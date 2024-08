Veja quanto Rebeca pode ganhar de premiação nos Jogos Olímpicos

Ginasta garante o 2º lugar no individual geral na ginástica, ainda vai disputar três finais e pode embolsar até R$ 1,5 milhão

Rebeca Andrade conseguiu repetir o feito da edição passada da Olimpíada em Tóquio e garantiu mais uma medalha de prata no individual geral na ginástica artística, na última quinta-feira (01/08). Ela travou novo embate inesquecível com Simone Biles, que assegurou o ouro. A segunda colocação também vai render uma grana astronômica para a atleta brasileira.

Isso porque o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) vai lhe dar uma premiação de R$210 mil. Ainda por cima terá um adicional de R$ 140 mil pelo bronze na disputa por equipes na ginástica. Ou seja, ela conta com R$ 350 mil em premiação na Olimpíada de Paris. Por sinal, essa grana pode aumentar. Afinal, Rebeca ainda vai participar de três finais individuais (salto, solo e trave). Caso ganhe três ouros, por exemplo, leva mais R$1 150 milhão. A próxima performance será, neste sábado (03), quando vai para a disputa por aparelhos no salto (é favorita ao lado de Biles).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Rebeca, segunda prata no individual geral em Olimpíadas

O Brasil contou com duas atletas na decisão do individual geral da ginástica artística. Flávia Saraiva ficou apenas na nona colocação, enquanto Rebeca garantiu a segunda colocação, com nota total de 57.932. Atrás apenas de Simone Biles.