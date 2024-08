Rebeca Andrade x Simone Biles: veja ao vivo final do salto na ginástica

Hexacampeão olímpica, a maior estrela globa da ginástica artística, a norte-americana Simone Biles , tem Rebeca Andrade como a primeira rival à altura na carreira. Brasileira com mais medalhas olímpicas , a paulista defende neste sábado, 3, a partir das 11h20min , a coroa do salto.

Um dia depois, as rivais disputaram para ver quem é a ginasta mais completa. Biles levou o ouro do individual geral — prova em que as atletas competem em quatro aparelhos — pela segunda vez, enquanto Rebeca chegou à segunda prata da carreira.

Agora é a vez do salto, especialidade de ambas e aparelho no qual a brasileira chegou a superar Biles durante a prova por equipes. Na segunda-feira, 5, elas voltam a duelas, pela trave de equilíbrio e no solo. Se Rebeca conseguir medalhar mais duas vezes, ela se torna a brasileira com mais pódios olímpicos na história, independentemente de gênero.