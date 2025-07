Flamengo x São Paulo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Flamengo x São Paulo com escalações, onde assistir ao vivo e análise completa do duelo pelo Brasileirão Série A

Com a liderança do Brasileirão Série A em jogo, o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã neste sábado, 12 de julho, às 16h30, em duelo válido pela 13ª rodada da competição.



O Rubro-Negro chega como favorito, em ótima fase e brigando pela liderança da competição. Já o Tricolor Paulista tenta recuperar terreno após uma sequência de resultados instáveis, buscando voltar ao grupo dos primeiros colocados. Tudo isso após a pausa para o Mundial de Clubes, que inclusive o Flamengo jogou.



A seguir, você confere o melhor palpite para Flamengo x São Paulo, as prováveis escalações, onde assistir ao jogo e as melhores odds na Betano para apostar com segurança.



Melhores Odds para Flamengo x São Paulo no Brasileirão



Com o retorno do Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes, Flamengo e São Paulo prometem um duelo movimentado no Maracanã.



As casas de apostas já divulgaram suas cotações para o confronto, e quem busca valor nas apostas encontra boas oportunidades em diferentes mercados. Confira abaixo as melhores odds atualizadas nas melhores casas de apostas:



Casa de Apostas

Vitória do Flamengo

Vitória do São Paulo

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Betano

1.47 4.20 8.00 2.30 2.15 Estrela Bet

1.42 4.20 7.50 2.33 2.10 bet365

1.45 4.00 7.50 2.37 2.15 BetMGM

1.48 4.30 7.00 2.38 2.20

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Flamengo x São Paulo



O confronto entre Flamengo x São Paulo promete um jogaço, rivalidade e boas chances para quem quer aproveitar excelentes apostas. A seguir, separei os 5 melhores palpites Flamengo x São Paulo, com base no momento das equipes e estatísticas.



Vitória do Flamengo



O Rubro-Negro venceu 5 dos últimos 6 jogos no Maracanã e vive um bom momento, com 25 vitórias nas últimas 40 partidas. No retorno do Brasileirão Série A, quer manter a liderança e tem tudo para repetir o desempenho dominante de jogos recentes.



Apesar de o histórico do confronto São Paulo x Flamengo ser equilibrado, o momento favorece o time carioca. Esse é um palpite Flamengo com ótima chance de acerto e boas cotações nas melhores casas de apostas.



Ambos Marcam: Sim



Nos últimos 7 jogos do Tricolor, 6 terminaram com ambas as equipes balançando as redes. O Flamengo também teve 3 dos últimos 4 jogos com essa ocorrência, mostrando que seus sistemas ofensivos e defensivos deixam espaço para gols dos dois lados.



Esse é um dos palpites Flamengo x São Paulo mais consistentes com base nas estatísticas de Flamengo x São Paulo recentes. O jogo tende a ser movimentado, e as chances de gols para os dois lados são grandes.



Mais de 2.5 gols



Os números são claros: 5 dos últimos 6 jogos do São Paulo tiveram 3 gols ou mais. Já o Flamengo, com média de quase 2 gols por jogo, também costuma se envolver em partidas com placares altos, como mostrou contra o Bayern e o Chelsea.



Por isso, esse palpite Flamengo x São Paulo é ideal para quem espera um confronto ofensivo. A linha de mais de 2.5 gols aparece como tendência forte entre as partidas de Flamengo x São Paulo.



São Paulo marca pelo menos 1 gol



O Tricolor balançou as redes em 5 dos últimos 6 jogos, mostrando consistência ofensiva mesmo nos tropeços. A equipe teve destaque contra Talleres e Náutico, mantendo presença no ataque.

Considerando que o Flamengo sofreu gols em 3 das últimas 4 partidas, este é um palpite São Paulo promissor. Ele combina com estratégias de múltiplas apostas envolvendo as classificações de Flamengo x São Paulo.



Flamengo ganha com handicap -1



O time carioca venceu por 2 ou mais gols em 3 dos últimos 5 jogos no Maracanã, incluindo a goleada sobre o Fortaleza (5x0). Contra um São Paulo instável, pode repetir o domínio.

