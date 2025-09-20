Manchester United x Chelsea 20/09: Previsões e Onde Assistir

Palpite Manchester United x Chelsea – Campeonato Inglês – 20/09/2025Palpite Manchester United x Chelsea: onde assistir, prováveis escalações e os mercados para o clássico deste sábado (20), pela 5ª rodada da Premier League
Confira o palpite para Manchester United x Chelsea para a quinta rodada da Premier League. O duelo acontece neste sábado (20), às 13h30 (de Brasília), no Old Trafford.
O United busca ajustes sob Amorim, enquanto o Chelsea chega confiante após a goleada sobre o West Ham.
Melhores Odds para Manchester United x Chelsea
Antes de partir para os prognósticos United x Chelsea, vale dar aquela olhada nas odds das melhores casas de apostas. Abaixo, montei uma tabela com as cotações médias para vitória de cada time, empate e também o mercado de ambas marcam – sim.
Claro que esses números podem oscilar até a bola rolar, então é sempre bom conferir as odds atualizadas antes de fechar seu palpite hoje na Premier League.
|Casa de Apostas
|Vitória do Bayern
|Empate
|Vitória do Chelsea
|Ambas marcam (sim)
|Multibet
|2,95
|3,40
|2,20
|1,72
|Superbet
|3,00
|3,30
|2,25
|1,70
|Estrela Bet
|2,90
|3,35
|2,28
|1,75
|Betnacional
|2,85
|3,50
|2,15
|1,68
|BetMGM
|2,98
|3,45
|2,22
|1,73
Os números mostram que o Chelsea tem leve favoritismo mesmo atuando fora, mas o empate paga bem e a vitória do United tem retorno elevado devido ao momento instável dos Red Devils.
Os 5 melhores palpites para Manchester United x Chelsea
A seguir apresento os mercados que enxergo como mais interessantes para este duelo de sábado. Cada opção vem acompanhada da odd média em uma casa de apostas. Lembre-se de que estes palpites Manchester United x Chelsea são indicativos e não garantem green, ok?
- Mais de 1,5 gols no jogo, com odds de 1,35 na Multibet
- Ambas equipes marcam – Sim, com odds de 1,72 na Estrela Bet
- Vitória do Chelsea, com odds de 2,25 na Superbet
- Mais de 8,5 escanteios no jogo, com odds de 1,80 na Betnacional
- Resultado Exato 1–2 para o Chelsea, com cota de 9,00 na BetMGM
Detalhes dos 5 melhores palpites
Para que você entenda meu ponto de vista, mostro abaixo cada palpite para Manchester United x Chelsea hoje. Além disso, dou um panorama geral de cada bet. Se liga:
Palpite 1 – Mais de 1,5 gols no jogo
O encontro coloca frente a frente duas equipes com ataques talentosos e defesas que ainda dão espaços. O United marcou em três dos quatro primeiros jogos da Premier League, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Burnley.
O Chelsea, por sua vez, balançou as redes em todos os jogos desde a estreia e aplicou goleada por 5 a 1 no West Ham. A tendência é de um jogo movimentado, com pelo menos dois gols.
Palpite 2 – Ambas equipes marcam – Sim
Além de ter bons atacantes como Bruno Fernandes, o United costuma dar chances ao adversário.
O Chelsea também mostra força ofensiva com João Pedro, Moisés Caicedo e Cole Palmer, mas vem sofrendo na parte defensiva. Vejo ambos marcando.
Palpite 3 – Vitória do Chelsea
O momento do Chelsea é melhor: a equipe de Enzo Maresca está com um início de temporada bastante promissor.
Já o United perdeu para Arsenal e Manchester City e ainda tenta se ajustar. Com qualidade no meio-campo e maior volume de jogo, aqui vamos de aposta simples 1x2 nos Blues.
