1.83
|3.80
|3.80
|1.45
Os 5 melhores palpites para Manchester City x Liverpool
Considerando o momento atual das equipes, as estatísticas de Manchester City x Liverpool e o desempenho recente de ambos, preparei uma lista com os palpites mais promissores para o clássico da Premier League:
- Empate no 1º tempo, com odds de 2.50 na bet365
- Mais de 2.5 gols, com odds de 1.44 na Luva Bet
- Ambas as equipes marcam (Sim), com odds de 1.45 na Multibet
- Haaland marca a qualquer momento, com odds de 4.00 na Superbet
- Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.66 na Br4Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Abaixo, analiso os cinco palpites mais promissores e te detalho tudo para o duelo de Liverpool x Manchester City na Premier League 2025/26.
Palpite 1: Empate no 1º tempo
Esse mercado é atraente porque os dois times costumam ter inícios equilibrados. O Manchester City, com média de 65,3% de posse de bola, impõe o ritmo, mas raramente abre grande vantagem antes do intervalo.
Já o Liverpool tende a se defender bem nos primeiros 45 minutos, sofrendo apenas 1,4 gol por jogo.
Nos últimos cinco confrontos diretos, três foram empatados no 1º tempo, o que reforça o bom valor desse palpite.
Palpite 2: Mais de 2.5 gols
Com ataques potentes e média combinada de 4,3 gols por jogo, esse é um mercado de alto potencial.
O City marca 2.5 gols por partida, enquanto o Liverpool anota cerca de 1.8. Além disso, 7 dos últimos 10 encontros entre eles ultrapassaram a linha de 2.5 gols.
A tendência ofensiva das equipes torna esse palpite under/over ideal para quem busca emoção e boas chances de retorno.
Palpite 3: Ambas as equipes marcam (Sim)
Tanto Manchester City quanto Liverpool têm ataques extremamente produtivos e raramente passam em branco.
Nos últimos 8 duelos entre eles, 6 tiveram gols para ambos os lados. As defesas são fortes, mas vulneráveis quando enfrentam adversários diretos.
Com Haaland de um lado e Salah do outro, a chance do mercado ambos marcam é altíssima.
Palpite 4: Haaland marca a qualquer momento
O atacante norueguês é o artilheiro do Manchester City e uma máquina de gols, com média superior a 1 gol por jogo em 2025/26.
Diante de uma defesa que já sofreu 14 gols em 10 rodadas, Haaland tem tudo para deixar sua marca novamente.
Haaland marcou em 4 dos últimos 5 jogos do City — um dos palpites mais consistentes do confronto.
Palpite 5: Mais de 9.5 escanteios
Ambas as equipes criam muito pelas laterais e finalizam bastante — o City tem 8 chutes certos por jogo e o Liverpool, 4.5.
Isso naturalmente gera um alto volume de escanteios. Nos últimos 6 confrontos diretos, 5 ultrapassaram a marca de 9.5.
Com dois ataques agressivos e laterais ofensivos, o mercado de escanteios é um dos mais promissores para palpite Manchester City x Liverpool.
Outros mercados para apostar em Manchester City x Liverpool
Estatísticas relevantes sobre o confronto
As estatísticas de Manchester City x Liverpool mostram o equilíbrio entre as equipes, mas também revelam diferenças táticas importantes. Confira os principais dados abaixo:
|Estatística
|Manchester City
|Liverpool
|Média Geral
|Pontos conquistados
|19
|18
|18.5
|Gols marcados por jogo
|2.5
|1.8
|2.15
|Gols sofridos por jogo
|0.8
|1.4
|1.1
|Finalizações certas por jogo
|8.0
|4.5
|6.25
|Posse de bola média (%)
|65.3%
|61.6%
|63.45%
|Precisão nos passes (%)
|91.9%
|85.1%
|88.5%
|Desarmes por jogo
|13.8
|13.7
|13.75
|Escanteios por jogo
|6.8
|5.9
|6.35
|Cartões amarelos por jogo
|2.3
|1.9
|2.1
|Clean sheets (últimos 5 jogos)
|2
|3
|2.5
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O clássico Manchester City x Liverpool tem sido marcado por muito equilíbrio, mas com leve vantagem recente para os Reds, que venceram dois dos últimos cinco encontros. Veja os placares exatos das últimas partidas:
- Manchester City 0 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 23/02/2025;
- Liverpool 2 x 0 Manchester City – Campeonato Inglês – 01/12/2024;
- Liverpool 1 x 1 Manchester City – Campeonato Inglês – 10/03/2024;
- Manchester City 1 x 1 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/11/2023;
- Manchester City 4 x 1 Liverpool – Campeonato Inglês – 01/04/2023.
Escalações das equipes para a Premier League
Acompanhe as escalações de Manchester City x Liverpool para apostar de forma mais informada nas melhores casas de apostas.
Manchester City
O Manchester City aposta novamente em seu estilo dominante, com Rodri controlando o meio-campo e Haaland como principal arma no ataque.
Apesar da ausência de Mateo Kovai e da dúvida sobre Abdulkodir Khusanov, o elenco segue muito competitivo sob o comando de Pep Guardiola.