Esse palpite Flamengo x São Paulo é ideal para quem confia em uma vitória convincente do mandante. O mercado de handicap oferece retorno mais alto, perfeito para apostadores experientes.



Outros mercados para apostar em Flamengo x São Paulo







Campeonato Brasileiro - Série A



Após a pausa determinada pela participação de quatro clubes na Copa do Mundo de Clubes, o Campeonato Brasileiro retoma suas atividades na 13ª rodada, marcada por um confronto de destaque entre Flamengo x São Paulo, no Maracanã.



O Flamengo lidera a tabela com 24 pontos em 11 partidas, seguido de perto por Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras, sendo que a diferença entre o segundo e o quarto colocado é de apenas dois pontos. O cenário é de forte equilíbrio, e cada rodada pode alterar significativamente as disputas por Libertadores, Sul-Americana ou mesmo contra o rebaixamento.



Essa 13ª rodada do Brasileirão se torna um marco importante, já que é o primeiro desafio das equipes após a pausa. Os resultados neste momento são decisivos e podem influenciar diretamente as classificações de Flamengo x São Paulo, além da trajetória de ambos no restante da temporada.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão

Internacional x EC Vitória – 12/07/2025 – 16:30;



– 12/07/2025 – 16:30; Vasco da Gama x Botafogo – 12/07/2025 – 18:30;



– 12/07/2025 – 18:30; Bahia x Atlético-MG – 12/07/2025 – 21:00;



– 12/07/2025 – 21:00; Corinthians x RB Bragantino – 13/07/2025 – 19:00;



– 13/07/2025 – 19:00; Cruzeiro x Grêmio – 13/07/2025 – 20:30;



– 13/07/2025 – 20:30; Fortaleza x Ceará – 13/07/2025 – 20:30;



– 13/07/2025 – 20:30; Juventude x Sport Recife – 14/07/2025 – 20:00;



– 14/07/2025 – 20:00; Santos x Palmeiras – Adiado – Hora a definir;



– Adiado – Hora a definir; Mirassol x Fluminense – Adiado – Hora a definir.

Flamengo - Todo o ano é favorito ao título!



Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo lidera o Brasileirão e chega embalado após conquistas importantes na temporada — Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e ótimas performances no Mundial de Clubes (notavelmente a vitória sobre o Chelsea).



A equipe apresenta um futebol ofensivo, com média de 77 % de aproveitamento nas competições, consolidando-se como um dos favoritos ao título novamente. O retrospecto é expressivo: no Brasileirão, soma vitórias contundentes, incluindo goleadas por 6×0 e 5×0 (contra Juventude e Fortaleza) .



No Mundial de Clubes, impressionou com o 3×1 sobre o Chelsea, antes de ser eliminado por 4×2 pelo Bayern de Munique. Esse desempenho recente reforça o status do Flamengo como favorito ao título mais uma vez.



Últimos resultados do Flamengo



Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique – Copa do Mundo de Clubes – 29/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 29/06/2025; Los Angeles FC 1 x 1 Flamengo – Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025; Flamengo 3 x 1 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 20/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 20/06/2025; Flamengo 2 x 0 Espérance – Copa do Mundo de Clubes – 16/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 16/06/2025; Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Brasileirão Série A – 01/06/2025.



São Paulo - Quando vai começar a jogar no Brasileirão?



O São Paulo vive fase desafiadora no Brasileirão 2025, ocupando atualmente a 14ª posição, distante do G4 e flertando com a zona de alerta. com apenas duas vitórias, seis empates e quatro derrotas em 12 jogos, totalizando 12 pontos.



O grande problema do São Paulo tem sido o número de desfalques. A lista inclui Lucas Moura, Calleri e Luiz Gustavo, todos afastados por lesão. Esses desfalques comprometem o desempenho ofensivo e dificultam a criação de jogadas, refletindo nas estatísticas de São Paulo x Flamengo.



Nos últimos jogos, o São Paulo venceu apenas duas vezes (contra o Talleres e Náutico) e perdeu para Bahia, Vasco e Mirassol, resultados que impactam diretamente nas classificações de Flamengo x São Paulo e na confiança do torcedor. Ainda assim, o time marcou em 20 dos últimos 36 jogos e teve mais de 2.5 gols em 16 desses confrontos, o que pode indicar boas opções de aposta.



