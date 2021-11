Fortaleza: quando ir, o que fazer e tudo sobre a capital cearense

Linda do jeito que é, a Capital do Ceará encontra-se entre os dez destinos turísticos mais procurados do Brasil. Segundo o ranking da ViajaNet, publicado em maio de 2021, a cidade é a segunda mais visada no País nos últimos 24 meses, atrás somente do Rio de Janeiro. Saiba o que fazer em Fortaleza, quando ir e informações sobre a Capital do Ceará

Fortaleza é a capital do Ceará e a quinta maior cidade brasileira em população, com 2,687 milhões de habitantes. A Cidade está situada na região nordeste do Brasil, a 2285 km de Brasília, além de ser a capital brasileira mais próxima da Europa, a 5608 km de Lisboa, em Portugal.



Próxima à linha do equador, a metrópole cearense é ensolarada todo o ano, fazendo calor até na estação chuvosa. Pelos versos do poeta Paula Ney, Fortaleza, A Loura Desposada do Sol, é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, tendo sido o mais buscado do País em janeiro de 2021 e em agosto de 2021 ao lado de salvador.

Com 34 km de litoral de águas quentinhas e boa parte dele equipado com excelentes barracas de praia, restaurantes à beira-mar muito comuns na Cidade, Fortal City, como a apelidaram carinhosamente os nativos, é o local perfeito para quem ama o calor, a praia e a gastronomia nordestina, especialmente quando o assunto é marisco.

Mas não tem só praia em Fortal City, não. A Cidade engloba um parque municipal imensamente maior que o nova iorquino Central Park. O Parque do Cocó, com seus 11.552km², é ótimo para a prática de atividades ao ar livre: piqueniques, caminhadas, corridas etc., além de ser um local de preservação de fauna e flora. Também há área de preservação de dunas dentro da cidade, situada no bairro Sabiaguaba, no extremo leste de Fortaleza, onde pessoas costumam assistir ao pôr-do-sol. Nessa mediação, encontra-se ainda o mangue do rio Cocó, bacia fluvial que dá nome ao parque mencionado anteriormente.



Além disso, em Fortaleza há mercados de produtos típicos, excelentes restaurantes para todos os gostos, museus e shopping centers com diversas lojas e extensas praças de alimentação e o famoso Centro Fashion, centro de compras para onde vão muitas pessoas de todo o brasil e de outros países abastecer guarda-roupas e fazer estoque para revendas fora do Ceará e do País.

As imagens fazem parte do "Parque Estadual do Cocó: o sonho verde de Fortaleza" , livro-álbum sobre fauna e flora do Parque do Cocó. (Foto: Divulgação/Sema Ceará)



Viajar para Fortaleza: a cidade e a Covid-19

Segundo o vacinômetro da Prefeitura de Fortaleza, até o dia 8 de novembro de 2021, 3.943.082 vacinas foram aplicadas na Cidade - entre D1, D2 e D3, além das doses únicas. Em setembro de 2021, constatou-se queda de 75% na média móvel de casos de Covid-19 em duas semanas na Cidade devido ao avanço da vacinação.

Atualmente, um projeto de lei que busca implantar o Passaporte da Vacina na capital tramita na Câmara Municipal de Fortaleza. Além disso, o Réveillon da Cidade pode ter passaporte de vacina, limite de público e locais monitorados, segundo o prefeito Sarto Nogueira (PDT). É recomendado ao turista que traga seu comprovante de vacinação, caso precise mostrar na chegada ao aeroporto.



Viajar para Fortaleza: quando ir?

A média de temperatura diária em Fortaleza varia em torno dos 25° C a 30°C. Durante o verão no hemisfério sul do Planeta, costuma haver fortes chuvas na Cidade nos meses de fevereiro, março, abril e maio. Para pessoas que costumam curtir a praia nublada, essa época é ideal; no entanto, o risco de precipitação é iminente.

Para melhor aproveitar as praias e parques da capital cearense, sugere-se que a vinda a Fortaleza ocorra de maio a janeiro. No segundo semestre do ano, pode-se ainda desfrutar de temperaturas mais quentes e tempo seco, ótimo para refrescar-se com um bom mergulho no mar.

Durante o período chuvoso na Cidade, os mares da Capital Cearense tendem a estar impróprios para o banho, pois a água que cai do céu leva a sujeira das ruas às praias. Ainda assim, quando não há chuva, sugere-se aos banhistas que verifiquem o boletim de balneabilidade disponibilizado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace).

