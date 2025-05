Palpite Cruzeiro: Saiba Onde Apostar Com As Melhores Odds

Nesta temporada, o Cruzeiro é um dos times mais promissores do futebol brasileiro. A Raposa contratou nomes de peso do cenário nacional, como Gabigol e Dudu. Além disso, o time azul manteve alguns destaques do time da temporada passada com Matheus Pereira, Cássio e outros jogadores.



Todos esses nomes colocam o time de Belo Horizonte numa posição privilegiada entre os apostadores. Esse vai ser um time que muitos jogadores de apostas online vão estar de olho durante toda a temporada.



Se o Cruzeiro cumprir parte das expectativas, será uma equipe com um ataque potente que pode dar ótimos greens para quem apostar nisso. Por outro lado, pela vocação de ataque da equipe, o sistema defensivo pode ser bastante vulnerável ao longo da temporada.



Por isso, se você aposta nas melhores casas de apostas do mundo, fique atento para aproveitar os mercados de gols. Como o Cruzeiro sempre é forte como mandante, vale a pena pensar nas vitórias do clube de Pedrinho jogando em casa.



Equipe atual do Raposa



A Raposa contratou diversos nomes para esta temporada de 2025, entre grandes jogadores e atletas para completar o elenco. Os casos mais mediáticos foram as chegadas de Dudu (ex-Palmeiras), Fabrício Bruno e Gabriel Barbosa (ex-Flamengo) e Fagner (ex-Corinthians).



O capitão atual do time é Lucas Romero, que comanda o meio-campo do time. Confira abaixo alguns dos jogadores do elenco cruzeirense:



Goleiros



Cássio;



Marcelo Eráclito;



Léo Aragão.



Defensores



Kaiki;



William Furtado;



Mateo Gamarra;



Janderson;



Jonathan Jesus;



João Marcelo;



Kauã Prates;



Fagner;

Fabrício Bruno;



Lucas Villalba.



Meio-campistas



Walace;



Matheus Henrique;



Lucas Silva;



Lucas Romero;



Japa;



Matheus Pereira;



Eduardo;



Rodriguinho;

Christian.



Atacantes



Juan Dinenno;



Yannick Bolasie;



Marquinhos;



Wanderson;



Gabriel Barbosa;



Kaio Jorge;



Lautaro Díaz;

Dudu.



Técnico



O técnico atual do Cruzeiro é o português Leonardo Jardim, auxiliado pelo brasileiro Wesley Carvalho.



Reservas



Yannick Bolasie, Janderson, Eduardo e Marquinhos são jogadores que sempre figuram entre os suplentes.



Capitão



Melhores mercados para apostar no jogo do Cruzeiro hoje



Se você está começando nas apostas esportivas online, uma dica importantíssima é seguir de perto um time. Se esse time for o seu do coração, melhor ainda.



No entanto, se você é um apostador mais experiente e analisa as principais equipes do Brasil, com certeza terá que ver os jogos do Cruzeiro. Não se esqueça de escolher uma das bets que pagam rápido. Por isso, vou mencionar 5 mercados de apostas aos quais você deve estar atento quando a Raposa jogar.



Vencedor da partida



Esse mercado é para você que está apenas começando nas bets online. O mercado de Vencedor da Partida ou 1x2 é o mais comum nas apostas.

Você deverá indicar se o Cruzeiro vai ganhar, empatar ou perder a partida. Nesse cenário, fique atento às escalações do time cruzeirense e se o jogo é dentro ou fora de casa.



Total de gols



Se todas as expectativas forem alcançadas, o time da Raposa tem tudo para ter um ataque feroz. Com grandes jogadores de lado de campo, como Kaio Jorge e Gabriel Barbosa no comando ofensivo, é provável que o Cruzeiro supere a marca de total 1.5 gols em muitas partidas.



Quem ganha o 2º tempo



A Raposa tem um time titular um pouco mais envelhecido que seus principais concorrentes. Por isso, é preciso estar atento ao desempenho na segunda metade das partidas. Se você está acompanhando os jogos do Cruzeiro, veja como é o desempenho do time no segundo tempo e faça seus palpites esportivos.



Ambas marcam



Do mesmo jeito que o time faz gols, também sofre. O sistema defensivo cruzeirense é frágil porque o DNA do time é o ataque. É por isso que o mercado de Ambas Marcam pode ser a galinha dos ovos de ouro para você que vai apostar na Raposa.



Total escanteios



A artilharia aérea do time azul de Belo Horizonte é muito alta. Com ótimos jogadores pelo lado de campo, é normal ver a Raposa cruzando bolas para a área adversária. Com isso, a chance de escanteios é ainda maior.



Perguntas frequentes



Quais as melhores casas para dar palpite no Cruzeiro?



As melhores casas para dar palpite no Cruzeiro são a Esportes da Sorte, Betano e Sportingbet. Compare as odds antes de fazer sua aposta.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Cruzeiro?



Na minha opinião, o melhor mercado para fazer palpite no Cruzeiro é o de Total de Gols. A Raposa tem um time que ataca muito e sofre para defender-se.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Cruzeiro?



Você pode aproveitar as freebets da Esportes da Sorte para jogar no Cruzeiro. Também vale a pena ver se a Betfair tem algum bônus para jogos especiais, já que é a patrocinadora máster do time.



Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente