Rebeca Andrade festeja prata e mira recorde brasileiro de medalhas: "Privilegiada"

Com bronze e prata nas Olimpíadas de 2024, ginasta já soma quatro medalhas olímpicas no total, comemora novo feito e destaca equipe brasileira

Rebeca Andrade é a segunda melhor ginasta do mundo no individual geral feminino. Na tarde desta quinta-feira, 1º, a brasileira conquistou a medalha de prata para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris . Ela ficou atrás apenas da norte-americana Simone Biles, com quem disputou o primeiro lugar até o fim.

De olho em recorde de atletas brasileiros

Rebeca Andrade ainda tem outras três finais para disputar. A brasileira brigará por mais uma medalha na final do salto, da trave (junto da compatriota Júlia Soares) e do solo. A decisão do salto acontece no próximo sábado, 3, às 11h20min (de Brasília), enquanto as finais da trave e do solo serão na segunda-feira, 5, às 7h38min e 9h23min, respectivamente.

Assim, a atleta foi questionada se vai em busca de se tornar a maior medalhista do País em Olímpiadas. Neste momento, Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, são os donos de tal marca, com cinco conquistas. "Ah, eu penso, não vou mentir não (risos). Quero estar no pódio, mas isso é consequência. Para estar lá, tenho que fazer a minha parte. Esse é o foco", destacou.