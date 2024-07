Favoritas, Rebeca Andrade e Simone Biles disputarão as mesmas finais na ginástica em Paris

As atletas estão classificadas paras as finais individuais gerais, salto, solo e trave, além da final em equipe

Neste domingo, 28, foram definidas as finais da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de 2024. Como era esperado pelo público, as duas maiores personagens da disputa se classificaram em quase todas as modalidades.

A brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles conseguiram a qualificação para disputar as mesmas finais: Individual geral, salto, solo e trave. Além disso, também estarão na final por equipes. Com isso, a única categoria em que a "rivalidade" não estará presente será nas paralelas.

Biles desistiu de disputar várias categorias nas Olimpíadas de Tóquio, e teve um retorno triunfante em 2023, no Campeonato Mundial. Por sua vez, Rebeca é uma das principais esperanças de medalha para a delegação brasileira, sendo campeã olímpica de 2020 no salto, bicampeã mundial no salto (2021, 2023) e campeã mundial individual geral de 2022.