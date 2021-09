Fortaleza lidera como destino mais procurado no Brasil, em agosto, ao lado de Salvador

Fortaleza lidera entre os destinos turísticos mais procurados no Brasil, em empate com a cidade de Salvador (BA). Os dados são referentes ao mês de agosto e foram divulgados nesta terça-feira, 21, pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

Na sequência dos destinos mais procurados estão as cidades de Natal (RN) e Gramado (RS), pouco à frente de São Paulo. Já os que mais cresceram em procura no mês passado foram as cidades do Rio de Janeiro, São Luís (MA) e Maragogi (AL).

Dentre os destinos internacionais, ainda sob efeito das restrições de viagens de brasileiros aos Estados Unidos e à Europa, os destaques foram o México (Cancún), o Egito, os Emirados Árabes (Dubai) e as Maldivas. Contudo, países como Portugal, França e Suíça que iniciaram a reabertura para o turista brasileiro foram os que mais cresceram no mês passado.

O anúncio da retomada em outubro da permissão de viagens de brasileiros para a Argentina e em novembro para os Estados Unidos, entre outros países, animou os operadores de turismo. Para o vice-presidente da Braztoa, Fabiano Camargo, apesar da forte retomada da procura por viagens internacionais o turismo doméstico deve seguir forte.

"Parcela importante do turista que está voltando a viajar tem alto poder aquisitivo e costuma viajar mais de uma vez por ano. Enquanto, outros países estavam com restrições esse consumidor acabou conhecendo mais o Brasil e deve alternar entre viagens nacionais e internacionais. A mesma coisa deve acontecer com relação aos destinos no Oriente Médio, que aproveitaram o momento para se consolidar entre os turistas brasileiros, especialmente Dubai", explicou.