Palpite 4 – Mais de 8,5 escanteios no jogo
Bora pegar um mercado diferenciado? Ambas as equipes jogam de forma ofensiva e exploram as pontas.
O United costuma cruzar bolas para Diallo e Zirkzee, enquanto o Chelsea abusa de Garnacho e João Pedro para buscar a área. Isso costuma gerar muitos escanteios. Estimo pelo menos nove cantos na partida.
Palpite 5 – Resultado exato 1 a 2 para o Chelsea
Para quem busca odds maiores, combinar o favoritismo do time londrino com um placar específico pode ser interessante.
O United pode marcar com uma jogada individual de Bruno Fernandes ou Mbeumo, mas o Chelsea tende a ser mais consistente e pode vencer por 2 a 1. Essa opção é mais arriscada, ok?
Outros mercados para apostar em Manchester United x Chelsea
Além dos palpites que ofereci acima, existem outras opções para esse grande clássico do final de semana. Veja abaixo mais possibilidades de aposta para Manchester United x Chelsea:
Campeonato Inglês – Estatísticas e números relevantes
A Premier League 2025–26 começou com equilíbrio e algumas surpresas. O momento é claramente melhor para o time londrino, mas, como você sabe, em clássicos tudo pode acontecer (principalmente na Primeira Divisão Inglesa). Confira fatos que podem influenciar seu palpite em United x Chelsea:
- A maior goleada fora de casa até aqui foi justamente a vitória do Chelsea por 5 a 1 sobre o West Ham;
- O clássico de Manchester na penúltima rodada terminou com derrota do United por 3 a 0 contra o City;
- No último jogo entre United e Chelsea, em maio de 2025, os Blues venceram por 1 a 0 com gol de Marc Cucurella;
- As equipes somam 15 títulos ingleses desde 2003; é um duelo tradicional que costuma ter gols e emoções.
Próximas partidas do Campeonato Inglês
Para contextualizar essa rodada da PL, veja as datas dos outros duelos deste fim de semana que promete ser agitado (20/09/2025):
- Liverpool x Everton – 08h30 (sábado);
- Brighton x Tottenham – 11h00 (sábado);
- Burnley x Nottingham Forest – 11h00 (sábado);
- West Ham x Crystal Palace – 11h00 (sábado);
- Wolves x Leeds – 11h00 (sábado);
- Fulham x Brentford – 16h00 (sábado);
- Bournemouth x Newcastle – 10h00 (domingo);
- Sunderland x Aston Villa - 10h00 (domingo);
- Arsenal x Manchester City - 12h30 (domingo).
Fique de olho nesses jogos, pois podem mexer na classificação da Premier League.
Como chega o Manchester United
Os Red Devils vivem momento de transição sob o comando de Amorim. O time começou a liga inglesa com derrota para o Arsenal por 1 a 0, empate por 1 a 1 com o Fulham, vitória emocionante por 3 a 2 contra o Burnley e derrota no derby para o Manchester City por 3 a 0.
O elenco costuma jogar no 4231, com Bruno Fernandes organizando o meio, mas sente a falta de consistência defensiva.
Resultados recentes do Manchester United
- Manchester United 0 x 1 Arsenal (Premier League);
- Fulham 1 x 1 Manchester United (Premier League);
- Burnley 2 x 3 Manchester United (Premier League);
- Manchester United 0 x 3 Manchester City (Premier League).
Destaques do Manchester United
Bruno Fernandes é o destaque, responsável pela criação e pelos pênaltis. O jovem Alejandro Garnacho também chama atenção e deve ser titular no ataque ao lado de Rashford.
Como chega o Chelsea
O Chelsea vive fase positiva sob comando de Maresca. O time empatou sem gols com o Crystal Palace na estreia, goleou o West Ham por 5 a 1, venceu o Fulham por 2 a 0 e empatou com o Brentford em 2 a 2 graças a um gol de Fábio Carvalho nos acréscimos. Com 8 pontos, ocupa o quinto lugar e busca a liderança.
