Selo amigo do animal para estabelecimentos de turismo é lançado em Fortaleza

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Aconteceu hoje, quarta-feira, às 16h, o lançamento do projeto Pet Friendly, com o intuito de estimular o atendimento dos animais de estimação na cadeia do turismo. A ideia é que os estabelecimentos abram suas portas para os bichinhos.

Os negócios parceiros terão selo do projeto Fortaleza Pet Friendly para os estabelecimentos que zelam pela higiene e a segurança de pets, clientes e colaboradores.

Conforme a coluna da jornalista Neila Fontenele antecipou no O POVO, o projeto transformará a cidade na primeira cidade do Brasil a contar com política pública de turismo voltada para o segmento.

Sobre o assunto 82% dos brasileiros pretendem viajar com seus animais pós-pandemia

A iniciativa da Prefeitura de Fortaleza é por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), em parceria com a Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Coepa) da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-CE).

Segundo Alexandre Pereira, secretário do Turismo da Cidade, a ideia é que moradores e turistas possam desfrutar de Fortaleza na companhia de seus pets, sabendo com antecipação os estabelecimentos que permitem a entrada de animais, bem como locais de atendimento veterinário, tanto público quanto privado.

“Hoje, ter ou não a opção de levar seu pet nas férias se tornou fator decisivo na escolha do destino, bem como na duração da viagem. Se você vai para uma cidade sem estrutura para levar seu animal de estimação, acaba encurtando a estadia para não ficar tanto tempo longe dele”, explica.

Também entram no projeto a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará (Abrasel-CE), para que a Setfor forneça o um selo do Fortaleza Pet Friendly.

Um dos primeiros a aderir ao programa foram o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindônibus), que entra com o Top Bus.

“Queremos tornar Fortaleza uma referência na proteção animal. Isso significa que, além de atrair turistas, vamos desenvolver políticas que também beneficiam fortalezenses que têm pets”, destacou o prefeito da Capital José Sarto (PDT), que teve na sua campanha a mascote Marrion.

Tags