Em julho e agosto, o clima em Fortaleza é mais ameno e coincide com o período de férias escolares no Brasil. Mas apesar de quente, na Cidade há ventos fortes quase todos os meses do ano, suavizando o calor e tornando a Cidade excelentes para prática de esportes náuticos, como kite e windsurf, especialmente de julho a dezembro.

Viajar para Fortaleza: praias e o que mais fazer?

As praias mais turísticas de Fortaleza estão a leste do Centro da Cidade. São essas a Praia de Iracema, a Praia do Meireles, a Praia do Mucuripe, a Praia do Futuro e a Praia da Sabiaguaba. Todas são bastante frequentadas pelos fortalezenses.

Na extensão de toda a Avenida Beira Mar, é possível fazer caminhadas, andar de skate, patins e bicicleta, avistar o pôr-do-sol. A via perpassa a Praia de Iracema, a Praia do Meireles e o Mucuripe, de modo que as pessoas possam tirar fotos, tomar água de coco ou açaí e comer um camarão no Mercado dos Peixes. Na extensão da Praia de Iracema, há um trecho de praia chamado Praia dos Crush, onde é possível sentar-se à mesa sob a sombra do guarda-sol por R$ 10 a R$ 15 para desfrutar de um momento calmo no meio da semana e tomar banho de mar. Aos fins de semana, o local fica muito cheio.

No Meireles é possível realizar ainda alguns esportes náuticos, como stand up paddle e kayak. Há a loja Kayakeria, onde é possível alugar pranchas e canoas para a prática dessas atividades na orla de Fortaleza. Para mais informações, basta contactá-los por meio do Instagram @kayakeria.

Na orla da Cidade é possível praticar mergulho. O ponto mais conhecido para a prática do scuba diving é o da Pedra da Risca do Meio, com profundidade variando de 22 e 29 metros e onde está o maior recife natural da região, considerado como o “coração” do Parque Estadual Marinho do Ceará. Mas, por ser um esporte arriscado, aconselha-se que o mergulhador tenha experiência antes de explorar a Fortaleza submarina.

Há também o famoso passeio no veleiro Philosophy que, saindo do Mucuripe, perpassa toda a orla da Beira Mar. O barco passa pelo cais do porto de Fortaleza e vai até o naufrágio mais famoso da Capital, o navio Mara Hope. As praias a oeste do centro de Fortaleza também valem uma visita, dentre elas, conhecer a vista da Avenida Leste-Oeste e a foz do rio Ceará.





Viajar para Fortaleza: a Praia do Futuro

A Praia do Futuro é a mais conhecida de Fortaleza e uma das mais conhecidas do Nordeste. Ela está situada no bairro homônimo e é parada obrigatória para quem visita a Capital do Ceará. Com extensa faixa de areia e fortes ondas, a depender dos ventos e da lua, a praia é um dos pontos da Cidade em que se pratica kitesurf e surfe, além de ser a sede das famosas barracas de praia, restaurantes que são a cara de Fortaleza.

Aqui vão algumas sugestões de barracas conhecidas. Dessas, a opção mais barata é a Arpão, famosa pelos caranguejos bons e baratos.

Sunrise

Órbita Blue

Guarderia

Santa Praia

Terra do Sol

Crocobeach

Arpão

Viajar para Fortaleza: tour no Centro

Dentre alguns trechos importantes da região central da Capital Cearense que merecem uma visita, uma sugestão é visitar a Catedral Metropolitana de Fortaleza e seguir para o Mercado Central. A Igreja de estilo gótico foi inaugurada em 1978. A construção possui torres que medem 75 metros e seu interior tem capacidade para abarcar 5 mil pessoas.

De lá, o turista pode fazer compras no Mercado Central, onde encontrará vendas de artesanato cearense e de comidas e bebidas típicas do Estado, como castanhas de caju, rapadura, cachaça, cajuína etc. Se o turista optar por conhecer o Centro Cultural Dragão do Mar, em seguida é possível caminhar para visitar a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE) ou assistir a uma peça ou concerto no auditório da Caixa Cultural.

Além disso, é válida uma visita à Praça dos Mártires, a mais antiga praça da Cidade. Também conhecido como Passeio Público, o local oferece vista ao mar e restaurante self-service com apresentação ao vivo de chorinho nos finais de semana.

Viajar para Fortaleza: os museus

Aqui, destacam-se importantes museus de Fortaleza:

Museu do Ceará - O Museu do Ceará abriga um acervo de mais de 13 mil peças distribuídas em três importantes coleções que contam a história do Ceará por meio de artigos paleontológicos, arqueológicos/antropológicos.

