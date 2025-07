Internacional x Fluminense: Palpite e Escalações Atualizadas

Palpite Internacional x Fluminense: Veja quais os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Br4Bet para apostar com confiança na Copa do Brasil.

Internacional e Fluminense se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será no dia 30 de julho de 2025, às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.



O Colorado se classificou para esse confronto após vencer o Maracanã, do Ceará, pela terceira fase do torneio. Já o Tricolor das Laranjeiras superou a Aparecidense, de Goiás, na fase anterior para alcançar as oitavas de final. Se você deseja ficar por dentro das melhores dicas de apostas para a Copa do Brasil, então está no lugar certo.



Aqui vou mostrar quais os melhores palpites para Internacional x Fluminense, as principais casas de apostas, as cotações e as escalações atualizadas. Veja ainda as melhores odds que achei na Br4Bet para esse duelo entre os finalistas da CB de 1992.



Melhores Odds para Internacional x Fluminense na Copa do Brasil



Essas são as melhores odds para apostar em Internacional x Fluminense nas melhores casas de apostas brasileiras.

Casa de Apostas

Vitória do Internacional

Empate

Vitória do Fluminense

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 2.12 2.66 4.25 2.00 2.50 Brazino 2.14 2.85 4.00 2.07 2.46 bet365 2.20 2.75 4.10 2.05 2.60 BetMGM 1.98 3.05 4.10 2.04 2.43

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Internacional x Fluminense



Fluminense x Internacional é um dos confrontos mais pesados das oitavas de final da Copa do Brasil. Quem vencer dará um grande passo rumo à próxima fase e embolsará um prêmio milionário. Para te ajudar, trouxe aqui os melhores palpites para Internacional x Fluminense!



Empate anula aposta – Internacional



A última derrota do Colorado em casa desde abril foi justamente para o Tricolor, pela 11ª rodada do Brasileirão.



Porém, desde a pausa para o Mundial, o time de Roger Machado vem em uma crescente e não perdeu em quatro jogos. Por outro lado, a equipe de Renato Gaúcho foi derrotada nas cinco últimas partidas, incluindo a derrota para o Chelsea.



>> Odds de 1.20 para Dupla Chance na Br4Bet



Com tudo isso, vejo como um excelente palpite para Internacional x Fluminense o mercado “empate anula aposta – Inter”.







Menos de 2,5 Gols



Os quatro últimos duelos entre gaúchos e cariocas acabaram com menos de três gols, incluindo o confronto deste ano pela Série A.



>> Aposte com Odds de 1.42 na BetMGM



Espero que essa seja uma partida bem equilibrada e com os dois times jogando com cautela, então o mercado “menos de 2,5 gols” é uma boa dica de palpite para Internacional x Fluminense.







Alan Patrick – Mais de 0,5 chutes a gol



O capitão do Colorado tem sido um dos principais nomes do time nessa retomada pós-Mundial, com direito a um gol e uma assistência em quatro partidas.



>> Aposte em excelente Odds na Brazino



A sua média de finalizações na direção da meta adversária é de mais de uma por jogo. Sendo assim, vejo o mercado “Alan Patrick – Mais de 0,5 chutes a gol” como uma escolha confiável de palpite para Internacional x Fluminense.







Internacional - Mais de 5,5 escanteios



O time comandado por Roger Machado costuma ter uma presença ofensiva importante quando atua em casa e uma média alta de mais de 6 escanteios por jogo a seu favor.



>> Aproveite Odds de 1.83 em escanteios na bet365



Como a equipe gaúcha deve ir em busca da vitória para sair com vantagem do jogo de ida, o mercado “Internacional - Mais de 5,5 escanteios” é uma dica interessante para quem quer apostar nessa partida.







Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol



Mesmo com apenas três gols na temporada e tendo recebido críticas durante o Mundial por muitas vezes não finalizar quando teve a oportunidade, o centroavante conta com uma boa média de arremates ao gol adversário até aqui.



>> Aposte em SuperOdds na Superbet



Por isso, vejo como muito provável que ele tente pelo menos uma finalização contra o Inter, e o mercado “Everaldo – Mais de 0,5 chutes a gol” me parece ter valor como palpite para Internacional x Fluminense.







Outros mercados para apostar em Internacional x Fluminense







Copa do Brasil 2025



A Copa do Brasil vai afunilando cada vez mais e apenas os melhores times continuam na competição nessa fase. Inter e Fluminense fazem justamente um dos confrontos de peso das oitavas, que conta com surpresas como Retrô, CRB e CSA.



O Colorado entrou na Copa do Brasil apenas na terceira fase, já que havia se classificado para a Copa Libertadores deste ano. Na fase anterior, o time de Porto Alegre eliminou o Maracanã, do Ceará, com duas vitórias.



Por outro lado, o Flu está na competição desde a primeira fase e, de lá para cá, passou por Águia de Marabá, Caxias e Aparecidense. Assim como seu futuro adversário, o Tricolor das Laranjeiras venceu as duas partidas da 3ª fase antes de chegar às oitavas.



Os dois times voltam a se enfrentar quase quatro meses depois do confronto pela 11ª rodada do Brasileirão, que acabou com a vitória da equipe de Renato Gaúcho por 2x0, justamente no Beira-Rio.



Próximas partidas pela Copa do Brasil



Internacional – Vencer para largar bem em casa



Após passar pelo Maracanã com duas vitórias na fase anterior, o Inter quer o triunfo em casa contra o Fluminense para largar na frente em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.



O Colorado está muito bem jogando em casa, tendo sofrido apenas uma derrota nos últimos 9 jogos no Beira-Rio, justamente contra o Tricolor das Laranjeiras pelo Brasileirão. O triunfo em Porto Alegre é fundamental para o Inter ir tranquilo para a decisão no Rio.



A classificação também é primordial para o planejamento do clube, já que o vencedor recebe mais de R$4,5 milhões ao avançar às quartas. Para isso, Roger Machado conta com as estrelas de Alan Patrick, Carboneto e Wesley, todos em ótima fase.



Últimos resultados do Internacional



Internacional 1x1 Vasco;



Santos 1x2 Internacional;



Internacional 1x0 Ceará;



Internacional 1x0 Vitória;



Atlético Mineiro 2x0 Internacional.



Fluminense – Voltar a vencer para se reabilitar na temporada



O Fluminense fez uma ótima Copa do Mundo de Clubes e foi o brasileiro que chegou mais longe na competição. Porém, o futebol do time parece ter se perdido na volta para o Brasil, principalmente com a saída de John Arias.



Desde que perdeu para o Chelsea nas semifinais do Mundial, o Tricolor das Laranjeiras não conseguiu mais vencer e já soma quatro derrotas seguidas no Brasileirão. Com isso, o time despencou na tabela e já vê o Z4 de perto.



O jogo contra o Inter é a chance da equipe treinada por Renato Gaúcho dar a volta por cima e se reabilitar na temporada, para poder continuar lutando por objetivos maiores, como o título da Sul-Americana.



Últimos resultados do Fluminense



São Paulo 3x1 Fluminense;



Fluminense 1x2 Palmeiras;



Flamengo 1x0 Fluminense;



Fluminense 0x2 Cruzeiro;



Fluminense 0x2 Chelsea.



Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As duas equipes têm um grande histórico de confrontos pela Série A e já decidiram até uma Copa do Brasil, em 1992. Na história mais recente, o Flu tem uma leve vantagem. Veja a seguir os últimos confrontos entre Fluminense x Internacional.



Internacional 0x2 Fluminense - 01/06/2025



Internacional 2x0 Fluminense - 08/11/2024



Fluminense 1x1 Internacional - 04/07/2024



Internacional 0x0 Fluminense - 08/11/2023



Internacional 1x2 Fluminense - 04/10/2023



Escalações das equipes para a Copa do Brasil



Os dois treinadores não devem ter desfalques em relação aos times que começaram jogando no final de semana pelo Brasileirão. Confira as escalações de Internacional x Fluminense.



Internacional



O técnico Roger Machado não deve ter problemas para escalar o mesmo time que vem de três vitórias e um empate após a volta do Brasileirão. Não há suspensos ou lesionados nas últimas semanas.



Goleiro: Rochet;



Rochet; Laterais: Bernabei, Aguirre;



Bernabei, Aguirre; Zagueiros: Victor Gabriel, Vitão;



Victor Gabriel, Vitão; Meio-campistas: Alan Patrick, Bruno Henrique e Thiago Maia;



Alan Patrick, Bruno Henrique e Thiago Maia; Atacantes: Carbonero, Wesley e Borré.

Fluminense



Após a saída de John Arias e a lesão de Ignácio, o técnico Renato Gaúcho tenta encontrar a formação ideal, mas não deve trazer muitas mudanças para essa partida.



Goleiro: Fábio;



Fábio; Laterais: Samuel Xavier, Guga;



Samuel Xavier, Guga; Zagueiros: Freytes, Thiago Silva;



Freytes, Thiago Silva; Meio-campistas: Nonato, Hércules e Martinelli;



Nonato, Hércules e Martinelli; Atacantes: John Kennedy, Everaldo e Canobbio.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas para Internacional x Fluminense que vão ajudar você em seus palpites para essa partida.



Alan Patrick é o artilheiro do Internacional na temporada com 12 gols;

O Inter perdeu apenas uma partida das últimas nove disputadas no Beira-Rio;

O Fluminense vem de cinco derrotas seguidas;

Nos últimos seis jogos como visitante, o Tricolor das Laranjeiras só não marcou em uma partida.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Internacional x Fluminense pela Copa do Brasil?



O jogo entre Fluminense x Internacional pela Copa do Brasil acontecerá no dia 30 de julho, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida será às 21h30, horário de Brasília.



Onde assistir Internacional x Fluminense?



A partida entre Internacional x Fluminense terá transmissão ao vivo do SporTV, (TV fechada), do Premiere (Pay-Per-View) e da TV Globo (TV Aberta).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Internacional é o grande favorito para vencer a partida nas principais casas de apostas.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