Resultados recentes do Chelsea
- Bayern 3 x 1 Chelsea (Champions League);
- Chelsea 0 x 0 Crystal Palace (Premier League);
- West Ham 1 x 5 Chelsea (Premier League);
- Chelsea 2 x 0 Fulham (Premier League);
- Brentford 2 x 2 Chelsea (Premier League).
Destaques do Chelsea
O ataque da equipe da capital inglesa conta com João Pedro e Moisés Caicedo, enquanto Reece James e Gibbons são as válvulas de escape pelos lados do campo.
Melhores plataformas para apostar na Premier League
Veja na sequência quais são as melhores casas de apostas para dar o seu prognóstico para Manchester United x Chelsea:
Histórico dos últimos confrontos entre Manchester United e Chelsea
United e Chelsea costumam protagonizar clássicos imprevisíveis. Veja abaixo os resultados recentes, segundo a plataforma da APWin:
- 16/05/2025 – Chelsea 1 x 0 Manchester United – o gol de Cucurella garantiu a vitória dos Blues;
- 03/11/2024 – Manchester United 1 x 1 Chelsea – Bruno Fernandes abriu o placar de pênalti e Moisés Caicedo empatou de voleio;
- 04/04/2024 – Chelsea 4 x 3 Manchester United – Cole Palmer marcou hattrick e virou o jogo com dois gols nos acréscimos;
- 25/05/2023 – Manchester United 4 x 1 Chelsea – goleada que garantiu o retorno dos Red Devils à Champions League.
Escalações das equipes para o jogo da Premier League
Os técnicos só vão bater o martelo mesmo na hora H, mas dá para ter uma boa ideia dos times que vão a campo. Com base nos elencos, desfalques e no que vêm treinando, veja as prováveis escalações de Manchester United x Chelsea:
Provável escalação do Manchester United
- Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw, Noussair Mazraoui; Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo e Zirkzee.
Provável escalação do Chelsea
- Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo; Neto, Cole Palmer, Garnacho; João Pedro.
Onde assistir Manchester United x Chelsea?
O clássico entre Manchester United e Chelsea pode ser acompanhado no Brasil pela ESPN, disponível na plataforma Star+.
Para quem prefere transmissão online, também pode assistir ao vivo pelo streaming da bet365, onde é possível fazer palpites em tempo real e acompanhar cada lance do jogo.
Se você é fã da Premier League e quer assistir Manchester United x Chelsea ao vivo de forma segura e confiável, essas são as melhores opções para não perder nenhum momento do confronto entre dois gigantes do futebol inglês.
Estatísticas relevantes para seus palpites
A seguir separei estatísticas de Manchester United x Chelsea para que você mande bem na hora de apostar no clássico da rodada da PL:
- O Chelsea está invicto no Campeonato Inglês após quatro rodadas.
- O United sofreu oito gols em quatro jogos, média de 2 por partida.
- A última vez que o United venceu o Chelsea foi em maio de 2023 (4 a 1).
- O Chelsea marcou pelo menos dois gols em três dos últimos quatro jogos, incluindo a goleada no West Ham.
- Bruno Fernandes participou de gols em três dos quatro jogos do United, sendo peça-chave nas bolas paradas.
- Nos confrontos diretos recentes, ambos marcaram em três dos quatro jogos listados.
Perguntas frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Manchester United x Chelsea pela Premier League?
O jogo vai acontecer no Old Trafford, em Manchester. O jogo está marcado para 20 de setembro de 2025 às 17h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Manchester United x Chelsea?
A partida será transmitida ao vivo para o Brasil pelos canais ESPN (via Star+) e pela plataforma de streaming da própria Premier League.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Pelo momento recente, o Chelsea é ligeiramente favorito, mas clássicos ingleses costumam ser equilibrados. O United quer se recuperar e tem apoio da torcida.
Recado do autor
