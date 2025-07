Internacional x Ceará: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Internacional e Ceará se enfrentam neste domingo, 20 de julho, às 11h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão Série A. O Colorado tenta embalar após vitória magra sobre o Vitória e busca maior regularidade para se firmar no G6.



Já o Vozão vem de bom resultado no clássico contra o Fortaleza e mira a zona de classificação para torneios continentais. Com ambos os times vivendo fases distintas, o confronto promete equilíbrio e tensão.



Confira abaixo o palpite para Internacional x Ceará, escalações prováveis, estatísticas, retrospecto e onde encontrar as melhores casas de apostas com odds atrativas, como a BetMGM, que oferece cotações competitivas para este duelo.



Melhores Odds para Internacional x Ceará no Brasileirão



O duelo entre Internacional e Ceará, neste domingo, movimenta o mercado das apostas esportivas. Com o Inter favorito em casa e o Ceará embalado por bons resultados recentes, as casas oferecem boas cotações. Confira abaixo as melhores odds para apostar em Internacional x Ceará nas melhores casas de apostas:



Casa de Apostas

Vitória do Internacional

Empate

Vitória do Ceará

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

BetMGM 1.83 3.45 4.60 2.43 2.20 EstrelaBet 1.81 3.33 4.75 2.30 2.12 Esportes da Sorte 1.82 3.35 4.54 2.28 2.12 Multibet 1.83 3.40 4.75 2.30 2.15

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Internacional x Ceará



Com momentos distintos na Série A, Internacional x Ceará promete um duelo equilibrado. Enquanto o Colorado aposta na força do Beira-Rio, o Vozão vem motivado por bons resultados recentes fora de casa. A seguir, veja os 5 melhores palpites para Internacional x Ceará, com base nas estatísticas, desempenho recente e odds de valor.



Ambas marcam: Não



Com base nas estatísticas e classificações do Internacional e Ceará, a aposta em "ambas marcam: não" é bastante promissora.



Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes, pelo menos um dos lados terminou sem marcar. Isso reflete a postura conservadora nos confrontos diretos, especialmente quando há equilíbrio técnico e muito em jogo, como é o caso da 15ª rodada do Brasileirão.



>> Aposte com excelentes Odds na Multibet



O Internacional terminou 14 de 33 partidas sem sofrer gols, enquanto o Ceará também garantiu o zero no placar em 15 de 34 jogos. Quando olhamos para o retrospecto recente das partidas do Internacional e Ceará, vemos que os dois clubes costumam alternar bons e maus momentos ofensivos, mas mantêm consistência defensiva. Esse cenário justifica bem essa linha de aposta.







Empate no 1º tempo



Um dos palpites mais sólidos para este duelo é o empate no 1º tempo, considerando a postura tática das equipes nos primeiros 45 minutos.



O Internacional venceu o 1º tempo em apenas 9 de 33 jogos, enquanto o Ceará teve mais sucesso nesse quesito (13 em 34), mas ainda assim indica equilíbrio.



>> Aposte grátis na Esportes da Sorte



Nos confrontos diretos, três dos últimos cinco terminaram empatados no intervalo, o que reforça essa tendência. A média baixa de gols nos primeiros tempos dessas equipes é reforçada pelos dados de gols marcados e gols sofridos, ambos abaixo de 1 por jogo até o intervalo. Por isso, esse é um bom palpite no Ceará x Internacional para quem busca segurança.







Vitória do Internacional



Apesar da consistência defensiva do Ceará, o fator casa e a superioridade técnica colocam o Colorado como favorito. O Internacional venceu 17 de seus 33 jogos em 2025 e tem média de 1.61 gols por partida, além de apresentar xG superior ao do adversário (1.58 contra 0.93). A equipe ainda venceu 2 dos últimos 3 confrontos diretos com o Vozão.



>> Aposte no Internacional na Estrela Bet



Na análise de palpite no Internacional, o histórico no Beira-Rio pesa muito: o time tem aproveitamento acima de 70% como mandante. Considerando que o Ceará tem oscilado fora de casa, a vitória simples do Inter ganha valor nas melhores casas de apostas, com odds atrativas na faixa de 1.85 a 1.88.







Mais de 4.5 cartões



Um confronto entre duas equipes pressionadas no meio da tabela tende a gerar nervosismo. A média de cartões nos jogos do Internacional é de 2.0, enquanto o Ceará apresenta 2.06 — o que somado dá 4.06 por jogo. Assim, o mercado de mais de 4.5 cartões aparece como um palpite técnico baseado em dados consistentes.



>> Aproveite para apostar em cartões na BetMGM



O retrospecto de partidas de Internacional x Ceará costuma envolver disputas intensas no meio-campo e uso frequente de faltas táticas. Com arbitragem rigorosa, esse mercado pode ser resolvido ainda no segundo tempo.







