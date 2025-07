Flamengo x Fluminense: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Flamengo x Fluminense com escalações, estatísticas e tudo sobre o clássico entre Fluminense x Flamengo no Brasileirão 2025

Um dos maiores clássicos do mundo, o famoso Fla-Flu acontece neste domingo, dia 20 de julho, às 19h30, no Maracanã, em clássico válido pela 15ª rodada do Brasileirão. O Flamengo busca manter a liderança da competição, enquanto o Fluminense tenta repetir feitos do Mundial de Clubes, seguindo o caminho das vitórias.



Com muita rivalidade em campo e objetivos bem distintos, o confronto promete ser um dos mais importantes da rodada. Cheio de excelentes odds, pode ser a aposta esportiva ideal que você está procurando.



Quer saber quem leva a melhor no clássico carioca? Continue lendo para conferir o palpite em Flamengo x Fluminense, escalações, estatísticas e os mercados mais promissores nas melhores casas de apostas, como a Estrela Bet, que oferece ótimas odds para este jogo.

Melhores Odds para Flamengo x Fluminense no Brasileirão



Se você está de olho no palpite para Flamengo x Fluminense para apostar com inteligência no clássico carioca deste domingo, a análise das melhores odds é um passo bem importante. A seguir, confira a tabela com as melhores casas de apostas, as principais linhas de mercado e onde encontrar as odds mais vantajosas para Fluminense x Flamengo.

Casa de Apostas

Vitória do Flamengo

Empate

Vitória do Fluminense

Mais de 2.5 gols na partida Empate Anula (Fluminense) Br4bet 1.62 3.60 5.33 2.10 3.75 Brazino 1.72 3.70 5.00 2.10 3.50 Luva Bet 1.70 3.71 5.34 2.13 3.70 Multibet 1.64 3.75 5.66 2.15 3.90

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Flamengo x Fluminense



Analisei a fundo as estatísticas de Flamengo x Fluminense, o desempenho recente dos dois times e o cenário da 15ª rodada do Brasileirão. Com base nisso, separei os 5 melhores palpites para você explorar com confiança. Abaixo, você encontra o palpite para Flamengo x Fluminense ideal para cada tipo de mercado.



Vitória do Flamengo



O Flamengo vive fase superior em comparação ao rival. Com 26 gols marcados e apenas 5 sofridos em 13 jogos, o Rubro-Negro tem a defesa menos vazada do campeonato e o melhor ataque. Venceu 26 de seus últimos 42 jogos na temporada e aparece como favorito segundo as melhores casas de apostas, com odds na casa de 2.00.



Nos confrontos diretos, também leva vantagem: são 6 vitórias nos últimos 15 clássicos, contra apenas 3 do Fluminense. Jogando no Maracanã com apoio da torcida, o time de Tite chega com mais consistência e qualidade coletiva, um palpite Flamengo sólido para o apostador mais conservador.







Mais de 1.5 gols do Flamengo



Com média de 2.0 gols por jogo, o Flamengo tem sido letal no ataque, especialmente jogando no Maracanã. Contra o São Paulo, por exemplo, marcou dois gols com facilidade e criou 2.7 grandes chances por jogo na média da temporada.



Mesmo com a defesa do Fluminense apresentando bons números, o time de Diniz sofreu 2 gols do Chelsea e 2 do Inter de Milão recentemente. Se o Flamengo mantiver seu ritmo ofensivo, esse palpite para Flamengo x Fluminense acima de 1.5 gols do Rubro-Negro tem grande valor.







Mais de 4.5 cartões



Ambas as equipes mantêm médias próximas de 1.5 a 1.7 cartões por jogo, e se tratam de um dos clássicos mais tensos do país. O Fluminense comete 12.5 faltas por partida e o Flamengo, 11.3 — número suficiente para atrair a atenção do árbitro em um jogo de alta rivalidade.



Em 4 dos últimos 6 encontros, esse mercado foi batido com tranquilidade. Se o jogo começar com entradas duras e discussões, essa aposta ganha ainda mais valor. Um ótimo mercado alternativo para quem conhece o peso das partidas de Flamengo e Fluminense.







Mais de 9.5 finalizações no gol (total combinado)



Com 5.17 finalizações certas por jogo do Flamengo e 4.65 do Fluminense, a média combinada já ultrapassa 9.8, valor que justifica uma aposta neste mercado. Além disso, ambos os times criam chances claras: 2.7 para o Fla e 1.8 para o Flu.



Esse mercado é ideal para quem busca ação e volume ofensivo. Em um clássico onde ambos têm qualidade técnica no meio-campo, é provável que as defesas sejam testadas com frequência. Excelente opção em partidas de Flamengo e Fluminense que tendem a ser abertas.







Fluminense com mais cartões amarelos



O Tricolor tem média de 2.14 cartões por partida, enquanto o Flamengo leva 1.81. Além disso, em clássicos, o Fluminense tende a cometer mais faltas (12.5 por jogo contra 11.3 do Flamengo), aumentando o risco de advertências.



Dado o equilíbrio técnico, é provável que o Flu precise fazer mais faltas táticas para conter o volume ofensivo rubro-negro. Este é um palpite Fluminense técnico dentro desta partida, ideal para compor apostas múltiplas.







Outros mercados para apostar em Flamengo x Fluminense







Campeonato Brasileiro - Série A



A 15ª rodada do Brasileirão Série A 2025 marca um momento decisivo na tabela. O Cruzeiro assumiu a liderança com 30 pontos, seguido de perto por Flamengo e Bragantino, ambos com 27. A disputa pelo G4 está intensa, com o Bahia e o Palmeiras logo atrás. Na parte de baixo, Sport Recife vive crise profunda, com apenas 3 pontos e -15 de saldo, enquanto Fortaleza, Juventude e Vitória também lutam contra o rebaixamento.



Nos destaques individuais, Kaio Jorge (Cruzeiro) lidera a artilharia com 12 gols, e De Arrascaeta (Flamengo) brilha com 9 gols e 4 assistências. No aspecto disciplinar, Matheuzinho (Corinthians) lidera em cartões amarelos. Essa rodada é vital para quem busca entrar no G6 ou fugir do Z4, impactando diretamente as classificações de Flamengo e Fluminense e de todo o campeonato.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Fortaleza x Bahia – 19/07/2025 – 16:00;



Vasco x Grêmio – 19/07/2025 – 17:30;



– 19/07/2025 – 17:30; Mirassol x Santos – 19/07/2025 – 18:30;



– 19/07/2025 – 18:30; São Paulo x Corinthians – 19/07/2025 – 21:00;



Vitória x RB Bragantino – 20/07/2025 – 16:00;



– 20/07/2025 – 16:00; Cruzeiro x Juventude – 20/07/2025 – 16:00;



– 20/07/2025 – 16:00; Sport Recife x Botafogo – 20/07/2025 – 17:30;



– 20/07/2025 – 17:30; Palmeiras x Atlético-MG – 20/07/2025 – 17:30;



– 20/07/2025 – 17:30; Internacional x Ceará – 20/07/2025 – 11:00.



Flamengo - Quer conquistar a liderança



O Flamengo chega embalado sob o comando de Filipe Luís, que assumiu o time com uma proposta ofensiva e tem colhido bons resultados. Vice-líder do Brasileirão Série A 2025 com 27 pontos, o Rubro-Negro quer aproveitar o bom momento para pressionar o líder Cruzeiro, depois de perder para o Santos de Neymar.



A equipe venceu três dos últimos cinco jogos e mostrou solidez defensiva, sofrendo apenas um gol nas últimas duas rodadas do nacional. O grande destaque segue sendo De Arrascaeta, com 9 gols e 4 assistências na temporada, decisivo em jogos grandes. Sem desfalques relevantes, o Flamengo terá força máxima no clássico.



Últimos resultados do Flamengo



Santos 1 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



– Brasileirão Série A – 16/07/2025; Flamengo 2 x 0 São Paulo – Brasileirão Série A – 12/07/2025;



– Brasileirão Série A – 12/07/2025; Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique – Copa do Mundo de Clubes – 29/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 29/06/2025; Los Angeles FC 1 x 1 Flamengo – Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 24/06/2025; Flamengo 3 x 1 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 20/06/2025.



Fluminense - Será que consegue repetir o que fez no mundial?



O Fluminense fez bonito no Mundial de Clubes, vencendo adversários fortes como Inter de Milão e Al-Hilal, e chegando até a semifinal, onde foi superado pelo Chelsea. A equipe de Renato Portaluppi mostrou organização defensiva e eficiência no ataque durante a competição, o que deixou a torcida esperançosa para o restante da temporada.



Mas a volta ao Brasileirão não foi das melhores. O time tricolor perdeu para o Cruzeiro na última rodada e viu sua posição no campeonato ameaçada. Agora, no clássico contra o Flamengo, o Fluminense precisa retomar a boa forma exibida no cenário internacional para não se distanciar da parte de cima da tabela.



