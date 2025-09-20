Manchester United x Chelsea 20/09: Previsões e Onde Assistir

Palpite Manchester United x Chelsea: onde assistir, prováveis escalações e os mercados para o clássico deste sábado (20), pela 5ª rodada da Premier League

Confira o palpite para Manchester United x Chelsea para a quinta rodada da Premier League. O duelo acontece neste sábado (20), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford.



O United busca ajustes sob Amorim, enquanto o Chelsea chega confiante após a goleada sobre o West Ham.



Para apostar, a BetMGM oferece as melhores odds e diversos mercados. Veja estatísticas, escalações prováveis e análises completas para este clássico.



Melhores Odds para Manchester United x Chelsea



Antes de partir para os prognósticos United x Chelsea, vale dar aquela olhada nas odds das melhores casas de apostas. Abaixo, montei uma tabela com as cotações médias para vitória de cada time, empate e também o mercado de ambas marcam – sim.



Claro que esses números podem oscilar até a bola rolar, então é sempre bom conferir as odds atualizadas antes de fechar seu palpite hoje na Premier League.

Casa de Apostas Vitória do Bayern Empate Vitória do Chelsea Ambas marcam (sim) Multibet 2,95 3,40 2,20 1,72 Superbet 3,00 3,30 2,25 1,70 Estrela Bet 2,90 3,35 2,28 1,75 Betnacional 2,85 3,50 2,15 1,68 BetMGM 2,98 3,45 2,22 1,73

Os números mostram que o Chelsea tem leve favoritismo mesmo atuando fora, mas o empate paga bem e a vitória do United tem retorno elevado devido ao momento instável dos Red Devils.



Os 5 melhores palpites para Manchester United x Chelsea



A seguir apresento os mercados que enxergo como mais interessantes para este duelo de sábado. Cada opção vem acompanhada da odd média em uma casa de apostas. Lembre-se de que estes palpites Manchester United x Chelsea são indicativos e não garantem green, ok?



Detalhes dos 5 melhores palpites



Para que você entenda meu ponto de vista, mostro abaixo cada palpite para Manchester United x Chelsea hoje. Além disso, dou um panorama geral de cada bet. Se liga:



Palpite 1 – Mais de 1,5 gols no jogo



O encontro coloca frente a frente duas equipes com ataques talentosos e defesas que ainda dão espaços. O United marcou em três dos quatro primeiros jogos da Premier League, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Burnley.



>> Aposte com odds de 1,35 na Multibet



O Chelsea, por sua vez, balançou as redes em todos os jogos desde a estreia e aplicou goleada por 5 a 1 no West Ham. A tendência é de um jogo movimentado, com pelo menos dois gols.







Palpite 2 – Ambas equipes marcam – Sim



Além de ter bons atacantes como Bruno Fernandes, o United costuma dar chances ao adversário.



>> Aposte com odds de 1,72 na Estrela Bet



O Chelsea também mostra força ofensiva com João Pedro, Moisés Caicedo e Cole Palmer, mas vem sofrendo na parte defensiva. Vejo ambos marcando.







Palpite 3 – Vitória do Chelsea



O momento do Chelsea é melhor: a equipe de Enzo Maresca está com um início de temporada bastante promissor.



>> Aposte com odds de 2,25 na Superbet



Já o United perdeu para Arsenal e Manchester City e ainda tenta se ajustar. Com qualidade no meio-campo e maior volume de jogo, aqui vamos de aposta simples 1x2 nos Blues.







Palpite 4 – Mais de 8,5 escanteios no jogo



Bora pegar um mercado diferenciado? Ambas as equipes jogam de forma ofensiva e exploram as pontas.



>> Aposte com odds de 1,80 na Betnacional



O United costuma cruzar bolas para Diallo e Zirkzee, enquanto o Chelsea abusa de Garnacho e João Pedro para buscar a área. Isso costuma gerar muitos escanteios. Estimo pelo menos nove cantos na partida.







Palpite 5 – Resultado exato 1 a 2 para o Chelsea



Para quem busca odds maiores, combinar o favoritismo do time londrino com um placar específico pode ser interessante.



>> Aposte com cota de 9,00 na BetMGM



O United pode marcar com uma jogada individual de Bruno Fernandes ou Mbeumo, mas o Chelsea tende a ser mais consistente e pode vencer por 2 a 1. Essa opção é mais arriscada, ok?







Outros mercados para apostar em Manchester United x Chelsea



Além dos palpites que ofereci acima, existem outras opções para esse grande clássico do final de semana. Veja abaixo mais possibilidades de aposta para Manchester United x Chelsea:







Campeonato Inglês – Estatísticas e números relevantes



A Premier League 2025–26 começou com equilíbrio e algumas surpresas. O momento é claramente melhor para o time londrino, mas, como você sabe, em clássicos tudo pode acontecer (principalmente na Primeira Divisão Inglesa). Confira fatos que podem influenciar seu palpite em United x Chelsea:



A maior goleada fora de casa até aqui foi justamente a vitória do Chelsea por 5 a 1 sobre o West Ham;

O clássico de Manchester na penúltima rodada terminou com derrota do United por 3 a 0 contra o City;

No último jogo entre United e Chelsea, em maio de 2025, os Blues venceram por 1 a 0 com gol de Marc Cucurella;

As equipes somam 15 títulos ingleses desde 2003; é um duelo tradicional que costuma ter gols e emoções.