Menos de 10 escanteios



A média de escanteios por jogo do Inter é 5.85, enquanto o Ceará soma 5.41, totalizando 11.2, muito próximo do limite. Em jogos equilibrados, com marcação forte e finalizações de média distância, é comum que a incidência de escanteios seja mais baixa.



>> Aposte em Odds Aumentadas na Betano



Em confrontos anteriores, as estatísticas de Internacional x Ceará mostram que esse mercado foi confirmado em 3 dos últimos 5 jogos entre os times. Apostadores mais cautelosos podem buscar menos de 10.5 escanteios, enquanto os mais agressivos têm bom retorno em linhas abaixo.







Outros mercados para apostar em Internacional x Ceará



Campeonato Brasileiro - Série A



A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025 marca um ponto de atenção na temporada, com os principais clubes buscando se consolidar nas faixas superiores da tabela. Flamengo, Cruzeiro e Bragantino lideram com 27 pontos, enquanto Bahia e Palmeiras seguem próximos, mantendo a disputa acirrada pelo G4.



No meio da tabela, o Ceará SC, em 10º lugar com 18 pontos, tenta manter a consistência e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Já o Internacional, apenas na 14ª colocação com 14 pontos, precisa reagir para se afastar da parte inferior.



Na parte de baixo, Vitória, Juventude e Fortaleza lutam ponto a ponto para sair do Z-4, enquanto o Sport Recife segue isolado na lanterna com apenas 3 pontos. Além da tabela, os destaques individuais também pesam: Kaio Jorge lidera a artilharia com 11 gols, e Fabiano, do Ceará, aparece entre os jogadores mais advertidos, o que pode impactar as escalações de Internacional x Ceará nesta rodada.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Fortaleza x Bahi a – 19/07/2025 – 16:00;



a – 19/07/2025 – 16:00; Vasco x Grêmio – 19/07/2025 – 17:30;



– 19/07/2025 – 17:30; Mirassol x Santos – 19/07/2025 – 18:30;



– 19/07/2025 – 18:30; São Paulo x Corinthians – 19/07/2025 – 21:00;



– 19/07/2025 – 21:00; Vitória x RB Bragantino – 20/07/2025 – 16:00;



– 20/07/2025 – 16:00; Cruzeiro x Juventude – 20/07/2025 – 16:00;



– 20/07/2025 – 16:00; Sport Recife x Botafogo – 20/07/2025 – 17:30;



– 20/07/2025 – 17:30; Palmeiras x Atlético-MG – 20/07/2025 – 17:30;



– 20/07/2025 – 17:30; Flamengo x Fluminense – 20/07/2025 – 19:30.



Internacional - Precisa continuar vencendo



O Internacional chega à 15ª rodada pressionado por resultados irregulares e ocupa apenas a 14ª colocação no Brasileirão Série A 2025. O time soma 14 pontos e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.



Mesmo com oscilações, o Colorado ainda aposta na qualidade de nomes como Alan Patrick, Borré e Rochet para reencontrar o bom futebol. A equipe deve ter desfalques pontuais no setor defensivo, o que aumenta a responsabilidade dos titulares nas escalações de Internacional x Ceará.



Últimos resultados do Internacional



Internacional 1 x 0 Vitória – Brasileirão Série A – 12/07/2025;



– Brasileirão Série A – 12/07/2025; Atlético-MG 2 x 0 Internacional – Brasileirão Série A – 06/07/2025;



– Brasileirão Série A – 06/07/2025; Internacional 0 x 2 Fluminense – Brasileirão Série A – 01/06/2025;



– Brasileirão Série A – 01/06/2025; Internacional 2 x 1 Bahia – Copa Libertadores – 28/05/2025;



– Copa Libertadores – 28/05/2025; Sport Recife 1 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 25/05/2025.



Ceará - Vencer fora de casa é importante!



O Ceará chega embalado para a 15ª rodada após uma boa sequência de resultados fora de casa. O time ocupa a 10ª colocação no Brasileirão Série A com 18 pontos e tenta se aproximar da zona de classificação para a Sul-Americana.



Vencer o Internacional fora de casa seria essencial para consolidar essa reação. Entre os destaques da equipe estão Pedro Raul, referência no ataque, e o meia Lourenço, que comanda a criação. No entanto, o lateral Fabiano é um dos mais advertidos do campeonato com 5 cartões amarelos e isso pode prejudicar o time ou ser aliado na hora do palpite Ceará em cartões.