Últimos resultados do Fluminense



Fluminense 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 17/07/2025;



– Brasileirão Série A – 17/07/2025; Fluminense 0 x 2 Chelsea – Copa do Mundo de Clubes – 08/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 08/07/2025; Fluminense 2 x 1 Al-Hilal – Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 04/07/2025; Inter de Milão 0 x 2 Fluminense – Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025;



– Copa do Mundo de Clubes – 30/06/2025; Mamelodi Sundowns 0 x 0 Fluminense – Copa do Mundo de Clubes – 25/06/2025;



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O clássico Fla-Flu é sempre cercado de equilíbrio, e os números recentes reforçam isso. Nos últimos confrontos entre as equipes, o retrospecto mostra vantagem do Flamengo, mas não é absurda. Em termos de gols, as partidas vêm sendo marcadas por placares apertados, com forte disputa tática. Confira abaixo os resultados mais recentes do confronto:



Flamengo 0 x 0 Fluminense – Carioca – 16/03/2025;



– Carioca – 16/03/2025; Fluminense 1 x 2 Flamengo – Carioca – 12/03/2025;



– Carioca – 12/03/2025; Fluminense 0 x 0 Flamengo – Carioca – 08/02/2025;



– Carioca – 08/02/2025; Flamengo 0 x 2 Fluminense – Brasileirão Série A – 17/10/2024;



– Brasileirão Série A – 17/10/2024; Fluminense 0 x 1 Flamengo – Brasileirão Série A – 23/06/2024.

Escalações das equipes para o Brasileirão



Tanto Flamengo quanto Fluminense devem manter o esquema tático 4-2-3-1 para o clássico. As duas equipes chegam com importantes desfalques, especialmente no setor ofensivo. A seguir, veja as prováveis escalações de Flamengo x Fluminense, os técnicos responsáveis e os jogadores que ficam de fora.



Flamengo



Flamengo vem com força máxima no meio, mesmo sem Pedro, afastado por indisciplina. Arrascaeta comanda o setor ofensivo, auxiliado por Jorginho e Luis Araujo. A defesa tem Danilo e Léo Ortiz como pilar da consistência defensiva.



Goleiro: Rossi;



Rossi; Defensores: Varela, Danilo, Léo Ortiz e Wesley;



Varela, Danilo, Léo Ortiz e Wesley; Volantes: Allan e Jorginho;



Allan e Jorginho; Meias: Bruno Henrique, Arrascaeta e Luis Araújo;



Bruno Henrique, Arrascaeta e Luis Araújo; Atacante: Plata.

Fluminense



Sob o comando de Renato Gaúcho, o Tricolor Carioca deve repetir a base que brilhou no Mundial, mesmo com Ganso e Otávio fora da lista. Cano é a principal referência no ataque, enquanto Soteldo e Kano compõem um trio ofensivo veloz e técnico, sendo que Arias foi vendido e seu último jogo foi contra o Cruzeiro. Veja a provável escalação do Fluzão:



Goleiro: Fábio;



Fábio; Defensores: G. Fuentes, Freytes, T. Silva e Samuel Xavier;



G. Fuentes, Freytes, T. Silva e Samuel Xavier; Volantes: Hércules e Martinelli;



Hércules e Martinelli; Meias: Soteldo, Nonato e Keno;



Soteldo, Nonato e Keno; Atacante: Cano;



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Flamengo tem média de 2,0 gols por jogo, contra 1,3 do Fluminense;

O Fluminense, apesar do ataque criativo, tem aproveitamento menor nas finalizações (4,3 chutes certos/jogo contra 6,2 do Fla);

O time de Filipe Luís tem 9 jogos sem sofrer gols no Brasileirão, enquanto o Fluminense tem 3;

Ambos os times marcaram em 15 de 42 jogos do Fla e 18 de 43 do Flu na temporada;

Em escanteios, o Rubro-Negro também leva vantagem: média de 6,38 contra 5,62 do Tricolor.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Fluminense pelo Brasileirão?



A partida entre Flamengo x Fluminense será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, palco tradicional dos clássicos cariocas.



Onde assistir Flamengo x Fluminense?



Você poderá assistir Flamengo x Fluminense ao vivo pelo canal Premiere, com transmissão exclusiva para assinantes direto do Maracanã.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Flamengo chega como favorito, com melhor campanha, ataque mais eficiente e defesa mais sólida que o Fluminense nesta edição do Brasileirão.



Recado do autor