Próximas partidas do Campeonato Inglês



Para contextualizar essa rodada da PL, veja as datas dos outros duelos deste fim de semana que promete ser agitado (20/09/2025):



Liverpool x Everton – 08h30 (sábado);



Brighton x Tottenham – 11h00 (sábado);



Burnley x Nottingham Forest – 11h00 (sábado);



West Ham x Crystal Palace – 11h00 (sábado);



Wolves x Leeds – 11h00 (sábado);



Fulham x Brentford – 16h00 (sábado);



Bournemouth x Newcastle – 10h00 (domingo);



Sunderland x Aston Villa - 10h00 (domingo);



Arsenal x Manchester City - 12h30 (domingo).



Fique de olho nesses jogos, pois podem mexer na classificação da Premier League.



Como chega o Manchester United



Os Red Devils vivem momento de transição sob o comando de Amorim. O time começou a liga inglesa com derrota para o Arsenal por 1 a 0, empate por 1 a 1 com o Fulham, vitória emocionante por 3 a 2 contra o Burnley e derrota no derby para o Manchester City por 3 a 0.



O elenco costuma jogar no 4231, com Bruno Fernandes organizando o meio, mas sente a falta de consistência defensiva.



Resultados recentes do Manchester United



Manchester United 0 x 1 Arsenal (Premier League);



Fulham 1 x 1 Manchester United (Premier League);



Burnley 2 x 3 Manchester United (Premier League);



Manchester United 0 x 3 Manchester City (Premier League).



Destaques do Manchester United



Bruno Fernandes é o destaque, responsável pela criação e pelos pênaltis. O jovem Alejandro Garnacho também chama atenção e deve ser titular no ataque ao lado de Rashford.



Como chega o Chelsea



O Chelsea vive fase positiva sob comando de Maresca. O time empatou sem gols com o Crystal Palace na estreia, goleou o West Ham por 5 a 1, venceu o Fulham por 2 a 0 e empatou com o Brentford em 2 a 2 graças a um gol de Fábio Carvalho nos acréscimos. Com 8 pontos, ocupa o quinto lugar e busca a liderança.



Resultados recentes do Chelsea



Bayern 3 x 1 Chelsea (Champions League);



Chelsea 0 x 0 Crystal Palace (Premier League);



West Ham 1 x 5 Chelsea (Premier League);



Chelsea 2 x 0 Fulham (Premier League);



Brentford 2 x 2 Chelsea (Premier League).



Destaques do Chelsea



O ataque da equipe da capital inglesa conta com João Pedro e Moisés Caicedo, enquanto Reece James e Gibbons são as válvulas de escape pelos lados do campo.



Melhores plataformas para apostar na Premier League



Veja na sequência quais são as melhores casas de apostas para dar o seu prognóstico para Manchester United x Chelsea:







Histórico dos últimos confrontos entre Manchester United e Chelsea



United e Chelsea costumam protagonizar clássicos imprevisíveis. Veja abaixo os resultados recentes, segundo a plataforma da APWin:



16/05/2025 – Chelsea 1 x 0 Manchester United – o gol de Cucurella garantiu a vitória dos Blues;



03/11/2024 – Manchester United 1 x 1 Chelsea – Bruno Fernandes abriu o placar de pênalti e Moisés Caicedo empatou de voleio;



04/04/2024 – Chelsea 4 x 3 Manchester United – Cole Palmer marcou hattrick e virou o jogo com dois gols nos acréscimos;



25/05/2023 – Manchester United 4 x 1 Chelsea – goleada que garantiu o retorno dos Red Devils à Champions League.



Escalações das equipes para o jogo da Premier League



Os técnicos só vão bater o martelo mesmo na hora H, mas dá para ter uma boa ideia dos times que vão a campo. Com base nos elencos, desfalques e no que vêm treinando, veja as prováveis escalações de Manchester United x Chelsea:



Provável escalação do Manchester United



Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw, Noussair Mazraoui; Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo e Zirkzee.



Provável escalação do Chelsea



Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Cole Palmer, Garnacho; João Pedro.



Onde assistir Manchester United x Chelsea?



O clássico entre Manchester United e Chelsea pode ser acompanhado no Brasil pela ESPN, disponível na plataforma Star+.



Para quem prefere transmissão online, também pode assistir ao vivo pelo streaming da bet365, onde é possível fazer palpites em tempo real e acompanhar cada lance do jogo.



Se você é fã da Premier League e quer assistir Manchester United x Chelsea ao vivo de forma segura e confiável, essas são as melhores opções para não perder nenhum momento do confronto entre dois gigantes do futebol inglês.



Estatísticas relevantes para seus palpites



A seguir separei estatísticas de Manchester United x Chelsea para que você mande bem na hora de apostar no clássico da rodada da PL:



O Chelsea está invicto no Campeonato Inglês após quatro rodadas.

O United sofreu oito gols em quatro jogos, média de 2 por partida.

A última vez que o United venceu o Chelsea foi em maio de 2023 (4 a 1).

O Chelsea marcou pelo menos dois gols em três dos últimos quatro jogos, incluindo a goleada no West Ham.

Bruno Fernandes participou de gols em três dos quatro jogos do United, sendo peça-chave nas bolas paradas.

Nos confrontos diretos recentes, ambos marcaram em três dos quatro jogos listados.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Manchester United x Chelsea pela Premier League?



O jogo vai acontecer no Old Trafford, em Manchester. O jogo está marcado para 20 de setembro de 2025 às 17h30 (horário de Brasília).



Onde assistir Manchester United x Chelsea?



A partida será transmitida ao vivo para o Brasil pelos canais ESPN (via Star+) e pela plataforma de streaming da própria Premier League.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Pelo momento recente, o Chelsea é ligeiramente favorito, mas clássicos ingleses costumam ser equilibrados. O United quer se recuperar e tem apoio da torcida.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