Últimos resultados do Ceará



Ceará 0 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



– Brasileirão Série A – 16/07/2025; Fortaleza 0 x 1 Ceará – Brasileirão Série A – 13/07/2025;



– Brasileirão Série A – 13/07/2025; Sport Recife 0 x 0 Ceará – Copa do Nordeste – 09/07/2025;



– Copa do Nordeste – 09/07/2025; Sampaio Corrêa 1 x 2 Ceará – Copa do Nordeste – 07/06/2025;



– Copa do Nordeste – 07/06/2025; Botafogo 3 x 2 Ceará – Brasileirão Série A – 04/06/2025;



– Brasileirão Série A – 04/06/2025; Ceará 0 x 1 Atlético-MG – Brasileirão Série A – 01/06/2025.

Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O retrospecto recente das partidas de Internacional x Ceará mostra um equilíbrio considerável entre as equipes, com leve vantagem para o Colorado. Em 15 confrontos diretos, foram 6 vitórias do Internacional, 5 empates e 4 vitórias do Ceará.



Nos últimos cinco jogos do duelo, a maioria terminou com placares apertados e poucos gols, o que pode influenciar diretamente no seu palpite Internacional x Ceará para a 15ª rodada do Brasileirão. Veja os resultados:



Internacional 2 x 1 Ceará – Brasileirão Série A – 26/10/2022;



– Brasileirão Série A – 26/10/2022; Ceará 1 x 1 Internacional – Brasileirão Série A – 02/07/2022;



– Brasileirão Série A – 02/07/2022; Ceará 0 x 0 Internacional – Brasileirão Série A – 06/10/2021;



– Brasileirão Série A – 06/10/2021; Internacional 1 x 1 Ceará – Brasileirão Série A – 20/06/2021;



– Brasileirão Série A – 20/06/2021; Ceará 0 x 2 Internacional – Brasileirão Série A – 07/01/2021.

Escalações das equipes para o Brasileirão



Tanto Internacional quanto Ceará chegam com formações consistentes no tradicional esquema 4-2-3-1, mas também com desfalques importantes que podem influenciar diretamente nos rumos da partida. A seguir, veja as prováveis escalações de Internacional x Ceará, os técnicos à frente de cada equipe e os atletas fora do jogo.



Internacional



Sob o comando de Roger Machado, o Internacional aposta em uma formação ofensiva com Alan Patrick na armação e Rafael Borré como referência no ataque. O time tem baixas no meio-campo e na defesa, e ainda há dúvida sobre a presença do lateral Bernabei. Mesmo assim, mantém uma estrutura sólida para tentar vencer em casa.



Goleiro: Rochet;



Rochet; Defensores: Gabriel, Clayton, Vitão, Aguirre;



Gabriel, Clayton, Vitão, Aguirre; Volantes: Bruno Henrique, Thiago Maia;



Bruno Henrique, Thiago Maia; Meias: Wesley, Alan Patrick, Carbonero;



Wesley, Alan Patrick, Carbonero; Atacante: Rafael Borré.

Ceará



Comandado por Léo Condé, o Ceará vem com força quase máxima, mas terá desfalques importantes como o zagueiro Luiz Otávio e o meia Lucas Mugni, este último, inclusive, é o líder de assistências da equipe na temporada. A formação aposta na força ofensiva de Pedro Raul e na criatividade de Lourenço para surpreender o Inter no Beira-Rio.



Goleiro: Bruno;



Bruno; Defensores: M. Bahia, Machado, Marllon, Fabiano;



M. Bahia, Machado, Marllon, Fabiano; Volantes: Fernando Sobral, Diego;



Fernando Sobral, Diego; Meias: P. Henrique, Lourenço, Galeano;



P. Henrique, Lourenço, Galeano; Atacante: Pedro Raul.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Internacional foi a primeira equipe a marcar em 17 dos seus 33 jogos na temporada;

Em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, pelo menos uma das equipes não marcou gol;

O Internacional não sofreu gol em 14 de seus 33 jogos, enquanto o Ceará zerou o adversário em 15 de 34 partidas;

O placar terminou em empate no 1º tempo em 3 dos últimos 5 confrontos diretos;

A média de cartões por jogo somando as duas equipes é de 4.06, o que valoriza apostas em mais de 4.5 cartões.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Internacional x Ceará pelo Brasileirão?



A partida entre Internacional x Ceará será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), neste domingo, 20 de julho de 2025, às 11h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.



Onde assistir Internacional x Ceará?



O duelo entre Internacional e Ceará terá transmissão ao vivo no Premiere, com cobertura completa antes, durante e após o jogo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



De acordo com as melhores casas de apostas, o Internacional é o favorito para a vitória. Jogando em casa e com leve vantagem no histórico de confrontos, o Colorado lidera os prognósticos no palpite Internacional x Ceará.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente