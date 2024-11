Onde curtir o litoral de Fortaleza além da Praia do Futuro? Iara Costa indica roteiro

Em Fortaleza, a orla no bairro do Mucuripe oferece diversos equipamentos e opções de lazer Crédito: Matheus Souza/ especial para O POVO

Onde curtir uma praia Fugindo dos clichês Praias do Futuro e de Iracema, a Praia do Mucuripe tem opções para todos os gostos. Além de dois quiosques com comidas e bebidas, o local conta com quadras para vôlei de praia ou beach tennis, duas caiaquerias e espaço de sobra na faixa de areia. É frequentada por quem toma banho de mar, faz piquenique com os amigos e familiares ou, simplesmente, joga a famosa “altinha”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No final do dia, a área ainda possui a mais bela vista do pôr do sol. Não à toa, é meu lugar favorito na Cidade.