Últimos resultados do São Paulo



São Paulo 1 x 3 Vasco da Gama – Brasileirão Série A – 12/06/2025;



– Brasileirão Série A – 12/06/2025; Bahia 2 x 1 São Paulo – Brasileirão Série A – 31/05/2025;



– Brasileirão Série A – 31/05/2025; São Paulo 2 x 1 Talleres Córdoba – Copa Libertadores – 27/05/2025;



– Copa Libertadores – 27/05/2025; São Paulo 0 x 2 Mirassol – Brasileirão Série A – 24/05/2025;



– Brasileirão Série A – 24/05/2025; Náutico 1 x 2 São Paulo – Copa do Brasil – 20/05/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As partidas de Flamengo x São Paulo têm sido disputadas com placares apertados, reforçando o caráter imprevisível do clássico. Esse retrospecto recente é um fator importante para quem busca um bom palpite Flamengo x São Paulo, especialmente em mercados como gols, resultado e ambos marcam.



São Paulo 0 x 0 Flamengo – Amistoso – 19/01/2025;



– Amistoso – 19/01/2025; São Paulo 1 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 03/08/2024;



– Brasileirão Série A – 03/08/2024; Flamengo 2 x 1 São Paulo – Brasileirão Série A – 17/04/2024;



– Brasileirão Série A – 17/04/2024; São Paulo 1 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 06/12/2023;



– Brasileirão Série A – 06/12/2023; São Paulo 1 x 1 Flamengo – Copa do Brasil – 24/09/2023.



Escalações das equipes para o Brasileirão



As escalações de Flamengo x São Paulo para a 13ª rodada do Brasileirão devem refletir o momento oposto vivido por cada equipe. Enquanto o Rubro-Negro vem de boas atuações no Mundial de Clubes, o Tricolor tenta superar uma sequência de desfalques importantes e retomar o equilíbrio tático.



Flamengo



Filipe Luís deve manter a base que enfrentou o Bayern de Munique, apostando no entrosamento e na força ofensiva do elenco. Bruno Henrique e Arrascaeta seguem como referências, enquanto o meio-campo ganha consistência com Pulgar e De la Cruz.



Goleiro: Rossi;



Rossi; Defensores: Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro;



Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Meio-campistas: Jorginho, De la Cruz e Arrascaeta;



Jorginho, De la Cruz e Arrascaeta; Atacantes: Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata.



São Paulo



Com vários desfalques, Hernán Crespo deve recorrer a uma formação alternativa. Lucas Moura, Calleri e Luiz Gustavo seguem fora, mas nomes como Oscar e Alisson devem dar sustentação ao meio e à transição ofensiva.



Goleiro: Rafael;



Rafael; Defensores: Sabino, Franco e Ferraresi;



Sabino, Franco e Ferraresi; Meio-campistas: Díaz, Oscar, Alisson, Antonio e Cédric;



Díaz, Oscar, Alisson, Antonio e Cédric; Atacantes: Francisco e André Silva.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Ambos marcam ocorreu em 3 dos últimos 4 jogos do Flamengo e em 6 dos últimos 7 do São Paulo;

Mais de 2.5 gols apareceram em 5 dos últimos 6 jogos do São Paulo e em boa parte das partidas recentes do Flamengo;

O Flamengo marcou primeiro em 25 de 40 jogos; o São Paulo sofreu o primeiro gol em 6 dos últimos 8;

O Rubro-Negro venceu 5 dos últimos 6 em casa; o Tricolor perdeu 3 dos últimos 4 jogos;

O São Paulo teve 24 jogos sem sofrer gol nas últimas 40 partidas, contra 12 do Flamengo.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão?



A partida entre Flamengo x São Paulo será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste sábado, 12 de julho de 2025, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série



Onde assistir Flamengo x São Paulo?



O duelo entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo. O jogo também pode ser acompanhado em tempo real por aplicativos de esportes e nas casas que oferecem streaming para apostadores cadastrados.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Com base no momento atual e nas odds das melhores casas de apostas, o Flamengo é o favorito para vencer o confronto. Jogando em casa, o Rubro-Negro vive melhor fase e lidera o campeonato, enquanto o Tricolor chega pressionado por derrotas recentes.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