Museu da Fotografia - Inaugurado em 2017, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF), possui um dos maiores acervos fotográficos do Brasil, incluindo fotos emblemáticas como Garota Afegã de Steve McCurry (1985).

Museu de Arte da UFC - O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (MAUC/UFC), é um museu universitário e equipamento cultural da UFC. Atualmente possui um acervo de mais de 7.000 obras, com destaque para as coleções de Arte Popular, 1.544 peças e Artes Plásticas, 5.184.

Museu da Sabiaguaba - O EcoMuseu Natural do Mangue é um museu brasileiro de ciências naturais, situado na Praia de Sabiaguaba, na cidade de Fortaleza. Está situado na Área de Proteção Ambiental do Parque Municipal das Dunas de Sabiaguaba.

Viajar para Fortaleza: os restaurantes

Além das barracas de praia, em Fortaleza há restaurantes para todos os gostos e desejos. Aqui seguem sugestões de estabelecimentos próximos a zonas mais turísticas e boêmias da Cidade. Caso o viajante esteja nas imediações do Dragão do Mar e da Praia de Iracema, o restaurante de “comida caseira no capricho” Mar de Rosas (@nomarderosas) pode ser uma excelente pedida. A casa está situada na charmosa Rua dos Tabajaras e é especialista em comida nordestina.

Se o turista estiver próximo à Beira Mar, as opções de restaurantes para almoço e jantar a qualquer hora são mais diversas. No Meireles, há duas sedes da pizzaria Vignoli (@vignolioficial), muito conhecida em Fortaleza pela sua deliciosa, crocante e finíssima pizza. No Mucuripe há o restaurante Coco Bambu (@cocobambubeiramar), que também possui sede dentro do shopping Iguatemi, no bairro Meireles (próximo ao polo gastronômico da Varjota) e na zona sul de Fortaleza, região menos turística e mais distante do centro.

O polo gastronômico da Varjota está situado em um bairro homônimo próximo ao Meireles e ao Mucuripe, na zona nobre de Fortaleza. Aí é possível passear pelas ruas em busca do restaurante que mais agrade o turista. Ótimas opções são a cervejaria Turatti (@cervejariaturatti) e o restaurante de comida local Colher, Mar & Sertão (@colheroficial). A sugestão é visitar o Museu da Fotografia e depois caminhar até o restaurante desejado.

Sendo o desejo da pessoa assistir ao pôr-do-sol em um restaurante à beira do rio, a sugestão ideal é fazê-lo no Tempero do Mangue (@temperodomangue), estabelecimento situado na Sabiaguaba às margens do rio Cocó. A vista é muito bonita. Caso a pessoa deseje desfrutar de culinária de mariscos em restaurantes mais casuais e com melhor preço, há duas opções: La Villany, no Mucuripe, e Marcão das Ostras (@marcaodasostras), no bairro Joaquim Távora.

Se a pessoa busca um local boêmio que não os próximos à Beira Mar, nas imediações do Benfica, bairro universitário de Fortaleza, o famoso restaurante de comida regional Culinária da Van (@culinaria.davan) é uma ótima opção. Para tomar um cafezinho, do outro lado da rua há o Mercado do Café (@mercadodocafe).



Viajar para Fortaleza: os passeios

Quem vem à Fortaleza normalmente deixa a Cidade para visitar outras praias cearenses. Muitas vezes, os turistas optam por fazer passeios bate-volta, deixando a Capital pela manhã e retornando à noite.

Em geral, para efetuar esse tipo de passeio, os viajantes podem acionar agências de turismo locais ou alugar um carro e realizar o trajeto por conta própria. Aqui vão sugestões de praias famosas do Ceará. Vale pesquisar sobre cada uma delas e decidir quais visitar.

Litoral leste

Porto das Dunas, Águas Belas, Morro Branco, Canoa Quebrada, Icapuí.

Litoral Oeste

Cumbuco, Paracuru, Lagoinha, Taíba, Flecheiras, Icaraizinho de Amontada, Jericoacoara e Camocim.

Viajar para Fortaleza: onde ficar?

Normalmente, os turistas se instalam em hotéis e pousadas nas zonas turísticas de Fortaleza, na Praia de Iracema, no Meireles e no Mucuripe. Há hotéis na Praia do Futuro também, mas são distantes do Centro da Cidade, dificultando o acesso aos locais mais badalados da Capital, como a Beira Mar.

Sugere-se, portanto, que as pessoas busquem hospedagem próximas à Avenida Beira Mar, onde há tudo perto, como farmácias, supermercados e lojas. Em Fortaleza há diversas opções de hotéis, pousadas, hostels e Airbnb.