Provável escalação:
- Donnarumma; Gvardiol, Rúben Dias, Reijnders e M. Nunes; Rodri, B. Silva e O’Reilly; Doku, Foden e Haaland.
Desfalques: Mateo Kovai (lesão) e Abdulkodir Khusanov (dúvida).
Liverpool
O Liverpool, de Arne Slot, chega com desfalques importantes, como Alisson, Frimpong e Isak, mas ainda mantém poder ofensivo com Salah e Gakpo.
Mesmo com sete ausências confirmadas, os Reds devem manter o esquema 4-2-3-1, explorando as jogadas pelas laterais com Robertson e Bradley.
Provável escalação:
- Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister e Gravenberch; Szoboszlai, Gakpo e Ekitike; Salah.
Desfalques: Alisson, Curtis Jones, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Alexander Isak e Stefan Bajcetic (todos lesionados).
Momento dos Times
Manchester City – Disputa direta, tem que vencer
O Manchester City segue firme na briga pela liderança da Premier League, ocupando a 2ª colocação com 19 pontos, apenas um atrás do Arsenal.
A equipe de Pep Guardiola mantém o estilo dominante, com 65% de posse média e 2,5 gols por jogo, mas precisa da vitória para não se distanciar do topo.
Nos últimos compromissos, o City mostrou força ofensiva e equilíbrio, vencendo quatro das últimas cinco partidas em todas as competições, um sinal claro de que chega confiante para o clássico contra o Liverpool.
Últimos resultados do Manchester City
- Manchester City 4 x 1 Borussia Dortmund – Liga dos Campeões – 05/11/2025;
- Manchester City 3 x 1 Bournemouth – Campeonato Inglês – 02/11/2025;
- Swansea 1 x 3 Manchester City – Copa da Liga Inglesa – 29/10/2025;
- Aston Villa 1 x 0 Manchester City – Campeonato Inglês – 26/10/2025;
- Villarreal 0 x 2 Manchester City – Liga dos Campeões – 21/10/2025.
Liverpool – Agora vai, vem bem dos últimos jogos
O Liverpool mostra sinais claros de recuperação após um início irregular na Premier League, onde ocupa a 3ª posição com 18 pontos.
O time de Arne Slot vem retomando o bom futebol ofensivo, com média de 1,8 gol por jogo e solidez crescente no meio-campo com Mac Allister e Szoboszlai.
Mesmo com muitos desfalques, os Reds voltaram a vencer adversários fortes, reforçando a confiança antes do confronto com o Manchester City.
Últimos resultados do Liverpool
- Liverpool 1 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 04/11/2025;
- Liverpool 2 x 0 Aston Villa – Campeonato Inglês – 01/11/2025;
- Liverpool 0 x 3 Crystal Palace – Copa da Liga Inglesa – 29/10/2025;
- Brentford 3 x 2 Liverpool – Campeonato Inglês – 25/10/2025;
- Eintracht Frankfurt 1 x 5 Liverpool – Liga dos Campeões – 22/10/2025.
Classificação e Próximos Jogos da Premier League
A Premier League 2025/26 segue pegando fogo, com o Arsenal liderando a tabela com 25 pontos, seguido de perto por Manchester City (19) e Liverpool (18).
A disputa promete ser intensa rodada a rodada, com os três clubes brigando diretamente pela ponta e apresentando o melhor futebol do campeonato até aqui.
A 11ª rodada traz confrontos decisivos, incluindo o aguardado duelo Manchester City x Liverpool, além de jogos importantes como Sunderland x Arsenal e Chelsea x Wolves. A rodada acontece entre os dias 8 e 9 de novembro, prometendo muita emoção.
Tabela atualizada do Campeonato
Próximas partidas da Premier League
- Tottenham x Manchester United – 08/11/2025 – 09:30;
- Everton x Fulham – 08/11/2025 – 12:00;
- West Ham x Burnley – 08/11/2025 – 12:00;
- Sunderland x Arsenal – 08/11/2025 – 14:30;
- Chelsea x Wolves – 08/11/2025 – 17:00;
- Crystal Palace x Brighton – 09/11/2025 – 11:00;
- Brentford x Newcastle United – 09/11/2025 – 11:00;
- Aston Villa x Bournemouth – 09/11/2025 – 11:00;
- Nottingham Forest x Leeds – 09/11/2025 – 11:00.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Manchester City x Liverpool pela Premier League?
A partida entre Manchester City x Liverpool será disputada no Etihad Stadium, em Manchester, neste domingo, 09 de novembro de 2025, às 13h30 (horário de Brasília). A transmissão ao vivo será feita por Prime Video e ESPN.
Quem é o favorito a vencer?
O Manchester City aparece como o favorito nas principais casas de apostas. fator casa e o excelente momento ofensivo sob o comando de Pep Guardiola pesam a favor dos Citizens.
Quantos gols deve ter o jogo?
O duelo promete ser movimentado, com tendência de mais de 2,5 gols, já que ambos os times têm ataques poderosos, o City com média de 2,5 gols por partida e o Liverpool com 1,8.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!