Rebeca x Biles: veja comparativo de notas na final da ginástica artística individual

Norte-americana faturou o ouro com 59.131 pontos e a brasileira conquistou a prata com 57.932. Elas ainda irão se enfrentar em outras três provas da ginástica artística individual

Em uma final emocionante da ginástica artística individual, Simone Biles e Rebeca Andrade conquistaram, respectivamente, ouro e prata na tarde desta quinta-feira, 1°, na Arena Bercy, nas Olimpíadas de Paris-2024.

O duelo ficou, desde o início, entre as duas principais ginastas do mundo. Na disputa individual, Simone Biles teve a vantagem nas notas no salto, na trave e no solo, mas Rebeca se sobressaiu nas barras assimétricas.

Confira as notas das duas ginastas:

Salto: Rebeca Andrade - 15.100 / Simone Biles - 15.766



Barras assimétricas: Rebeca Andrade - 14.666 / Simone Biles: 13.733



/ Simone Biles: 13.733 Trave: Rebeca Andrade - 14.133 / Simone Biles - 14.566



Solo: Rebeca Andrade - 14.033 / Simone Biles - 15.066

Após as medalhas conquistadas na ginástica artística por equipes e na geral individual, Simone Biles e Rebeca Andrade ainda irão se enfrentar em outras três finais individuais, sendo elas o salto, a trave e o solo, que irão ocorrer entre o próximo sábado e a próxima segunda-feira, nos dias 3 e 5 de agosto.