Ceará é o 5º destino turístico do país mais buscado no TikTok

O Tiktok é um importante aliado de destinos e marcas na aproximação com as comunidades de viajantes

Para além das dancinhas virais, a plataforma de vídeo Tiktok também é um veículo de busca para quem quer viajar. Na rede social, há uma grande circulação de vídeos e conteúdos envolvendo atrações turísticas, paisagens naturais e cartões-postais.

Nesse contexto, a marcha dos secretários de Turismo, em Brasília, divulgou rankings de buscas turísticas com base em pesquisas feitas no Tiktok, mostrando que o Ceará está em 5º lugar entre as buscas do Brasil.

O Ceará aparece duas vezes no ranking doméstico, segundo levantamento da própria plataforma. Além disso, o estado é o quarto colocado, com mais de 893 milhões de visualizações. Já Jericoacoara, uma das praias cearenses que atrai turistas do mundo inteiro, aparece na décima colocação com mais de 75 milhões de visualizações.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, destaca: “Quando perguntamos, por exemplo, quais fatores influenciaram a motivação da viagem ao nosso destino, a internet aparece com um percentual significativo".

Turismo: 10 destinos brasileiros mais buscados no Tiktok

São Paulo Rio de Janeiro Bahia Minas Gerais Ceará Maranhão Santa Catarina Alagoas Ubatuba (SP) Jericoacoara (CE)

Turismo no Tiktok

O responsável por assuntos de Turismo do TikTok Brasil, Felipe Sintra, destacou na pesquisa divulgada que a plataforma é uma importante aliada de destinos e marcas na aproximação com as comunidades de viajantes.

Conforme divulgado, cerca de de 98% dos usuários da rede social consideram importante viajar e 84% planejam fazer isso no Brasil, dentro do próprio estado (52%) ou para o exterior (41%).

A maioria dos entrevistados responderam que preferem viajar em feriados (53%). No entanto, também foram destaques: o fim do ano (48%), as férias escolares (47%) e os finais de semana (33%). Cerca de 19% responderam que podem e gostam de viajar em qualquer época do ano.

Com relação aos termos mais pesquisados, “viagem trend”, “viagem casal”, “traveleiros”, “cruzeiro viagem”, “viagem com amigos”, “lugares para viajar”, “eu quero viajar”, “viagem” e “viagem de avião” aparecem no ranking. Cerca de dois milhões de buscas foram feitas.

