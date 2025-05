Palpite Liverpool: Saiba Onde Apostar Com As Melhores Odds

Saiba as melhores casas de apostas e quais são os palpites nos jogos do Liverpool para a partida de hoje. Prognóstico de futebol completo

Os Reds, nos últimos anos, "subiram o sarrafo” dentro do futebol inglês e vêm apresentando elencos altamente competitivos com títulos nacionais e internacionais. Por isso, dar palpites no Liverpool pode ser uma excelente ideia para a sua estratégia como apostador esportivo.

Aqui, trago para você as melhores opções de apostas no Liverpool FC, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Saiba quais são os mercados ideais, conheça o elenco para essa temporada e veja as nossas dicas.

E já adianto: aqui você tem prognósticos de futebol que têm alta taxa de assertividade. Com isso, você consegue se sobressair em relação a outros apostadores, afinal de contas, tudo aqui foi estudado e analisado.



Melhores odds para fazer palpites jogo do Liverpool hoje







Equipe atual dos Reds



Separei aqui o atual plantel do Liverpool FC para esta temporada. Com isso, você acaba conhecendo todas as peças do elenco, e sabendo quais são os jogadores-chave dos Reds quando for dar seu palpite nas melhores casas de apostas do mundo.



Goleiros



Alisson Becker (32 anos);



Caoimhín Kelleher (26 anos);



Vítzslav Jaro (23 anos);



Harvey Davies (21 anos).



Defensores



Virgil van Dijk (33 anos);

Ibrahima Konaté (25 anos);



Joe Gomez (27 anos);



Andrew Robertson (31 anos);



Kostas Tsimikas (28 anos);



Trent Alexander-Arnold (26 anos);



Jarell Quansah (22 anos);



Conor Bradley (21 anos).



Meio-campistas



Dominik Szoboszlai (24 anos);



Alexis Mac Allister (26 anos);



Wataru End (32 anos);



Curtis Jones (24 anos);



Harvey Elliott (21 anos);



Ryan Gravenberch (22 anos);



Tyler Morton (22 anos).



Atacantes



Mohamed Salah (32 anos);



Luis Díaz (28 anos);



Darwin Núñez (25 anos);



Cody Gakpo (25 anos);



Diogo Jota (28 anos);



Federico Chiesa (27 anos).



Capitão



O capitão da equipe é o zagueiro central Virgil van Dijk, que assumiu a braçadeira em 2023.



Reservas



Curtis Jones, Harvey Elliott, Ryan Gravenberch, Wataru End, Diogo Jota e Cody Gakpo são jogadores que sempre figuram entre os suplentes.



Técnico



O atual comandante dos Reds é o holandês Arne Slot e seus auxiliares são Johnny Heitinga e Spike Hulshoff.



Melhores casas para apostar no Liverpool hoje







Melhores mercados para apostar no jogo do Liverpool hoje



Existem muitas possibilidades de apostas no Liverpool nas bets que pagam rápido. Tanto no Campeonato Inglês como em competições de nível europeu. Inclusive, o time foi campeão da Premier League 24/25.



Finalizações no alvo



Esse é um mercado específico das apostas esportivas que pode trazer bons resultados. O Liverpool é um time que finaliza bastante, especialmente com Salah e Luis Díaz. Dependendo do adversário, dá para buscar apostas em número de chutes certos da equipe ou até mesmo quantos jogadores acertam o gol ao longo do jogo.



Vitória dos Reds jogando em Anfield



Jogar em Anfield é outra história! O Liverpool transformou seu estádio em uma fortaleza, impulsionado por uma torcida incansável. Quando atua em casa, o time impõe pressão desde o primeiro minuto, sufocando os adversários e criando chances o tempo todo.



Escanteios para o Liverpool



Se tem uma coisa que o Liverpool faz bem, é pressionar os rivais o tempo todo. É realmente algo fora do comum. Quem assiste à Premier League já percebeu isso. Esse estilo de jogo gera muitos escanteios, então apostar no Liverpool para ter mais escanteios que o adversário pode ser uma estratégia interessante.



Liverpool marca o primeiro gol do jogo

Sabendo de toda essa pressão que os Reds gostam de fazer (especialmente nos primeiros 45 minutos de jogo), dar um palpite de que o Liverpool irá abrir o marcador é uma excelente bet - se o jogo for em Anfield, preste ainda mais atenção nisso.



Handicap



Quando enfrenta equipes de um patamar mais baixo, o Liverpool costuma “atropelar”. O mercado de handicap é uma ótima alternativa para quem acredita que os Reds vão ganhar com mais de um gol de diferença.

Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Liverpool?



Betano, bet365, Esportes da Sorte e Estrelabet são casas altamente recomendáveis para apostas no Liverpool.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Liverpool?



Mais de 2.5 gols e vitória do Liverpool são opções interessantes de apostas nos jogos da equipe de Anfield.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Liverpool?



A Esportes da Sorte, casa regulamentada no Brasil, oferece freebets para você apostar no Liverpool hoje.



Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente