Palpite Grêmio Hoje: Saiba Onde Apostar Com As Melhores Odds

Confira onde apostar no Grêmio hoje! Veja as melhores casas de apostas e mercados para palpites no time e aproveite as melhores promoções.

Um dos times mais tradicionais do nosso país, multicampeão tanto no Brasil quanto internacionalmente, e um dos maiores vencedores da Libertadores, entra em campo hoje para provar seu apelido de "Imortal". Conhecido por sua garra, o time luta até o final em busca de um bom resultado e você pode acompanhar essas odds em bets que pagam rápido.



O Tricolor do Sul é sempre um dos times com grandes chances de conquistar títulos nas competições, tornando-se uma excelente opção para apostas. Com sua postura aguerrida, o time frequentemente gera oportunidades em outros mercados, como cartões amarelos e número de faltas. É também uma equipe ofensiva, que busca constantemente o ataque pelas laterais, o que abre espaço para apostas no número de escanteios.



Se você deseja conhecer as melhores casas de apostas do mundo para investir no Grêmio, continue acompanhando e saiba tudo sobre o time.

Equipe atual do Tricolor Gaúcho



O Grêmio está passando por um processo de renovação, especialmente após a recente troca de treinador. Mano Menezes assumiu o comando, depois da demissão de Gustavo Quinteros. O time contratou jogadores para diversas posições solicitadas por Quinteros, mas ainda chegou Marlon, reforçando o elenco de forma significativa.



Entre os novos nomes, destacam-se o goleiro Tiago Volpi, os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido, o zagueiro Wagner Leonardo, além dos meio-campistas Cuéllar e Camilo, e o atacante Cristian Oliveira. Com essas adições, o Grêmio chega com um elenco robusto e bem preparado para a sequência da temporada.



Goleiros



Gabriel Grando;



Tiago Volpi.



Defensores



Walter Kannemann;



Wagner Leonardo;



Rodrigo Ely;



Jemerson;



Natã;



Gustavo Martins.



João Lucas;

João Pedro;



Lucas Esteves;



Marlon;



Mayk;



Luan Candido;



Igor Serrote.



Meio-campistas



Villasanti;



Cuéllar;



Edenílson;



Franco Cristaldo;



Monsalve;



Nathan;



Camilo;



Dodi;



Ronald.



Atacantes



Pavón;



Francis Amuzu;



Aravena;



Matias Arezo;



Braithwaite;



André Henrique;



Cristian Oliveira.



Capitão



O capitão da equipe é o meio-campista e que já está a alguns anos no clube, o paraguaio Villasanti.



Reservas



Matias Arezo é o principal reserva, juntamente com Amuzu, Cuéllar, Gustavo Martins, Igor Serrote e Monsalve. Os quais sempre estão presentes em jogos, até mesmo como titulares, muitas vezes.



Técnico



O Tricolor Gaúcho acabou demitindo seu técnico Gustavo Quinteros e foi logo ao mercado para contratar novo treinador, sendo que Mano Menezes foi o escolhido para assumir o cargo.



Melhores mercados para apostar no jogo do Grêmio hoje



Existem diversos mercados disponíveis para apostar no Grêmio, mas selecionei os que considero mais relevantes para o estilo de jogo da equipe, que é bastante ofensivo e sempre caracteriza-se por uma forte presença física em campo. Confira os mercados que separei:



Cartões Amarelos



O Grêmio costuma adotar uma postura aguerrida em campo, e isso pode resultar em uma quantidade considerável de faltas e cartões amarelos, principalmente em partidas mais disputadas. Apostar no número de cartões amarelos é interessante, principalmente se o time estiver enfrentando adversários conhecidos por uma forte marcação ou por um estilo de jogo mais físico.



Número de Escanteios



Conhecido por um jogo ofensivo, o time busca constantemente o ataque pelas laterais. Isso aumenta as chances de escanteios durante a partida. Apostar nesse mercado pode ser vantajoso, especialmente considerando a intensidade do time nas jogadas pelas beiradas do campo. Vejo essa aposta como uma excelente oportunidade, já que o time não hesita em pressionar.



Ambas as Equipes Marcam (Sim)



Este mercado é uma ótima opção se você acredita que o Grêmio terá um desempenho ofensivo sólido, mas também estará vulnerável aos contra-ataques do adversário. Apostar em “Ambas as Equipes Marcam” pode ser interessante, considerando que o time é forte no ataque, mas, às vezes, deixa espaços na defesa.



Marcador de Gol (Jogador Específico)



Se você tem confiança em jogadores como Braithwaite, Cristian Oliveira ou até mesmo alguém do meio-campo como o número dez, Cristaldo, apostar no "Marcador de Gol" pode ser uma boa opção. Se você acha que esses jogadores têm grande chance de balançar as redes, esse mercado oferece boas odds para apostar diretamente nos artilheiros do Grêmio.



Número de Faltas



Dado o estilo físico do Grêmio, o número de faltas tende a ser uma boa aposta. Se o time estiver enfrentando um adversário com uma abordagem mais agressiva, as faltas podem ser frequentes. Apostar no número de faltas pode ser uma boa forma de aproveitar esse estilo de jogo.



Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Grêmio?



As melhores casas para apostar no Grêmio incluem plataformas confiáveis como Bet365, Betano, SportingBet e Esportes da Sorte. Essas casas oferecem uma ampla gama de mercados e odds competitivas, além de promoções atrativas para quem deseja apostar no time.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Grêmio?



O melhor mercado para apostar no Grêmio depende do estilo de jogo do time, mas mercados como "Número de Cartões", "Ambas Equipes Marcam" e "Número de Escanteios" são sempre boas opções, já que o Grêmio é conhecido por seu jogo ofensivo e forte presença física.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Grêmio?



Sim, muitas casas de apostas oferecem bônus interessantes, como o bets aumentadas da Esportes da Sorte, que permite apostar gratuitamente em jogos do Grêmio.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente