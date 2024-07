Rebeca Andrade ganhou todas as medalhas olímpicas da ginástica feminina do Brasil

Com o bronze inédito, a ginasta brasileira de 25 anos alcançou recorde de mulheres brasileiras medalhistas olímpicas. Andrade ganhou todas as medalhas olímpicas da ginástica artística feminina brasileira

Atual campeã olímpica e mundial de salto, a ginasta brasileira Rebeca Andrade fez jus ao título e entregou com perfeição a execução de alta dificuldade que lhe rendeu a maior nota da disputa (15.100). A apresentação decisiva no salto ajudou o Brasil a conquistar a medalha de bronze na final da ginástica artística por equipes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , nesta terça-feira, 30.

Após a disputa acirrada com as chinesas e, depois, com as atletas da Grã-Bretanha, o Brasil fechou em 3º lugar com uma pontuação final de 164.497 pontos.

A medalha de ouro ficou com os Estados Unidos (171.296 pontos) e a de prata com a Itália (165.494 pontos). Essa foi a primeira vez em que o Brasil conquistou o pódio na competição por equipes.

Rebeca Andrade escreve seu nome na história da ginástica mundial

Mas o feito histórico não para por aí: com o pódio, Rebeca Andrade alcançou a marca recorde no ranking de mulheres brasileiras medalhistas olímpicas e ganhou todas as medalhas olímpicas da ginástica artística feminina do Brasil.