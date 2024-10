Onde praticar kitesurf em Jericoacoara? Évilla Bonfim indica roteiro

Onde praticar o kite em Jeri

Na região de Jericoacoara, indico a Kitenomad, pois foi onde aprendi a velejar e onde me tornei 100% autônoma nesse esporte que mudou minha vida. Os instrutores são muito experientes, com didática fácil e pacientes com o processo individual do aluno. As aulas acontecem na Praia da Barrinha, em uma área com mar calmo, perfeito para aprender.

No complexo também tem o Terral Gastronomia, restaurante local que preza por insumos orgânicos, peixes e mariscos frescos fornecidos pelos pescadores nativos.

Serviço - Kitenomad