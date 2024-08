"Eu não quero mais competir com a Rebeca", diz Biles após disputa acirrada por ouro

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Em uma final emocionante da ginástica artística individual, Simone Biles e Rebeca Andrade conquistaram, respectivamente, ouro e prata na tarde desta quinta-feira, 1°, na Arena Bercy, nas Olimpíadas de Paris-2024. O duelo ficou, desde o início, entre as duas principais ginastas do mundo.

Na disputa individual, Simone Biles teve a vantagem nas notas no salto, na trave e no solo, mas Rebeca se sobressaiu nas barras assimétricas. Após a disputa, a norte-americana falou sobre a competitividade entre as duas.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na fala, ela exaltou a brasileira e falou sobre o cansaço em, finalmente, ter uma oponente da mesma altura.