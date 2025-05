Palpite Manchester City: Melhores Mercados Para Apostar Hoje

O City se tornou, nos últimos anos, um verdadeiro “bicho-papão” do futebol europeu. Ganhou tudo que podia conquistar e subiu para a prateleira mais alta da modalidade. Com isso, o clube ganhou ainda mais popularidade.



Como todo mundo gosta de apostar no Manchester City pelo grande hype que o clube inglês vive, te mostro neste artigo quais são os mercados mais interessantes, as bets que pagam rápido e um panorama completo do atual elenco de um dos clubes mais prestigiados da Premier League. Vamos lá!



Melhores odds para fazer palpites no jogo do Manchester City hoje



Equipe atual do City



Os Citizens são um verdadeiro esquadrão de craques. O clube tem peças que jogam nas principais seleções do mundo, além de um treinador experiente e que é acostumado a "papar” títulos. Veja abaixo qual é o plantel do City para essa temporada.



Goleiros



Ederson (31 anos, Brasil);



Stefan Ortega (32 anos, Alemanha);



Scott Carson (39 anos, Inglaterra).



Defensores



Rúben Dias (27 anos, Portugal);



Manuel Akanji (29 anos, Suíça);



Nathan Aké (30 anos, Holanda);



John Stones (30 anos, Inglaterra);



Vitor Reis (19 anos, Brasil);

Josko Gvardiol (23 anos, Croácia);



Abdukodir Khusanov (21 anos, Uzbequistão);



Rico Lewis (20 anos, Inglaterra).



Meio-campistas



Kevin De Bruyne (33 anos, Bélgica);



Bernardo Silva (30 anos, Portugal);



Mateo Kovacic (30 anos, Croácia);



Rodri (28 anos, Espanha);



Ilkay Gündogan (34 anos, Alemanha);



Jack Grealish (29 anos, Inglaterra);



Nico González (23 anos, Espanha);



Phil Foden (24 anos, Inglaterra);



Matheus Nunes (26 anos, Portugal);



Claudio Echeverri (19 anos, Argentina);



Oscar Bobb (21 anos, Noruega);



James McAtee (22 anos, Inglaterra).



Atacantes



Erling Haaland (24 anos, Noruega);



Omar Marmoush (26 anos, Egito);



Jérémy Doku (22 anos, Bélgica);



Savinho (20 anos, Brasil).



Capitão da Equipe



O atual capitão do time é o goleiro brasileiro Éderson.



Reservas



Os jogadores mais utilizados como suplentes são: Stefan Ortega, Manuel Akanji, Mateo Kovacic, Jack Grealish, Matheus Nunes e Oscar Bob.



Treinador



O multicampeão Pep Guardiola é o técnico da equipe e é amplamente aclamado pela torcida azul de Manchester.



Melhores mercados para apostar no jogo do Manchester City hoje



Como o City tem um time versátil, você tem várias possibilidades de apostas esportivas. Trouxe aqui algumas boas opções para você considerar na hora de dar o seu palpite no jogo de hoje do Manchester City.



Vitória do Manchester City



O City é avassalador. Se o time de Pep Guardiola entrar em campo com força total, a vitória é um palpite quase obrigatório. Pode não ter as odds mais altas, mas é aquele mercado para quem quer apostar com total segurança.



Mais de 2.5 gols na partida



Gol? Já viu as médias de gols nos jogos do Man. City? Com Haaland na área, Foden e De Bruyne armando o jogo, dificilmente um jogo do City terminará com menos de 3 bolas na rede. Na minha opinião, essa é uma aposta obrigatória.



Ambas as equipes marcam – Sim



E quem só ataca, uma hora leva gol. Contra times que sabem explorar contra-ataques ou bolas paradas, o time de Manchester fica vulnerável defensivamente. Então, fique de olho no BTTS.



Mais de 10 escanteios na partida



O City vive cercando a área adversária, cruzando bola na área e arriscando chutes de qualquer distância. É muita pressão. Então, se quiser um mercado alternativo, os cantos podem ser uma excelente ideia.



Haaland para marcar a qualquer momento



Esse cara vive para fazer gols. Se o Haaland estiver em campo, pode "mandar ver” nesse mercado nas melhores casas de apostas do mundo. Seja de pênalti, cabeçada ou até mesmo um gol meio sem querer, confiar no norueguês para marcar é green na certa.



Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Manchester City?



Plataformas de apostas como bet365, Superbet e Esportes da Sorte são recomendadas para se apostar no City.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Manchester City?



O mercado de resultado final é uma boa pedida nas partidas envolvendo o City nesta atual temporada.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Manchester City?



Para jogos do City, você pode explorar as apostas grátis



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

